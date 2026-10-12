Ο κυκλώνας Σάιμον προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα στις δυτικές ακτές του Μεξικό, όπου δρόμοι και κατοικίες έχουν ήδη πλημμυρίσει, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για νέες πλημμύρες και κατολισθήσεις. Το φαινόμενο κινείται με μικρή ταχύτητα κοντά στις ακτές του Ειρηνικού, αφήνοντας τις παράκτιες κοινότητες εκτεθειμένες σε ισχυρές βροχοπτώσεις και επικίνδυνες συνθήκες.

#Reportando 🌀 | El mar reclama lo que es suyo. 🔴 ⚠️🌊 En Villa Obregón, #Cihuatlán, la fuerza de la marea de tormenta por el huracán #Simon colapsó una construcción cercana a la laguna del Tule. https://t.co/qlFfqkkHU4 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 11, 2026

Στην πόλη Μανσανίγιο, στην πολιτεία Κολίμα, κάτοικοι αναγκάστηκαν να κινηθούν μέσα σε πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμους. Προσωπικό του πολεμικού ναυτικού συμμετείχε στις προσπάθειες απομάκρυνσης των υδάτων, καθώς η στάθμη τους είχε ήδη ανέβει σε κατοικημένες περιοχές.

«Τα πάντα πλημμύρισαν», δήλωσε η κάτοικος Μαρία Έλενα Βάσκες, περιγράφοντας την κατάσταση μέσα στο σπίτι της. Το νερό είχε φτάσει πάνω από τους αστραγάλους της, αναγκάζοντάς την να σηκώσει τα μπατζάκια του παντελονιού της.

Σε επιφυλακή ο στρατός και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Στην Τσιχουατλάν, στην πολιτεία Χαλίσκο, η άνοδος της στάθμης του ποταμού Μαραμπάσκο κινητοποίησε τον μεξικανικό στρατό, την Πολιτική Προστασία και τον Ερυθρό Σταυρό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, νερά κάλυψαν δρόμους και συνοικίες που βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο.

🌀🚨La marejada del huracán #Simon provocó el desbordamiento de las lagunas Juluapan y Cuyutlán en #Colima, lo que provocó que los cocodrilos se salieran. 🐊 Guardavidas reportan decenas de avistamientos, pero solo cuatro han sido capturados. Video: Protección Civil de #Manzanillo #Clima #Viral https://t.co/6XZokI6wdj — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 12, 2026

Η ανησυχία αφορά τόσο τις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί όσο και όσες ενδέχεται να δεχθούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού τις επόμενες ώρες. Οι έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ορεινό ανάγλυφο.

Έως και 76 εκατοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολογικών υπηρεσιών, οι βροχοπτώσεις στις παράκτιες περιοχές του νοτιοδυτικού και του δυτικοκεντρικού Μεξικού αναμένεται να φτάσουν τα 5 έως 10 εκατοστά. Σε τμήματα των πολιτειών Χαλίσκο και Σιναλόα, τα ύψη βροχής ενδέχεται να αγγίξουν τα 15 έως 20 εκατοστά.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τις πολιτείες Μιτσοακάν, Κολίμα και Χαλίσκο, όπου σε τοπικό επίπεδο οι βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 76 εκατοστά. Τέτοιες ποσότητες νερού αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο υπερχείλισης ποταμών, πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Η πορεία του κυκλώνα και η ένταση των ανέμων

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων, ο Σάιμον καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά του Κάμπο Κοριέντες, στην πολιτεία Χαλίσκο, με ανέμους που έφταναν τα 185 χλμ./ώρα. Τότε κατατασσόταν στην κατηγορία 3 της κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον.

🌊🚨 #AlertaADN | El río bloquea carretera entre Punta Pérula y Manzanillas #Jalisco | Las inundaciones por el huracán #Simon impiden el paso seguro en este tramo. Aunque una unidad de la Guardia Nacional logró cruzar, se exhorta a no arriesgarse ni intentar atravesar corrientes #CentralDeHuracanes 🗣️: @Galicia_Edgar / Enviado especial — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 11, 2026

Η κίνησή του ήταν ιδιαίτερα αργή, με κατεύθυνση προς τα βορειοδυτικά. Οι προβλέψεις ανέφεραν ότι θα συνέχιζε αρχικά κατά μήκος των ακτών και στη συνέχεια θα άλλαζε πορεία προς τα βορειοανατολικά, με ενδεχόμενη κίνηση προς την ενδοχώρα του Μεξικού.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και καλούν τους κατοίκους των περιοχών που κινδυνεύουν να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η εξέλιξη της πορείας του κυκλώνα και οι ποσότητες βροχής που θα πέσουν θα καθορίσουν την έκταση των προβλημάτων τις επόμενες ημέρες.