Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε σήμερα ψηφιακές πλατφόρμες να μην μεταδώσουν ζωντανά την προγραμματισμένη εκτέλεση στις ΗΠΑ ενός άνδρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία Αμερικανών στρατιωτών.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι η θανάτωση από εκτελεστικό απόσπασμα του 56χρονου Νιντάλ Χασάν δράστη επίθεσης με δεκατρείς νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Τέξας (νότια), που είχε διαπραχθεί το 2009, θα είναι δημόσια. Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου είπε ότι η θανάτωση του Χασάν θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά. O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως αυτό το άνευ προηγουμένου σχέδιο.

Θα μπορούσε αυτή η εκτέλεση να μεταδοθεί στην Ευρώπη;

Σύμφωνα με τους ψηφιακούς κανόνες της ΕΕ, οι πλατφόρμες υποχρεούνται να «εφαρμόζουν επιμελώς τους δικούς τους κανόνες χρήσης», εξήγησε εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο Τόμας Ρενιέ.

«Αν δούμε ορισμένες πλατφόρμες, η Meta απαγορεύει ρητά τη ζωντανή μετάδοση εκτελέσεων θανατικής ποινής, ενώ το X και το TikTok απαγορεύουν περιεχόμενο που είναι σοκαριστικό ή εξυμνεί τη βία», τόνισε.

Ο Ρενιέ δήλωσε ότι δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο για το τι κάνουν οι πλατφόρμες στις ΗΠΑ.

«Αλλά στην Ευρώπη έχουμε σαφείς κανόνες», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου.

Εάν τα δίκτυα δεν εφαρμόσυν τους δικούς τους κανόνες, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τότε τις εξουσίες που της παρέχονται από τους ψηφιακούς κανονισμούς της για να το αποτρέψει αυτό.

Η κυβέρνηση Τραμπ επικρίνει τακτικά αυτούς τους κανόνες, θεωρώντας τους ως μέσο «λογοκρισίας» – μια κατηγορία που η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει κατηγορηματικά.