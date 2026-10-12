Την ανάγκη για άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να συγκρατηθεί το ενεργειακό κόστος υπογράμμισε η Τζόρτζια Μελόνι, προειδοποιώντας ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Μιλώντας σε βιομηχάνους της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι χρειάζονται «δομικές και μεγάλης διάρκειας απαντήσεις».

«Θα πρέπει να αναζητηθεί μια λύση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να συγκρατηθεί η τιμή του φυσικού αερίου με το οποίο παράγεται ενέργεια», ανέφερε. Παράλληλα, δήλωσε ότι η κυβέρνησή της έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των πολιτών από τις αυξήσεις των τιμών.

Η Μελόνι συνέδεσε την επιβάρυνση με την κρίση στο Ιράν, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα. Όπως είπε, οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών.

«Τροφοδοτούν έναν πληθωρισμό ο οποίος ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, αλλά επηρεάζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, τα παραγωγικά συστήματα και τη δημόσια οικονομία», προειδοποίησε.

Το ζήτημα έχει ήδη θέσει στο Ecofin ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, ενώ η ίδια ανακοίνωσε ότι θα το επαναφέρει προσωπικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης και της Παρασκευής.

«Πρόκειται για μια απλή, λογική και υπεύθυνη πρόταση», κατέληξε.