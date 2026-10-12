Δικαστικές διώξεις στην Τουρκία ακόμη και σε βάρος δημοσιογράφων για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων, την ώρα που αποκαλύπτεται ότι 214 φυσικά και νομικά πρόσωπα αποκόμισαν έσοδα σχεδόν 3.5 δισ. ευρώ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις δημοσιογραφικών ενώσεων, που καταγγέλλουν περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου.

Οι δημοσιογράφοι Ισμαήλ Σαϊμάζ και Μουράτ Αγιρέλ τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό, κατόπιν προσφυγής της εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης κατά της αρχικής απόφασης να αφεθούν ελεύθεροι υπό δικαστική εποπτεία.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, προφυλακίστηκαν οι δημοσιογράφοι Μουσταφά Μπαλτζί και Σαμπάν Σεβίντς, κατηγορούμενοι για δημόσια διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών.

Ο Μπαλτζί αναφέρθηκε σε παρουσία του εκπροσώπου του κυβερνώντος AKP Ομέρ Τσελίκ σε συναυλία μαζί με τον Οσμάν Αρικάν Νατζάρ, ο οποίος εμπλέκεται σε καταγγελίες της αντιπολίτευσης.

Ο Αγιρέλ, μιλώντας στο Σοζτζού TV, αναφέρθηκε σε ισχυρισμούς για συμμετοχή του υπουργού Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ σε ειδική κατηγορία επενδυτών VIP και σε εταιρείες που φέρονται να διόγκωναν τις αξίες των κεφαλαίων. Ο Μπολάτ υπέβαλε μήνυση κατά των Αγιρέλ και Σαϊμάζ.

Δημοσιογραφικές ενώσεις καταδίκασαν τις διώξεις, τονίζοντας ότι «η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα». Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι 141 φυσικά και 73 νομικά πρόσωπα απέκτησαν έσοδα 187,65 δισεκατομμυρίων λιρών (3.5 δισ. ευρώ) από τρία επενδυτικά κεφάλαια.

Η εισαγγελία διαβίβασε τα στοιχεία τους στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF) προκειμένου να ζητηθεί η οικειοθελής επιστροφή των ποσών.