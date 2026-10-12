Έφοδο στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ, στην περιοχή της Ουάσινγκτον, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας αμερικανικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης της Δημοκρατικής βουλευτή.

Το Fox News Digital, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης, συνδέει την επιχείρηση με ποινική έρευνα για ενδεχόμενη απάτη σχετικά με έγγραφα που είχαν συμπληρωθεί από τον εκλιπόντα πατέρα της, όταν η γεννημένη στη Σομαλία βουλευτής ήταν παιδί.

Σε δήλωση που δημοσίευσε το Fox News Digital, εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η υπηρεσία Ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας εκτέλεσε στην περιοχή της Ουάσινγκτον δικαστικά εγκεκριμένο ένταλμα έρευνας, το οποίο είχε εξασφαλίσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Αυτή η ενέργεια εκτέλεσης του εντάλματος αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος, χωρίς στη συγκεκριμένη δήλωση να κατονομάζει την Ομάρ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Αντίστοιχα, δεν υπήρξε άμεση απάντηση από εκπρόσωπο της βουλευτή της Μινεσότα.

🚨WTF: Trump’s FBI just RAIDED the DC apartment of Rep. Ilhan Omar as “part of an ongoing criminal investigation” relating to immigration papers she filled out THREE DECADES ago. This is PURE banana republic shit and should send chills down EVERY American’s spine – especially after Trump’s racist attacks on Somalis. — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 12, 2026

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με τον Τραμπ

Η Ομάρ, η οποία ασκεί έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των πολιτικών επιθέσεών του. Η ίδια έχει χαρακτηρίσει τη συνεχή ενασχόληση του προέδρου μαζί της «νοσηρή και αποκρουστική εμμονή».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει παρουσιάσει τη σομαλοαμερικανική κοινότητα ως απειλή για τη Μινεσότα, ενώ η ρητορική του απέναντι σε Σομαλούς, μουσουλμάνους και μετανάστες έχει προκαλέσει επικρίσεις από υπερασπιστές των πολιτικών δικαιωμάτων.

Την περασμένη εβδομάδα επιτέθηκε και στον μουσουλμάνο Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία από το Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, χαρακτηρίζοντάς τον «ριζοσπάστη εξτρεμιστή» και «υποστηρικτή τρομοκρατών», ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, Μάικ Ρότζερς.