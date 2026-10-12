Ευθυγραμμισμένο με τις θέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν όσον αφορά το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI) Ελλάδας – Κύπρου εμφανίζεται το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της κεμαλικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.



Η Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής του CHP, σε ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίασή της, επισήμανε ότι το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου GSI αποτελεί ένα εθνικό ζήτημα για την Τουρκία που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της.

Η Επιτροπή κάνει λόγο για συμφέροντα της γειτονικής χώρας στη «Γαλάζια Πατρίδα» και ζητά «να υπάρξει συμφωνία με την Άγκυρα όσον αφορά τις δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας». Η Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής του CHP δήλωσε ότι το έργο ηλεκτρικού καλωδίου GSI, το οποίο σχεδιάζεται να συνδέσει την Ελλάδα με το Ισραήλ μέσω της «Νότιας Κύπρου», όπως κατονομάζει χαρακτηριστικά την Κυπριακή Δημοκρατία, « έχει σημασία όσον αφορά τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο».



Σύμφωνα με την Επιτροπή, η διασφάλιση συμφωνίας με την Άγκυρα στις δραστηριότητες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα είναι σημαντική για την προστασία των τουρκικών συμφερόντων στην περιοχή.

Αναλυτικά σημειώνεται: «Το έργο δεν αξιολογείται μόνο ως ένα τεχνικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αποτελεί ένα εθνικό ζήτημα που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας μας. Στο έργο GSI, κρίνονται σημαντικές και υποστηρίζονται για την προστασία των συμφερόντων μας στη “Γαλάζια Πατρίδα” η διπλωματική στάση της Άγκυρας, καθώς και η επίτευξη συμφωνίας με την Τουρκία σε κάθε είδος δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθεί στον βυθό της θάλασσας εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στην ανακοίνωση του, το CHP επανέρχεται και στο τουρκικό αίτημα για λύση δύο κρατών στην Κύπρο και ισχυρίζεται ότι οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Λευκωσίας «θα διαταράξουν την ειρήνη και τη γαλήνη στο νησί».

Συγκεκριμένα υποστηρίζει: «Αν οι διακοινοτικές διαπραγματεύσεις στην Κύπρο αναμένεται να προσφέρουν κάποιο όφελος πέρα από μια διανοητική γυμναστική, πρέπει να πληρείται η κατ’ αρχάς προϋπόθεση ότι θα διεξάγονται μεταξύ “δύο ισότιμων κρατών”. Θα ήταν σκόπιμο να γίνουν οι απαραίτητες προειδοποιητικές διπλωματικές πρωτοβουλίες προς τα τρία κράτη που υλοποιούν προσπάθειες παροχής ένοπλης υποστήριξης στη “Νότια Κύπρο” και τα οποία στην πραγματικότητα δεν αποτελούν εγγυήτριες δυνάμεις της Κύπρου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αποφασιστικότητα και η βούληση της Τουρκίας για την υπεράσπιση της “Βόρειας Κύπρου” δεν θα καμφθούν με υποστήριξη στρατιωτικού-φολκλορικού χαρακτήρα».



Υπενθυμίζεται ότι η κεμαλική αντιπολίτευση συχνά πλειοδοτεί στον εθνικιστικό λόγο όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση Ερντογάν για υποχωρητικότητα έναντι της Ελλάδας. Η θεωρία περί «Γαλάζια Πατρίδας» υπήρξε άλλωστε έμπνευση των κεμαλιστών, την οποία υιοθέτησε η

κυβέρνηση και την έκανε επίσημη θέση της Τουρκίας.

Υιοθετώντας έναν ακόμη πιο σκληρό λόγο, η εφημερίδα Turkgun, φερέφωνο του συμπολιτευόμενου ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) των Γκρίζων Λύκων, γράφει υπό τον τίτλο «Επικίνδυνη κίνηση από την Αθήνα στην Ανατολική Μεσόγειο – Η γειτονική χώρα παίζει με τη φωτιά!»: «Στην Ανατολική Μεσόγειο βιώνονται εξελίξεις που πυροδοτούν το φυτίλι μιας νέας έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Αναφέρθηκε ότι πρόκειται να ξεκινήσουν εκ νέου οι έρευνες στον βυθό της θάλασσας για το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο που σχεδιάζεται να ποντιστεί μεταξύ Ελλάδας και “Νότιας Κύπρου’” στο πλαίσιο του έργου GSI, το οποίο υποστηρίζεται με χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ».

Στο δημοσίευμα σημειώνεται επίσης «η κυβέρνηση της Ελλάδας, παρά τη σαφή προειδοποίηση της Τουρκίας ότι δεν θα επιτραπεί καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στη δική της υφαλοκρηπίδα, ετοιμάζεται να επανεκκινήσει τις έρευνες στον βυθό της θάλασσας χωρίς να λάβει άδεια».



Σε δύο πρόσφατες ενημερώσεις του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, στις 24 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπός του ανέφερε ότι η πόντιση αγωγών, καλωδίων και οι επιστημονικές έρευνες στις εν λόγω περιοχές «πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με την Τουρκία ως παράκτιο κράτος».

Η αποφυγή, ωστόσο, της χρήσης της λέξης «άδεια», που αφήνει στην πράξη χώρο για απλή «ενημέρωση», δεν σημαίνει υποχώρηση από τις διεκδικήσεις της, ούτε γεφύρωση της διαφοράς με την Ελλάδας. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εργασίες για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου μήκους 97 χιλιομέτρων που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου.



Το τουρκικό σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis βρίσκεται στα ανοιχτά της Κερύνειας, όπου θα βγάλει την «ακτινογραφία» του βυθού στη διαδρομή που θα περάσει ο αγωγός, μεταξύ του Ανεμουρίου (Ανάμουρ) της νότιας Τουρκίας και της Κερύνειας. Το 2015, είχε ολοκληρωθεί το έργο κατασκευής υποβρύχιου αγωγού από την Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρου για τη μεταφορά νερού.