Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη τη Δευτέρα στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στην πόλη Νεότ Μορντεχάι, στην περιοχή των συνόρων με τον Λίβανο.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA) ανακοίνωσε ότι οι διασώστες περιέθαλψαν οκτώ ανθρώπους με σοβαρά ή μέτρια τραύματα, καθώς και άλλους με ελαφρά τραύματα. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στο σημείο εστάλησαν στρατιώτες και ελικόπτερα.

IDF: Following reports of an explosion in northern Israel, IDF soldiers are at the scene to provide assistance, and Israeli Air Force helicopters are en route. https://t.co/FLW3BHsQQb — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 12, 2026

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά. Η αιτία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι Times of Israel αναφέρουν ότι οι τραυματίες ήταν πεζοπόροι που πραγματοποιούσαν πορεία στην περιοχή.