Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη τη Δευτέρα στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στην πόλη Νεότ Μορντεχάι, στην περιοχή των συνόρων με τον Λίβανο.
Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA) ανακοίνωσε ότι οι διασώστες περιέθαλψαν οκτώ ανθρώπους με σοβαρά ή μέτρια τραύματα, καθώς και άλλους με ελαφρά τραύματα. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στο σημείο εστάλησαν στρατιώτες και ελικόπτερα.
IDF: Following reports of an explosion in northern Israel, IDF soldiers are at the scene to provide assistance, and Israeli Air Force helicopters are en route. https://t.co/FLW3BHsQQb— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 12, 2026
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά. Η αιτία δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Οι Times of Israel αναφέρουν ότι οι τραυματίες ήταν πεζοπόροι που πραγματοποιούσαν πορεία στην περιοχή.
Netanyahu’s office says PM updated on ‘severe incident’ in the north REPORT: https://t.co/nuEy1nGD98 Image: Used in accordance with Article 27a https://t.co/ekYpnYuAWm— Jerusalem News Syndicate (@JNS_org) October 12, 2026