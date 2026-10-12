Την παράταση της αναστολής λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ ανακοίνωσαν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις φονικές επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης το Σαββατοκύριακο. Το κλείσιμο του αεροδρομίου έχει προκαλέσει εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων, με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να παρατείνουν την αναστολή των δρομολογίων τους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, η αναστολή παρατείνεται ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εγκαταστάσεων.

Το αεροδρόμιο, το δεύτερο μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας σε επιβατική κίνηση μετά εκείνο της Τζέντα, παραμένει κλειστό από το Σάββατο. Η επίθεση εκείνης της ημέρας στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300, αποτελώντας την πιο πολύνεκρη στο βασίλειο εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Νέα επίθεση την Κυριακή άφησε έναν νεκρό και 11 τραυματίες.

Εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης

Οι σαουδαραβικές αρχές δημοσιοποίησαν μέσα στη νύχτα οπτικό υλικό από το χτύπημα του Σαββάτου. Στις εικόνες διακρίνεται μια μπάλα φωτιάς, ενώ εργαζόμενοι σκύβουν κάτω από τα γραφεία τους και επιβάτες προσπαθούν να προστατευθούν ή να απομακρυνθούν.

Όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο, η δημοσιοποίηση του υλικού σηματοδοτεί αλλαγή στάσης της κυβέρνησης, η οποία μέχρι τώρα εμφανιζόταν απρόθυμη να δείξει τις ζημιές από τις επιθέσεις των Χούθι.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Saudi Gazette αναφέρει ότι οι εικόνες αναδεικνύουν τον κίνδυνο για αθώους ταξιδιώτες που μετακινούνται για θρησκευτικούς λόγους. Πολλοί από τους επιβάτες που εμφανίζονται στο βίντεο μοιάζουν να είναι προσκυνητές.

Ακυρώθηκε το 99,7% των πτήσεων της Κυριακής

Οι επιθέσεις προκαλούν μία από τις σοβαρότερες διαταραχές των τελευταίων ετών στην πολιτική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας, επιβαρύνοντας έναν κλάδο που ήδη δέχεται πιέσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, την Κυριακή ακυρώθηκε το 99,7% των προγραμματισμένων πτήσεων του αεροδρομίου.

Ο όμιλος Lufthansa ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς το Ριάντ έως τις 16 Οκτωβρίου, ενώ η Air France-KLM παρέτεινε την αναστολή των δρομολογίων προς και από τη σαουδαραβική πρωτεύουσα έως το τέλος του μήνα.

Η Etihad Airways παρέτεινε επίσης τις ακυρώσεις, επηρεάζοντας περίπου 20 πτήσεις προς το Ριάντ, την Τζέντα και τον Νταμάμ τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) συνέστησε στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προσοχή στις πτήσεις προς τη Σαουδική Αραβία και κατά τη διέλευση από τον εναέριο χώρο της.