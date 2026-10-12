Τη στήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία επανέλαβε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απορρίπτοντας τη συμφωνία ΗΠΑ–Ρωσίας για το πετρέλαιο, την ώρα που οι γερμανικές αρχές ασφαλείας προειδοποιούν για έναν «σκιώδη πόλεμο» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Μετά τις διαβουλεύσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ο Μερτς δήλωσε ότι το Βερολίνο έλαβε γνώση της συμφωνίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «για εμάς είναι εκτός συζήτησης». Η Ευρώπη, υπογράμμισε, εξακολουθεί να βασίζεται στις κυρώσεις.

«Στέκουμε στο πλευρό της Ουκρανίας», ανέφερε ο καγκελάριος και σχολίασε αιχμηρά την «ενεργειακή εκεχειρία» του Ντόναλντ Τραμπ: «Έχει ήδη απαντήσει πολύ καλά ο Πούτιν: η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία».

Καταγγελίες για σχέδια δολοφονιών και επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος (BfV), Ζίναν Ζέλεν, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο στις υβριδικές επιχειρήσεις της, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για δολοφονίες στη Γερμανία.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο Ζέλεν προειδοποίησε ότι αναμένονται και άλλες ενέργειες παρόμοιες με το περιστατικό με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία και να κλονιστούν τα θεμέλια της κοινωνίας.

Οι γερμανικές αρχές έχουν επανειλημμένα καταγγείλει μια ρωσική υβριδική εκστρατεία με drones και κυβερνοεπιθέσεις. Έχουν επίσης κατηγορήσει τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ο Ντόμπριντ υποστήριξε ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει σήμερα εντονότερες απειλές από εκείνες της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, όταν, όπως είπε, τα όρια ήταν σαφέστερα.

«Ο στόχος του δεν είναι να μας νικήσει στρατιωτικά, αλλά να μας υποτάξει πολιτικά και κοινωνικά», δήλωσε για τον σημερινό «σκιώδη πόλεμο», αναγνωρίζοντας ότι οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης έχουν ήδη αφήσει αποτύπωμα στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εντάσεις της χώρας.

Κατά τον υπουργό, η οικονομική ισχύς της Γερμανίας, τα επιστημονικά ιδρύματά της και ο κεντρικός της ρόλος στην ευρωπαϊκή άμυνα και στη στήριξη της Ουκρανίας την καθιστούν ιδιαίτερο στόχο.

Ο ίδιος ζήτησε συνολική μεταρρύθμιση των δομών ασφαλείας, προειδοποιώντας ότι η παραπληροφόρηση, η δολιοφθορά, η κατασκοπεία και οι κυβερνοεπιθέσεις χρησιμοποιούνται για την υπονόμευση της δημοκρατικής τάξης.

Μείωση του φόρου στο ρεύμα «για όλους» εισηγείται το CDU

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Μερτς ανακοίνωσε ότι το CDU θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση τη μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για όλους στο ελάχιστο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει και της επιβάρυνσης των πολιτών τον χειμώνα.

Ο καγκελάριος παραδέχθηκε ότι το κόμμα του αντιμετωπίζει ζήτημα αξιοπιστίας στο συγκεκριμένο θέμα και ότι η παρέμβαση θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Το μέτρο είχε προγραμματιστεί για το 2025, αλλά δεν εφαρμόστηκε λόγω έλλειψης δημοσιονομικού περιθωρίου. Αντί γι’ αυτό, υπό την πίεση του επικεφαλής του CSU, Μάρκους Ζέντερ, προτεραιότητα δόθηκε στη σύνταξη μητέρων.

Αναφερόμενος στις εκλογικές και δημοσκοπικές επιδόσεις του CDU, ο Μερτς αναγνώρισε την ανάγκη εξόδου από την ύφεση και την κρίση εμπιστοσύνης, θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες την προσιτή διαβίωση, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια.

Παράλληλα, μετά την εκλογή του στελέχους της AfD Τομπίας Ράους στην προεδρία του κρατιδιακού κοινοβουλίου της Σαξονίας-Άνχαλτ και με ψήφους Χριστιανοδημοκρατών, τόνισε ότι «το CDU δεν θα εκλέγει εξτρεμιστές σε κρατικά αξιώματα».

Κάλεσε επίσης τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες να σταματήσουν τις διερευνητικές επαφές με την Αριστερά για τον δήμο του Βερολίνου και να επιδιώξουν συμμαχία με το CDU.