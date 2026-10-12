Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ οφείλουν να γνωστοποιήσουν κατά τρόπο «σαφή και κοφτό» στην Ρωσία που βρίσκονται οι «κόκκινες γραμμές» σε περίπτωση «υβριδικών» επιθέσεων κατά τους εδάφους τους, δήλωσε από το βήμα του Φόρουμ της Βαρσοβίας για την Ασφάλεια ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR), ο αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεγουιτς κατά τις εργασίες του Φόρουμ της Βαρσοβίας για την Ασφάλεια .

«Είναι σημαντικό οι σύμμαχοι να συνεχίσουν να διαβουλεύονται να επεξεργάζονται τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε και να φροντίσουν να απευθύνουν στους Ρώσους ένα μήνυμα σαφές και κοφτό για τις κόκκινες γραμμές», είπε σχετικά με την απάντηση στις «υβριδικές» αποφάσεις (σαμποτάζ, εμπρησμοί…) στην Ευρώπη.

Ο αμερικανός πτέραρχος προειδοποίησε την Ρωσία ότι οι δυνάμεις του θα κατέστρεφαν «οτιδήποτε και τα πάντα» που θα εμπλέκονταν σε τυχόν επίθεση εάν η Μόσχα ήταν «τόσο ανόητη» ώστε να εξαπολύσει επίθεση κατά νατοϊκού εδάφους.

Παρουσιάζοντας την «θεωρία του περί νίκης» από το βήμα του Φόρουμ της Βαρσοβίας για την Ασφάλεια, ο αμερικανός πτέραρχος δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί μία αμυντική συμμαχία η οποία «θα απέκρουε, θα εξουδετέρωνε και θα συνέτριβε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα μέλη της μέχρι να διασφαλίσει ότι η επίθεση αποδείχθηκε «τελείως μάταιη».

«Εάν κάποιος είναι αρκετά παράλογος ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε. Θα αποκρούσουμε την επίθεση και θα του στερήσουμε την δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους του, όποιοι και αν είναι αυτοί. Εν συντομία, θα φροντίσουμε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε συμμάχου να αποδειχθεί μάταιη», είπε ο πτέραρχος Γκρίνκεγουιτς.