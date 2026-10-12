Μια διαφορετική εικόνα για τη βία που χαρακτήριζε τη ζωή στην εποχή των Βίκινγκς αποκαλύπτει νέα μελέτη σε ανθρώπινα λείψανα από τη Σκανδιναβία, καθώς οι αρχαιολόγοι εντόπισαν σχεδόν 200 σώματα έξω από τους συνηθισμένους χώρους ταφής, μεταξύ των οποίων πτώματα μέσα σε πηγάδια, κάτω από τα θεμέλια αιθουσών συμποσίων και κάτω από τα δάπεδα κατοικιών.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν κρανία με σοβαρές κακώσεις, σπασμένα χέρια και μια γυναίκα της οποίας η κνήμη είχε κοπεί στα δύο με αιχμηρό όπλο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα συγκεκριμένα λείψανα ενδέχεται να αποκαλύπτουν όχι μόνο τη βία των συγκρούσεων και των πολεμικών αναμετρήσεων, αλλά και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, διαμάχες μεταξύ κατοίκων και πιθανές τελετουργικές πρακτικές, ακόμη και ανθρωποθυσίες.

Τα ευρήματα των αρχαιολόγων για τη βία στην εποχή των Βίκινγκς

Οι αρχαιολόγοι του ερευνητικού προγράμματος BODY-POLITICS εντόπισαν 12 ανθρώπινα λείψανα με τραυματισμούς που καλύπτουν μια περίοδο περίπου 1.500 ετών, από την Εποχή του Σιδήρου έως την Εποχή των Βίκινγκς, δηλαδή από το 500 π.Χ. έως το 1050 μ.Χ. Από αυτές τις περιπτώσεις, οι οκτώ αφορούσαν ανθρώπους που είχαν υποστεί σκόπιμη και σε ορισμένες περιπτώσεις, θανατηφόρα βία, ενώ κάποιοι έφεραν πολλαπλά τραύματα που είχαν υποστεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Παρότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με βεβαιότητα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν όλοι οι τραυματισμοί, οι ερευνητές εκτιμούν ότι μπορεί να συνδέονται με περιστατικά βίας μέσα στο σπίτι, συγκρούσεις στην τοπική κοινωνία ή πολεμικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ορισμένα στοιχεία εγείρουν το ενδεχόμενο κάποιοι από τους νεκρούς να υπήρξαν θύματα τελετουργικής βίας ή ακόμη και ανθρωποθυσίας.

Η Σκανδιναβία του 1ου αιώνα μ.Χ. χαρακτηριζόταν από την ενίσχυση οργανωμένων αρχηγικών κοινωνιών και βασιλείων, την ανάδυση μιας πολεμικής ιδεολογίας και την εμφάνιση των επιδρομών των Βίκινγκς. Ωστόσο, παρά το ταραχώδες ιστορικό πλαίσιο, τα διαθέσιμα στοιχεία για βίαιους θανάτους εκείνης της περιόδου είναι σχετικά περιορισμένα. Πρόσφατη μελέτη σε νεκροταφεία της Εποχής των Βίκινγκς στη Σουηδία κατέγραψε ποσοστά σωματικών τραυματισμών από 0,7% έως 6%.

Οι συγκεκριμένες έρευνες, ωστόσο, εξετάζουν κυρίως ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να ταφούν σύμφωνα με τα θρησκευτικά έθιμα της εποχής. Πλέον, οι αρχαιολόγοι στρέφουν την προσοχή τους και σε νεκρούς στους οποίους δεν επιφυλάχθηκε μια συνηθισμένη ταφή. Όπως επισημαίνεται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Archaeological Method and Theory», ορισμένα από αυτά τα λείψανα μαρτυρούν εξαιρετικά βίαιες συνθήκες ζωής και θανάτου.

Τι αποκαλύπτουν τα τραύματα των νεκρών

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγήτρια Μαριάν Χεμ Έρικσεν, από το Εθνικό Μουσείο της Δανίας, δήλωσε στη «Daily Mail»: «Γνωρίζουμε ότι, σήμερα, οι κοινωνίες που εξυμνούν την εξωτερική βία και την επιθετικότητα τείνουν επίσης να παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αστάθειας μέσα στο σπίτι και στις καθημερινές κοινότητες. Ίσως να παίρνουμε μια εικόνα του βαθμού στον οποίο η βία διαπερνούσε τον κόσμο της Εποχής του Σιδήρου και των Βίκινγκς, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι προσπαθούσαν να την κατανοήσουν, να τη διαχειριστούν ή, σε μια πιο σκοτεινή εκδοχή, ακόμη και να την εξυμνήσουν».

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι ένας άνδρας περίπου 30 ετών, τα λείψανα του οποίου βρέθηκαν σε μια βασιλική αίθουσα συμποσίων στο Γκάμελ Λέιρε της Δανίας. Το κτίσμα ενδέχεται να είναι εκείνο στο οποίο βασίστηκε το αγγλοσαξονικό ποίημα «Μπέογουλφ».

Ο άνδρας είχε υποστεί τρεις σοβαρούς τραυματισμούς στο κρανίο πριν από τον θάνατό του. Ο πιο πρόσφατος ήταν ένα εκτεταμένο κάταγμα με ακτινωτές ρωγμές, από το οποίο φαίνεται ότι είχε επιβιώσει για μερικές εβδομάδες. Στα αντιβράχιά του εντοπίστηκαν επίσης τα λεγόμενα «κατάγματα άμυνας», τα οποία προκαλούνται συνήθως όταν κάποιος σηκώνει τα χέρια του για να προστατεύσει το κεφάλι του από χτυπήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετά από τα σώματα δεν είχαν απλώς υποστεί βία, αλλά είχαν διαμελιστεί, τεμαχιστεί ή αφεθεί εκτεθειμένα στα στοιχεία της φύσης, προτού τελικά ενταφιαστούν μέσα σε κατοικίες ή δημόσιους χώρους. «Δεν αντιμετωπίζονταν διαφορετικά μόνο ορισμένα σώματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά και μετά τον θάνατό τους», ανέφερε η καθηγήτρια Έρικσεν.

Παιδί με τραύμα στο κρανίο κάτω από το δάπεδο κατοικίας

Σε έναν οικισμό της Εποχής του Σιδήρου στη Γιουτλάνδη της Δανίας, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τμήμα κρανίου που ανήκε σε αγόρι ηλικίας δύο έως τεσσάρων ετών. Στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού υπήρχαν ενδείξεις τραυματισμού, ο οποίος ενδέχεται να είχε προκληθεί από σπαθί ή άλλο βαρύ όπλο με αιχμηρή λεπίδα.

Αντί να αποτεφρώσουν το παιδί, όπως απαιτούσε η συνήθης πρακτική της εποχής, οι κάτοικοι τοποθέτησαν το τμήμα του κρανίου κάτω από το δάπεδο του σπιτιού τους. Αυτό σημαίνει ότι περπατούσαν καθημερινά πάνω από το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί το κρανίο του παιδιού, χωρίς να είναι γνωστός ο λόγος για τον οποίο επέλεξαν αυτή την πρακτική.

Ένα ακόμη εύρημα προέρχεται από τον οικισμό Λίντβεντ της Δανίας, όπου εντοπίστηκαν τα λείψανα γυναίκας ηλικίας 17 έως 25 ετών μέσα σε λάκκο που χρησιμοποιούνταν για μαγείρεμα. Στο σώμα της υπήρχαν πολλά σημάδια από κοψίματα, ενώ η αριστερή κνήμη της είχε κοπεί εντελώς στα δύο από αιχμηρό όπλο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο χτύπημα ενδέχεται να ήταν εκείνο που προκάλεσε τον θάνατό της. Δεν αποκλείουν, ωστόσο, να αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας μεταχείρισης του σώματος, καθώς είχαν εντοπιστεί πολλαπλά σημάδια από κοψίματα και εγκαύματα.

Το ενδεχόμενο τελετουργικής βίας και ανθρωποθυσιών

Οι αρχαιολόγοι εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και γιατί επιλέχθηκαν για μια τόσο βίαιη μεταχείριση. Θεωρούν, ωστόσο, πιθανό οι πρακτικές αυτές να είχαν τελετουργική διάσταση.

Η καθηγήτρια Μαριάν Χεμ Έρικσεν σημείωσε: «Δεν μπορούμε ποτέ να κατανοήσουμε πλήρως τον τρόπο σκέψης τους, αλλά μπορούμε εύλογα να υποστηρίξουμε ότι ενδέχεται να ήθελαν να έχουν κοντά τους τα οστά συγκεκριμένων νεκρών ανθρώπων ή ότι τα ίδια τα οστά, ή το θέαμα της βίας, μπορεί να παρήγαγαν κάποια δύναμη ή ουσία».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ευρήματα αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ανθρωποθυσίας. Ο συντάκτης της μελέτης δρ Κέβιν Κέι, από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, δήλωσε στη «Daily Mail»: «Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό φαίνεται πιθανό, ακόμη και πολύ πιθανό».

Ένα άτομο που έζησε περίπου το 400 μ.Χ. βρέθηκε με δύο θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι ανάμεσα στα πλευρά, τα οποία πιθανότατα προκλήθηκαν από μακρύ, λεπτό όπλο με αιχμηρή λεπίδα, όπως δόρυ ή στιλέτο. Μετά τον θάνατό του, το σώμα τοποθετήθηκε σε ρηχό λάκκο, ο οποίος παρέμεινε εκτεθειμένος για κάποιο χρονικό διάστημα, προτού κατασκευαστεί ένα σπίτι από πάνω.

Οι αρχαιολόγοι παρατήρησαν επίσης ότι οι καρποί του ατόμου είχαν τοποθετηθεί ενωμένοι κάτω από τον θώρακα, στοιχείο που ενδέχεται να υποδηλώνει ότι τα χέρια του είχαν δεθεί πριν από μια τελετουργική εκτέλεση. Αντίστοιχα, οι ερευνητές δυσκολεύονται να εξηγήσουν γιατί ένα τόσο μικρό παιδί έφερε τραύματα που συναντώνται συχνότερα σε πεδία μάχης, εάν δεν υπήρχε κάποιος τελετουργικός σκοπός.

«Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι επίσης εξαιρετικά ξεχωριστή. Επομένως, αν θεωρήσουμε ότι μια τελετουργία είναι κάτι επαναλαμβανόμενο ή αυστηρά οργανωμένο, τότε αυτό που βλέπουμε εδώ μοιάζει περισσότερο αυτοσχέδιο», ανέφερε ο δρ Κέι. Όπως εξήγησε, το στοιχείο που συνδέει τα ευρήματα είναι η χρήση της ταφής μέσα σε κατοικίες ως τρόπου κατανόησης και διαχείρισης της βίας, ανεξάρτητα από το εάν η ίδια η βία είχε ασκηθεί για τελετουργικούς λόγους ή όχι.