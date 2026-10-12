Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε έναν γιο στην αιτία των επιληπτικών κρίσεων της μητέρας του, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση μιας κατάστασης που απειλούσε τη ζωή της. Ο Έντουαρντ Πάτρικ, αναισθησιολόγος στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), κατάφερε να εντοπίσει μια πιθανή σύνδεση των συμπτωμάτων της μητέρας του, Ανν, με έλλειψη βιταμίνης Β6, η οποία ενδέχεται να σχετιζόταν με τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον.

Όλα ξεκίνησαν στις 4 τα ξημερώματα, όταν ο Έντουαρντ ξύπνησε από ένα τηλεφώνημα γιατρού, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι η μητέρα του βρισκόταν κοντά στον θάνατο και του ζήτησε να σπεύσει στο πλευρό της. Ο ίδιος, μαζί με τη σύζυγό του, Τζο, και την μόλις τριών μηνών κόρη τους, Λίλι, μπήκε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε αμέσως από το σπίτι τους στο Όξφορντσαϊρ με προορισμό το Ιατρικό Κέντρο Κουίνς στο Νότιγχαμ.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο αδελφός του Έντουαρντ τού έστειλε μήνυμα, αναφέροντάς του ότι μια αναζήτηση στο διαδίκτυο υπεδείκνυε πως η έλλειψη κάποιας βιταμίνης θα μπορούσε να ευθύνεται για τις επιληπτικές κρίσεις της μητέρας τους. Ο Έντουαρντ, ωστόσο, αρχικά άφησε στην άκρη αυτή την πιθανότητα, καθώς προετοιμαζόταν για το χειρότερο ενδεχόμενο και για τον αποχαιρετισμό της μητέρας του, τον περασμένο Μάιο.

Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, αποφάσισε να αναζητήσει ο ίδιος πληροφορίες για τα συμπτώματα της Ανν μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Τότε συνειδητοποίησε ότι η έλλειψη βιταμίνης Β6, η οποία ενδεχομένως συνδεόταν με τη φαρμακευτική αγωγή της για τη νόσο του Πάρκινσον, θα μπορούσε να εξηγεί τις κρίσεις, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση που είχε διατυπώσει ο αδελφός του.

Μιλώντας στους «Sunday Times», ο Έντουαρντ περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν ακόμη και για τον ίδιο να πιστέψει όσα είχαν συμβεί. «Κάθε φορά που διηγούμαι την ιστορία, αναρωτιέμαι: μήπως τα επινοώ όλα αυτά;», ανέφερε, προσθέτοντας: «Να επιστρέφεις από το χείλος του θανάτου. Της απέμεναν μόνο ώρες».

Ο ίδιος θυμήθηκε ότι στο νοσοκομείο ένιωθε διχασμένος ανάμεσα στον ρόλο του ανήσυχου γιου και εκείνον του ψύχραιμου επαγγελματία υγείας. Η εικόνα που αντίκρισε στον θάλαμο ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η μητέρα του παρουσίαζε ραβδομυόλυση, μια κατάσταση που μπορεί να προκληθεί από επιληπτικές κρίσεις και κατά την οποία καταστρέφεται μυϊκός ιστός, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό του να απελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος.

«Αναρωτιόμουν τι θα έκανα όταν έφτανα εκεί, πώς θα αντιδρούσα και ποια πλευρά του εαυτού μου θα επικρατούσε», είπε χαρακτηριστικά ο Έντουαρντ, περιγράφοντας τη δύσκολη στιγμή.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε τα ευρήματά του με τον νευρολόγο που βρισκόταν σε υπηρεσία, τον δρα Μπρούνο Γκραν. Όπως ανέφερε, περίμενε ότι ο γιατρός θα του ζητούσε να ηρεμήσει και να καθίσει, ωστόσο η αντίδρασή του ήταν διαφορετική. «Νόμιζα ότι θα μου έλεγε: “Ηρέμησε, κάθισε, πιες ένα φλιτζάνι τσάι”, αλλά απλώς είπε: “Σε ευχαριστώ που το έψαξες”», θυμήθηκε.

Όταν χορηγήθηκε στην Ανν έγχυση βιταμίνης Β6, ο Έντουαρντ ένιωσε σαν να ζούσε μια στιγμή από τη σειρά «House», αναφερόμενος στον ιδιοφυή γιατρό που υποδύεται ο ηθοποιός Χιου Λόρι. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψω», πρόσθεσε.

Η Ανν, η οποία βρίσκεται στα τέλη της έβδομης δεκαετίας της ζωής της, παρουσιάζει πλέον βελτίωση και δεν χρειάστηκε να επιστρέψει στο νοσοκομείο έκτοτε. Σύμφωνα με τον γιο της, η πνευματική της διαύγεια φαίνεται να έχει βελτιωθεί. Μάλιστα, ο Έντουαρντ θυμήθηκε ένα περιστατικό τον Αύγουστο, όταν βρισκόταν στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου Φριντζ και μιλούσε τηλεφωνικά μαζί της. Ενώ προσπαθούσε να κάνει παράλληλα κάτι άλλο, η μητέρα του αντιλήφθηκε ότι δεν της έδινε όλη του την προσοχή.

«Άρχισα να κάνω κάτι άλλο ενώ μιλούσα μαζί της στο τηλέφωνο και τότε μου είπε: “Κάνεις κάτι άλλο; Ακούγεται σαν να μη με ακούς“», διηγήθηκε.

Η Ανν ζει μαζί με τον σύζυγό της, Τζον, πρώην μηχανικό, και έχει έξι εγγόνια. Αναφερόμενη στην περιπέτεια της υγείας της, δήλωσε: «Χαίρομαι πραγματικά που δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα από όλα αυτά». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Από τότε, δεν μπορώ να ξεπεράσω το γεγονός ότι κάτι τόσο μικρό μπορεί να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά στο αν θα ζήσεις ή θα πεθάνεις. Είμαι απόλυτα περήφανη μητέρα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, περίπου 166.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο πάσχουν από τη νόσο του Πάρκινσον, η οποία προκαλεί βλάβες στο νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματά της μπορεί να εμφανίζονται σταδιακά και περιλαμβάνουν τρέμουλο στα χέρια, βραδύτητα στις κινήσεις, προβλήματα ισορροπίας και μυϊκή δυσκαμψία.

Χάρη στην άμεση αντίδραση του Έντουαρντ, προετοιμάζεται πλέον ένας φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης και τις ενέργειες που οδήγησαν στη βελτίωση της κατάστασης της μητέρας του, προκειμένου να υποβληθεί στο ιατρικό περιοδικό «Νευρολογία» και να εξεταστεί αν μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Η Ρέιτσελ Χιουζ, υπεύθυνη προκλινικής έρευνας στη φιλανθρωπική οργάνωση Cure Parkinson’s, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση «παρέχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «θα είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία».

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι ασθενείς δεν θα πρέπει να αλλάζουν τις θεραπείες που τους έχουν συνταγογραφηθεί ούτε να αρχίζουν να λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμίνης Β6 χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους.