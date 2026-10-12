Η φράση «Δωρεάν μ… στο πάρτι των αποφοίτων» φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για μια σειρά μηνυμάτων στο Snapchat σχετικά με την «Τζέιν Ντόου», μια ανώνυμη δευτεροετή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, το μήνυμα φέρεται να έγραψε ο Τζόναθαν Νιούελ στις 1:42 τα ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου 2024. Η ««Τζέιν Ντόου»» περιγράφει τη σεξουαλική επίθεση που καταγγέλλει ως ένα γεγονός που κατέστρεψε τη ζωή της και έβαλε τέλος στην πανεπιστημιακή της πορεία.

Το πλήρες περιεχόμενο της συγκεκριμένης συνομιλίας, καθώς και άλλων μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν τις επόμενες ημέρες, αποκαλύπτεται πλέον μέσα από δημοσιεύματα και έγγραφα της υπόθεσης. Τον περασμένο μήνα, η «Τζέιν Ντόου» κατέθεσε αγωγή κατά των επτά ανδρών που εμπλέκονται στην υπόθεση: του Ουμάρ Μάθιου Ίνγκαλς, του Τζόναθαν Νιούελ, του Ουίνστον Λι, του Τζίλιο Λόπες, του Ντιέγκο Σαραμπία, του Σκοτ Νόρις και του Σκοτ Κρέτσμερ. Κανείς τους δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά, ενώ ο εισαγγελέας αναφέρει ότι η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η αγωγή της «Τζέιν Ντόου» κατά των επτά ανδρών και του πανεπιστημίου.

Τα μηνύματα στο Snapchat και η φωτογραφία της φοιτήτριας

Οι νεαροί φέρεται να έδωσαν συνέχεια στην πρόσκληση του Νιούελ για «δωρεάν» σεξ. «Αυτό που γίνεται είναι απίστευτο», απάντησε ένας άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται στην αγωγή. «Ο Ντιέγκο Σαράμπια πήγε πριν από επτά λεπτά και δεν ρωτάει, οπότε…», πρόσθεσε ο Κρέτσμερ, χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή συντομογραφία που σημαίνει ότι κάποιος βρίσκεται μακριά από το πληκτρολόγιό του ή δεν μπορεί να απαντήσει.

«Λατρεύω απίστευτα τη φοιτητική αδελφότητα ΧΦ», φέρεται να έγραψε ο Ίνγκαλς, προκαλώντας αντιδράσεις με emoji καρδιάς από τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες στη συνομιλία. Αργότερα, πρόσθεσε: «Μπορείς να μπεις μέσα και να τον βγάλεις έξω». Ένας λογαριασμός με το όνομα Ουίνστον απάντησε «ΧΦ», ενώ ο Κρέτσμερ έγραψε ότι η ιστορία με τους αποφοίτους «δεν είναι καθόλου αστείο», προσθέτοντας φαινομενικά ότι περιέγραφε τα γεγονότα από την οπτική γωνία του ίδιου του συμμετέχοντα.

Σύμφωνα με βιντεοσκόπηση της συνομιλίας που εξασφάλισαν η «Washinghton Post», στην ομαδική συνομιλία κοινοποιήθηκε επίσης μια φωτογραφία της «Τζέιν Ντόου». Ένας από τους συμμετέχοντες, του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε, ρώτησε: «Είναι ακόμη ανοιχτό το μαγαζί;». Ένα άλλο μέλος απάντησε «ναι», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα μοβ emoji διαβόλου που χαμογελά, και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ελάτε, αγόρια, να τον βγάλετε έξω», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η επιστροφή στο σπίτι και όσα είπε στους συγκατοίκους της

Την ίδια νύχτα, περίπου στις 3:05 τα ξημερώματα, η συγκάτοικος της «Τζέιν Ντόου» τής έστειλε μήνυμα ρωτώντας αν θα επέστρεφε στο σπίτι εκείνο το βράδυ. Το στοιχείο περιλαμβάνεται σε έγγραφα της έρευνας βάσει του Τίτλου IX, τα οποία εξασφάλισαν οι «New York Times». Περίπου τέσσερα λεπτά αργότερα, η Ντόου απάντησε ότι δεν γνώριζε.

Σύμφωνα με τις συγκατοίκους της, επέστρεψε περίπου στις 11:15 το πρωί της 20ής Οκτωβρίου. Τους είπε ότι είχε περάσει μια έντονη νύχτα, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε κάνει χρήση κεταμίνης και είχε εμπλακεί σε σεξουαλικές επαφές με πολλούς άνδρες. Ωστόσο, μία συγκάτοικός της ανέφερε στους ερευνητές ότι η «Τζέιν Ντόου» δεν χρησιμοποίησε τις λέξεις «βιασμός» ή «επίθεση» για να περιγράψει την εμπειρία της.

Η ίδια συγκάτοικος πρόσθεσε ότι η νεαρή γυναίκα έμοιαζε να «μην κατανοεί πραγματικά τη σοβαρότητα όσων έλεγε», σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας του Πανεπιστημίου Κορνέλ.

Η συγγνώμη του Τζόναθαν Νιούελ και η απάντηση της «Τζέιν Ντόου»

Στις 21 Οκτωβρίου, ο Νιούελ επικοινώνησε με την «Τζέιν Ντόου» μέσω μηνυμάτων και της έγραψε: «Ήθελα απλώς να σου ζητήσω συγγνώμη για όσα συνέβησαν το άλλο βράδυ».

«Η μνήμη μου είναι κάπως θολή για πολλά από όσα έγιναν, αλλά τόσο εγώ όσο και ο Ματ αισθανόμαστε απαίσια που ήμασταν τόσο μεθυσμένοι και υπό την επήρεια ουσιών, ώστε δεν καταφέραμε να σταματήσουμε την κατάσταση και να διώξουμε τους υπόλοιπους πριν τα πράγματα ξεφύγουν εντελώς», ανέφερε, σύμφωνα με μηνύματα που δημοσίευσε το ΤΜΖ.

Ο Νιούελ είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ίνγκαλς αισθάνονταν απαίσια επειδή βρίσκονταν υπό την επήρεια ουσιών σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν κατάφεραν να διακόψουν όσα συνέβαιναν και να απομακρύνουν τους υπόλοιπους πριν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε την «Τζέιν Ντόου» «καταπληκτικό άνθρωπο» και πρόσθεσε: «Ειλικρινά, ελπίζω να μην δέχεσαι τόσο μεγάλη πίεση από όλο αυτό όσο δεχόμαστε εμείς».

«Προσπαθούμε να σταματήσουμε κάθε φήμη που έχουμε ακούσει, αλλά και πάλι λυπάμαι πάρα πολύ», έγραψε ακόμη.

Η φοιτήτρια απάντησε ότι και η δική της μνήμη ήταν «πολύ θολή» και ότι όλοι ήταν υπερβολικά «μεθυσμένοι και υπό την επήρεια ουσιών», σύμφωνα με την αλληλουχία των μηνυμάτων που δημοσίευσε το ΤΜΖ. «Αλλά, στο τέλος της ημέρας, τίποτα από όσα αφορούσαν το σεξ δεν ήταν παράνομο και ειλικρινά, μου άρεσε πολύ που ήμουν μαζί σου και με τον Ματ», πρόσθεσε.

Συνέχισε γράφοντας: «Ό,τι κι αν έχει να πει οποιοσδήποτε για το ομαδικό σεξ, είναι πέρα από τη δικαιοδοσία του». «Δεν νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε ντροπή για το μέρος στο οποίο συμμετείχαμε», ανέφερε ακόμη, καταλήγοντας: «Το σώμα μας, η επιλογή μας».

Η «Τζέιν Ντόου» σημείωσε επίσης ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να βρίσκονταν εκεί μόνο τέσσερα άτομα, προσθέτοντας ότι ο Νιούελ και ο Ίνγκαλς ήταν και οι δύο σε πολύ κακή κατάσταση από την επήρεια αλκοόλ και ουσιών. «Θα έπρεπε να είχαν πάρει οι ίδιοι την πρωτοβουλία να φύγουν», συνέχισε. «Στο τέλος της ημέρας, εσύ, ο Ματ κι εγώ ήμασταν στο κρεβάτι σου και δεν υπήρχε λόγος να μπουν κι εκείνοι σε αυτό».

Στη συνέχεια, είπε στον Νιούελ ότι, αν είχε τύψεις ή ήθελε να συζητήσει οτιδήποτε, εκείνη ήταν πάντα διαθέσιμη να μιλήσουν, καθώς όσα συνέβησαν ήταν πολλά. «Σε αγαπώ πραγματικά, όπως και τον Ματ, και σου υπόσχομαι ότι δεν θα γίνω απόμακρη και περίεργη μαζί σου, όπως την προηγούμενη φορά», πρόσθεσε.

Αργότερα, πρότεινε να καπνίσουν ξανά μαζί, αλλά χωρίς «τα επιπλέον πέντε δισεκατομμύρια άνδρες και την κεταμίνη», σύμφωνα με το CBS News.

«Μου καταστρέφει προσωρινά τη ζωή»: Τα μηνύματα προς τον Ίνγκαλς

Στις 23 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την πρώτη επικοινωνία με τον Νιούελ, η «Τζέιν Ντόου» έστειλε μήνυμα στον Ίνγκαλς γράφοντας: «Φίλε, όλοι το γνωρίζουν».

Περιέγραψε όσα είχαν συμβεί ως κάτι που «μου καταστρέφει προσωρινά τη ζωή», προσθέτοντας ότι το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να κοιμάται και να κλαίει όλη την ημέρα.

Ο Ίνγκαλς τής απάντησε ότι δεν είχε «τίποτα για το οποίο να ντρέπεται», σύμφωνα με μηνύματα που επικαλούνται οι «New York Times». Αναφέρθηκε επίσης στο πόσο γρήγορα διαδίδονται οι ανοησίες στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.

«Έχεις δίκιο», απάντησε η «Τζέιν Ντόου». «Θα γίνει καλύτερα». Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνομιλίας, του είπε ότι η φήμη της είχε καταστραφεί και ότι αισθανόταν απόλυτη ντροπή, σύμφωνα με έκθεση που συνέταξε το πανεπιστήμιο και επικαλέστηκε το ABC News.

«Όλοι πρέπει να ωριμάσουν, γιατί η σεξουαλικότητα, το σεξ και όλα αυτά αλλάζουν και τέτοια πράγματα θα γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα», έγραψε. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαι επίσης πολύ ανοιχτόμυαλη, σε αγαπώ, βασιλιά μου».

Στις 25 Οκτωβρίου, ο Ίνγκαλς επικοινώνησε ξανά μαζί της και τη ρώτησε αν ήταν καλά. Η «Τζέιν Ντόου» τού απάντησε ότι ο Νιούελ είχε σίγουρα μιλήσει σε άλλους για όσα είχαν συμβεί.

Την ίδια εβδομάδα, η μεγαλύτερη αδελφή της στη φοιτητική αδελφότητα είχε λάβει μήνυμα στο οποίο τη ρωτούσαν αν είχε ακούσει τη σχετική φήμη, σύμφωνα με τους «New York Times».

Λίγες ημέρες αργότερα, η «Τζέιν Ντόου» έστειλε στον Ίνγκαλς μια εικόνα από ανάρτηση σε διαδικτυακό φόρουμ, η οποία κατηγορούσε τη φοιτητική αδελφότητα για ομαδικό βιασμό. Το μήνυμα που συνόδευε την εικόνα περιείχε μόνο τρία ερωτηματικά. Η ακριβής ημερομηνία δεν αναφέρθηκε στο δημοσίευμα των «New York Times».

«Γελοίο», απάντησε ο Ίνγκαλς, προσθέτοντας ότι θα κατήγγελλε την ανάρτηση.

Η πρόσκληση στο πάρτι του Χάλογουιν και η απομάκρυνση της φοιτήτριας

Τις ημέρες πριν από ένα προγραμματισμένο πάρτι για το Χάλογουιν, ο Ίνγκαλς συνέχισε να ανταλλάσσει μηνύματα με την «Τζέιν Ντόου». «Η ΧΦ είναι το σπίτι σου και είσαι ευπρόσδεκτη εδώ», της έγραψε, σύμφωνα με τους «New York Times». Η ακριβής ημερομηνία του μηνύματος δεν έγινε γνωστή.

Η «Τζέιν Ντόου» τον ευχαρίστησε, λέγοντας ότι εκτιμούσε ιδιαίτερα τη στάση του. «Θα φέρω τα τσιγάρα μου αύριο», πρόσθεσε, συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα σύμβολο καρδιάς.

Ωστόσο, τελικά η φοιτητική αδελφότητα απέσυρε την πρόσκλησή της για το πάρτι, ενώ ο πρόεδρός της, τής είπε ότι η απόφαση είχε ληφθεί για το δικό της καλό.

Στις 30 Οκτωβρίου, η «Τζέιν Ντόου» έστειλε νέο μήνυμα στον Ίνγκαλς, γράφοντας ότι γνώριζε πως αυτό θα συνέβαινε. «Οι γυναίκες θα βρίσκονται πάντα στη χειρότερη θέση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι σε τέτοιες περιστάσεις οι γυναίκες είναι εκείνες που τελικά ζημιώνονται περισσότερο.

«Δεν είστε φίλοι μου», πρόσθεσε. «Προσπαθείτε να προστατεύσετε τους εαυτούς σας», κατηγορώντας τους ότι επιδίωκαν να καλύψουν τις ευθύνες τους.

Η καταγγελία ότι το μεγαλύτερο μέρος της σεξουαλικής δραστηριότητας δεν ήταν συναινετικό

Στις 3 Νοεμβρίου, η «Τζέιν Ντόου» έστειλε μήνυμα στον Νιούελ, τονίζοντας: «Ας ξεκαθαρίσουμε ότι το 90% όσων συνέβησαν εκείνο το βράδυ δεν ήταν συναινετικά».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι της είχε χορηγηθεί περισσότερη κεταμίνη από όση μπορούσε να θυμηθεί. Χρησιμοποίησε τη λέξη «κέι», μια συντομογραφία για την κεταμίνη. Η Ντόου είπε επίσης στον Νιούελ ότι αισθανόταν άβολα και ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο δωμάτιο.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν, περιέγραψε την εμπειρία της ως κάτι που συνέβη μπροστά σε όλους, σαν να ήταν «μια σεξουαλική κούκλα ή μια εργαζόμενη στο σεξ».

Στις 7 Νοεμβρίου, ο Ίνγκαλς εξέφρασε την ανησυχία του ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δράστης σεξουαλικής επίθεσης. Η «Τζέιν Ντόου» απάντησε ότι δεν είχε πει τίποτα, σύμφωνα με το ABC News.

«Ξέρω, όμως, ότι οι άνθρωποι αλλάζουν την αφήγηση, επειδή, όπως συμβαίνει σε κάθε σεξουαλική κατάσταση με μία γυναίκα και πολλούς άνδρες, πιθανότατα η γυναίκα ήταν το θύμα», έγραψε. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ξέρω ότι υπάρχουν φήμες πως συμμετείχα σε ομαδικό σεξ με πολλούς άνδρες».

Την επόμενη ημέρα, ο Ίνγκαλς ζήτησε να μιλήσουν τηλεφωνικά, αλλά η «Τζέιν Ντόου» αρνήθηκε. «Νομίζω ότι τελείωσα με το να σου μιλάω», του είπε, σύμφωνα με τα μηνύματα που επικαλέστηκε το ABC News, προσθέτοντας: «Ξέρω ότι είπες ψέματα».

Δεν έγινε σαφές σε ποιον ισχυρισμό αναφερόταν. Ο Ίνγκαλς επέμεινε, ρωτώντας τι εννοούσε και αν μπορούσε να τον καλέσει. Η «Τζέιν Ντόου» απάντησε: «Όχι. Ποτέ ξανά».

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Κορνέλ και οι πειθαρχικές κυρώσεις

Μία εβδομάδα αργότερα, η Τζέιν «Τζέιν Ντόου» έδωσε ένορκη κατάθεση στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι αισθανόταν ανίκανη να αντιδράσει και ότι είχε αρνηθεί να συμμετάσχει σε ορισμένες από τις σεξουαλικές δραστηριότητες.

Το πανεπιστήμιο ξεκίνησε έρευνα βάσει του Τίτλου IX, της αμερικανικής νομοθεσίας που αφορά τις διακρίσεις λόγω φύλου στην εκπαίδευση. Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές δεν προχώρησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων.

Στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής διαδικασίας, ο Ίνγκαλς και ο Νιούελ αποβλήθηκαν από το Κορνέλ. Στον Λι επιβλήθηκε διετής αναστολή φοίτησης, ενώ ο Λόπες τιμωρήθηκε με αναστολή τριών εξαμήνων. Ο Σαραμπία είχε ήδη αποφοιτήσει, ενώ οι Νόρις και Κρέτσμερ κρίθηκε ότι δεν έφεραν ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας του πανεπιστημίου, ο Ίνγκαλς υποστήριξε ότι ο ίδιος ήταν θύμα σεξουαλικής επίθεσης, σύμφωνα με αρχεία που εξασφάλισε το NBC News.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν εκείνη προσπαθούσε να έχει σεξουαλική επαφή μαζί μου, ήμουν σε τόσο ανίκανη κατάσταση, ώστε δεν κατάφερνε να με διεγείρει», έγραψε σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς στελέχη του Κορνέλ τον Φεβρουάριο του 2025.

Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κορνέλ δήλωσαν την Τετάρτη στη «Daily mail» ότι δεν είχαν κάποιο σχόλιο να κάνουν, λόγω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.