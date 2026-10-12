Σε εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πολωνία, για να εγγυηθεί την ασφάλεια στα σχολεία, ύστερα από τρεις πρόσφατες επιθέσεις με μαχαίρι.

Οι αρχές απέρριψαν τις φήμες ότι οι επιθέσεις συνδέονται με μια διαδικτυακή πρόκληση από οργανωμένη ομάδα.

Ωστόσο, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε χθες στη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης για τη διαχείριση κρίσεων ότι ο εγκωμιασμός της βίας σε κάποιες γωνιές του ίντερνετ έχει καταστροφικές συνέπειες για τους νέους και δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτήρισε αυξανόμενη τάση της νεανικής εγκληματικότητας.

«Έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση στη γοητεία που ασκεί η βία, τόσο στην Πολωνία όσο και σε όλο τον κόσμο… γινόμαστε μάρτυρες μιας ζοφερής τάσης βίας», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι σημαντικοί παράγοντες είναι το περιεχόμενο που προωθεί τη ναζιστική ιδεολογία και μια «κουλτούρα δύναμης», καθώς και τα βίαια παιχνίδια υπολογιστών.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μαρτσίν Κερβίνσκι, ανέφερε αργά χθες το βράδυ ότι περισσότεροι από 20.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σήμερα σε σχολεία.

«Απαιτείται ένα σαφές μήνυμα: δεν θα υπάρξει καμία ανοχή για επιθέσεις σε παιδιά στην Πολωνία, ούτε για διολίσθηση του δημόσιου βίου στην αναρχία», δήλωσε ο ίδιος στο κρατικό δίκτυο TVP Info, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει επιθεωρήσει 80.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα και ότι έχει προχωρήσει στην προσαγωγή 135 ατόμων από την Παρασκευή.

Σε ένα περιστατικό η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας μαθητής δημιούργησε ένα ψηφιακό μοντέλο του σχολείου του στο παιχνίδι Roblox και έκανε προσομοιώσεις επιθέσεων σε μαθητές. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο, πυρομαχικά και μαχαίρια.

Η πιο πρόσφατη επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο, όταν τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης στη Βαρσοβία – η τρίτη επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Πολωνίας μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Την Πέμπτη, ένας 15χρονος πρώην μαθητής σχολείου, ο οποίος φορούσε κάμερα προσαρμοσμένη στο κράνος του, σκότωσε έναν επιστάτη και τραυμάτισε δύο εκπαιδευτικούς σε δημοτικό σχολείο στο Λεστσίντουου Νόβινι, βορειοανατολικά της Βαρσοβίας.

Την Τετάρτη, 19χρονος τραυμάτισε δέκα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του, σε σχολείο στην Οστροουένκα, βόρεια της πολωνικής πρωτεύουσας.