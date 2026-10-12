Συνολικά 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από δύο πλήγματα στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, ενώ σειρά άλλων επιθέσεων είχε σημειωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό του διεθνούς αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ καταγράφει τις στιγμές κατά τις οποίες άνθρωποι αναζητούν κάλυψη, καθώς ένας από τους πυραύλους πλήττει το κτίριο το Σάββατο.

Την ευθύνη για τα πλήγματα ανέλαβαν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι προειδοποίησαν αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η επίθεση στο αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, οι Χούθι επιτέθηκαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στο αεροδρόμιο της Νταμάμ, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, ταξίαρχος, Γιαχία Σαρί. Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι οι «κλιμακούμενες επιχειρήσεις βαθιά στο εσωτερικό της Σαουδικής Αραβίας» θα συνεχιστούν, προειδοποιώντας ότι όλα τα αεροδρόμια της χώρας ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους, με εξαίρεση εκείνα που βρίσκονται στις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.