Το Νόμπελ Οικονομικών για το 2026 απονεμήθηκε στους Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην κατανόηση των μηχανισμών που καθορίζουν τη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Οι δύο οικονομολόγοι τιμήθηκαν με το Βραβείο της Σουηδικής Κεντρικής Τράπεζας για τις Οικονομικές Επιστήμες στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ, για το έργο τους σχετικά με τα «μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης».

«Δημιούργησαν νέα μακροοικονομικά μοντέλα που βελτίωσαν την ικανότητά μας να εφαρμόζουμε αποτελεσματικές πολιτικές σταθεροποίησης. Χάρη στα μοντέλα αυτά, δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που λαμβάνονται την σωστή στιγμή μπορούν να αμβλύνουν τις διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας», ανακοίνωσε η επιτροπή του Νόμπελ.

Αντί να βασίσουν αυτά τα μοντέλα σε στατιστικές σχέσεις ανάμεσα σε μακροοικονομικές μεταβλητές όπως ο πληθωρισμός, η παραγωγή και η κατανάλωση, επέλεξαν να τα κατασκευάσουν επί μικροοικονομικών βάσεων. Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται στη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σύνολο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, μέσω των ατομικών τους ενεργειών, επηρεάζουν την οικονομία, σύμφωνα με την επιτροπή.

«Οι εργασίες τους μας έδωσαν μία στέρεη θεωρητική βάση για τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις ολόκληρου του κόσμου», δήλωσε ο Τζον Χάσλερ, πρόεδρος της επιτροπής του βραβείου Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Χάρη στα μοντέλα, είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετπωπίσουμε τα οικονομικά σοκ, όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι αιφνίδιες αλλαγές στο επίπεδο της κατανάλωσης των νοικοκυριών».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 900.000 λίρες Αγγλίας.