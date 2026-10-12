Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στη νότια Γαλλία, όταν ένας 14χρονος μαθητής φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του διευθυντή και μιας καθηγήτριας στο γυμνάσιο Ζοζέφ-Λακανάλ, στην πόλη Ομπάν, στην περιοχή Μπους-ντι-Ρον.

Ο ανήλικος συνελήφθη ως ύποπτος για την επίθεση, ενώ οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, ο διευθυντής του σχολείου, ηλικίας 53 ετών, τραυματίστηκε στο κάτω μέρος του σώματός του. Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, επικαλούμενη αστυνομική πηγή, μετέδωσε ότι ο διευθυντής βρισκόταν μπροστά από το σχολικό συγκρότημα όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

«Πυροβόλησε τέσσερις ή πέντε φορές», ανέφερε η ίδια πηγή.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε επίσης μία 37χρονη καθηγήτρια, η οποία δέχθηκε σφαίρα στον μηρό. Οι πληροφορίες σχετικά με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αντικρουόμενες, καθώς ορισμένες αναφορές έκαναν λόγο για κυνηγετικό όπλο διαμετρήματος 12, ενώ άλλες ανέφεραν ότι επρόκειτο για κυνηγετική καραμπίνα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, ενώ, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, τόσο ο διευθυντής όσο και η καθηγήτρια έλαβαν ιατρική φροντίδα και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σχολείο οι υπουργοί Εσωτερικών και Παιδείας της Γαλλίας

Την περιοχή αναμένεται να επισκεφθούν το απόγευμα της Δευτέρας ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, ο υπουργός Εθνικής Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, καθώς και η υφυπουργός αρμόδια για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Μαθητεία, Σαμπρίνα Ρουμπάς.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα διαμαρτυριών για την κατάσταση των σχολείων της χώρας. Ορισμένες από τις κινητοποιήσεις έχουν σημαδευτεί από επεισόδια βίας. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι καταδικάζει τα περιστατικά βίας.