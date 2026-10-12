Σε επανεξέταση των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καλέσει ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντι Μπέρναμ, προτείνοντας μια στενότερη συνεργασία στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας για το Brexit, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της μετανάστευσης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε εκστρατεία υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016, θα απευθύνει το μήνυμα αυτό προς τη Βουλή κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου μετά τη θερινή ανάπαυλα.

Αντίθετα με τον προκάτοχό του, Κιρ Στάρμερ, που απέφυγε να αναζωπυρώσει τις σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αντι Μπέρναμ δηλώνει ότι «η χώρα δεν ωφελήθηκε από το Brexit» και ότι θα πρέπει να εξετάσει με «ηρεμία και διαύγεια» τις σχέσεις με την ΕΕ.

«Ο Άντι αντιλαμβάνεται για ποιον λόγο ορισμένοι πολιτικοί δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, ότι δηλαδή το Brexit δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις που έδιναν κάποτε. Αλλά ήρθε η ώρα για μία διαφορετική συζήτηση για τη μορφή των σχέσεών μας μακροπρόθεσμα», δήλωσε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Αν προσκολληθούμε στο status quo και δεν επιδιώξουμε μία καλή συμφωνία που θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, θα πρόκειται για σοβαρή παράλειψη καθήκοντος», είπε η πηγή προσθέτοντας ότι ο Αντι Μπέρναμ θα απευθυνθεί προς όλες τις πλευρές ζητώντας υποστήριξη προς την προσέγγισή του με το επιχείρημα ότι θα ήταν ανεύθυνο να αγνοηθεί η δυνατότητα νέας συμφωνίας.

Από την υλοποίηση του Brexit, η διάθεση της βρετανικής κοινής γνώμης απέναντι στην προοπτική επανένταξης στην Ένωση έχει βελτιωθεί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά η υποστήριξη μειώνεται δραστικά όταν οι άνθρωποι ερωτώνται για συμβολή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή ένταξη στην ευρωζώνη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.