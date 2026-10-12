Νέα αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με υγειονομικές πηγές. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν ένοπλος, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εξάλλου, το βράδυ της Κυριακής, αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στοχοθέτησε σκηνή στην περιοχή αλ Μαουάσι στην πόλη Χαν Γιούνις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, σημείωσαν υγειονομικοί.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters σήμερα ότι στόχος του ήταν ένοπλοι στην περιοχή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου 2025, ενώ από την πλευρά του Ισραήλ τέσσερις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις ενόπλων το ίδιο διάστημα.

«Μας λένε ψέματα»

Στο μεταξύ έναν χρόνο αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, οι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα καταγγέλλουν τη συνέχιση των ισραηλινών πληγμάτων και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσής τους.

Αν και η ένταση των ισραηλινών βομβαρδισμών έχει μειωθεί, ο ισραηλινός στρατός, που ελέγχει πλέον περισσότερο από το 60% της Γάζας, συνεχίζει τα πλήγματα. Σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση, όπως αυτή προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει.

«Τίποτα δεν έχει βελτιωθεί (…) Μας λένε ψέματα, όλα είναι ψέματα», δήλωσε η Φατίμα Αουκάλ, μια εκτοπισμένη στην πόλη της Γάζας, μιλώντας στο AFP. «Υπάρχουν ακόμη μάρτυρες, άνθρωποι εξακολουθούν να τραυματίζονται, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε μια στιγμή ανάπαυλας με τον συνεχή ήχο των drones πάνω από τα κεφάλια μας», πρόσθεσε αναφερόμενη στα ισραηλινά drones παρακολούθησης.

Στους δρόμους της πόλης της Γάζας, οι οποίοι έχουν πλέον καθαριστεί από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων σπιτιών, παρατάσσονται σειρές από λευκές σκηνές. Στο βάθος, τα κτίρια που παραμένουν όρθια δεν έχουν παράθυρα.

Ο Άχμεντ Τζονάιντ, ένας άλλος Παλαιστίνιος εκτοπισμένος στην πόλη της Γάζας, είπε ότι ήλπιζε πως θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του μετά την εκεχειρία. «Πιστεύαμε ότι θα ξαναβρούμε λίγη χαρά και ότι θα επιστρέφαμε στα σπίτια μας. Αντ’ αυτού, βρισκόμαστε να υποφέρουμε στους καταυλισμούς εκτοπισμένων, να κοιμόμαστε σε αυτοσχέδια στρώματα», σημείωσε ο 51χρονος Τζονάιντ μεταφέροντας δύο μπιτόνια νερό από ένα σημείο διανομής στη σκηνή του.

Η μεγάλη πλειονότητα των περισσότερων από δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας εκτοπίστηκαν τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στα μέσα Μαΐου το 82% των κτιρίων της Γάζας είχαν είτε καταστραφεί είτε υποστεί ζημιές από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πολλοί κάτοικοι του θύλακα εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές ή σε αυτοσχέδια καταλύματα, όπου ο συνωστισμός και η απουσία βασικών συνθηκών υγιεινής έχουν προκαλέσει το ξέσπασμα επιδημιών.

Ο Άχμεντ Σαουάν, γιατρός σε νοσοκομείο της Χαν Γιούνις, επίσης δηλώνει ότι δεν βλέπει τις συνέπειες της εκεχειρίας επί του πεδίου. «Έχει περάσει ένας χρόνος από την ανακοίνωση της εκεχειρίας, αλλά αυτή ισχύει μόνο στα χαρτιά», κατήγγειλε.

Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας προβλέπει την πολιτική μετάβαση στη Γάζα, με στόχο να αποκλειστεί η Χαμάς από την εξουσία. Σε αυτό το πλαίσιο ο Άλι Σάαθ διορίστηκε επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, ενός νέου οργάνου που αποτελείται από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες. Στην πραγματικότητα η Χαμάς εξακολουθεί να είναι αρμόδια για την ασφάλεια στη Γάζα.

Πέντε χώρες έχουν δεχθεί να συμμετάσχουν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, αρμόδια για την ασφάλεια στον παλαιστινιακό θύλακα μετά το τέλος του πολέμου. Όμως και αυτή δεν έχει ξεκινήσει την αποστολή της στη Γάζα.

Εξάλλου το Ισραήλ, που ελέγχει τα σημεία εισόδου στον θύλακα, εξακολουθεί να επιτρέπει την είσοδο μόνο περιορισμένης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πολλά προϊόντα πρώτης ανάγκης εξακολουθούν να είναι πολύ ακριβά για τους περισσότερους κατοίκους, όπως ο Ισμαήλ Χαμούντα από τη Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Γάζα, ο οποίος είναι πλέον εκτοπισμένος στην πόλη της Γάζας. «Υποφέρουμε από την έλλειψη πόσιμου νερού, ανθρωπιστικής βοήθειας και υλικής ή οικονομικής υποστήριξης», τόνισε ο 47χρονος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.