«Ο Φρίντριχ Μερτς θα παραμείνει καγκελάριος», τόνισε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ενδιαφέρεται για το αξίωμα. Ο καγκελάριος από την πλευρά του αναμένεται να τοποθετηθεί αργότερα σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαβουλεύσεων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), με αντικείμενο τα αρνητικά αποτελέσματα στις πρόσφατες κρατιδιακές εκλογές.

«Ο Φρίντριχ Μερτς θα παραμείνει καγκελάριος, τον εκτιμώ, τον σέβομαι και βρίσκω πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει», δήλωσε ο κ. Ζέντερ στο ARD, αναφερόμενος στην κριτική που ασκείται το τελευταίο διάστημα στον καγκελάριο και τις χαμηλές επιδόσεις του στις δημοσκοπήσεις. Ο Βαυαρός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ακόμη ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται για το αξίωμα και σημείωσε ότι η μόνη θέση με την οποία «ασχολείται» αυτή την εποχή είναι αυτή του ομοσπονδιακού προέδρου της Γερμανίας, ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, αλλά μόνο επειδή προωθεί ως υποψήφια την πρόεδρο του κρατιδιακού κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε ‘Αιγκνερ.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου Γκόρντον Σνίντερ (CDU), στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε κλειστή συνάντηση των επικεφαλής κοινοβουλευτικών ομάδων του κόμματός του, είχε, σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt, προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση για το πρόσωπο του καγκελάριου «αποτελεί εγγύηση μόνο αποτυχίας επανεκλογής και απώλειας αξιοπιστίας». Στην ίδια συνάντηση, ο Σεμπάστιαν Λέχνερ από την Κάτω Σαξονία τόνισε ότι οι πολίτες «αναμένουν αλλαγή πολιτικής την οποία θα μπορούν να νοιώσουν στην καθημερινότητά τους», π.χ. με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Στις κεκλεισμένων των θυρών διαβουλεύσεις του CDU, οι οποίες ολοκληρώνονται απόψε, εξετάζονται μεταξύ άλλων οι προοπτικές διατήρησης της πορείας των μεταρρυθμίσεων, ιδίως στο συνταξιοδοτικό και στα θέματα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και το ζήτημα της κεντρικής γραμμής του κόμματος, προκειμένου να «επαναπατρίσει» ψηφοφόρους. Κυρίαρχη θέση στις συζητήσεις έχει το μέλλον του «τείχους προστασίας», της δέσμευσης δηλαδή του CDU από το 2018 να μη συνεργάζεται σε κανένα επίπεδο είτε με την ακροδεξιά είτε με την ακροαριστερά.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ (CSU) δήλωσε στην Süddeutsche Zeitung ότι «το τείχος προστασίας, τουλάχιστον με την έννοια του “εμείς ή αυτοί” πρέπει να αποτελέσει παρελθόν». Όπως είπε, «η στρατηγική κατά της ακροδεξιάς έχει αποτύχει και η αυστηρή οριοθέτηση, ειδικά στα κρατιδιακά κοινοβούλια, συνιστά τεράστιο βάρος και πρέπει να αμβλυνθεί».

Ο αρχηγός του στο CSU Μάρκους Ζέντερ δήλωσε από την πλευρά του ότι στην Σαξονία-‘Ανχαλτ είναι «επειγόντως απαραίτητο» να σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), καθώς «οι ψηφοφόροι μίλησαν ξεκάθαρα και υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία AfD και Συμμαχίας για την Κοινωνική Δικαιοσύνη και Οικονομικής Σύνεσης (BSW). Ταυτόχρονα χαρακτήρισε «ενδεικτικό της πολιτικής που θα εφαρμόσουν» στο κρατίδιο το γεγονός ότι στην πρώτη τους συνάντηση τα δύο κόμματα ασχολήθηκαν με το πώς θα υποβάλουν φιλορωσικό ψήφισμα στο κοινοβούλιο και όχι π.χ. με το πώς θα βρουν περισσότερους εκπαιδευτικούς ή αστυνομικούς».