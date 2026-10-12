Η Ουκρανία «θα απαντήσει», αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχειρία τον χειμώνα, προειδοποίησε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση χθες Κυριακή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάπαυσης του πυρός» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στα πλήγματά τους εναντίον ενεργειακών υποδομών.

«Αυτόν τον χειμώνα, αν η Ρωσία δεν αποδεχθεί την ενεργειακή εκεχειρία, θα απαντήσουμε», τόνισε ο Ζελένσκι στη διάρκεια ομιλίας του μέσω βιντεοσύνδεσης στο Φόρουμ της Βαρσοβίας για την Ασφάλεια που διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Πολωνίας.

«Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα μεγάλου βεληνεκούς πλήγματά μας εναντίον των διυλιστηρίων πετρελαίου της και των εξαγωγών της πετρελαίου, τότε θα πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της εναντίον του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών μας. Και να σταματήσει να σκοτώνει τον λαό μας», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.