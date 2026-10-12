Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στη Σαρδηνία της Ιταλίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν έναν 31χρονο σπηλαιολόγο, ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος στο εσωτερικό σπηλαίου για περισσότερες από 16 ώρες. Η πρόσβαση στο σημείο έχει αποκλειστεί εξαιτίας κατολίσθησης, ενώ ο άνδρας βρίσκεται σε βάθος περίπου 10 μέτρων.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο σπήλαιο Γκοροπέντου (Gorropeddu), όπου ο 31χρονος, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Σάσαρι, είχε μεταβεί μαζί με ομάδα πεζοπόρων. Η κατολίσθηση που σημειώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα στο σπήλαιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης. Οι υπόλοιποι εκδρομείς αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και ειδοποίησαν τις Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για την επιχείρηση διάσωσης.

#Nuoro, da ieri intervento con @cnsas_official a Urzulei per soccorso a uno speleologo bloccato in una grotta per un cedimento. Sul posto 30 #vigilidelfuoco con team USAR, operazioni in corso [#12ottobre 9:00] https://t.co/IdP2bdpMWv — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 12, 2026

Οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου και συνεχίστηκαν αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις διάσωσης να επιχειρούν να προσεγγίσουν τον 31χρονο και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο όπου έχει παγιδευτεί.

Ένα σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της επιχείρησης είναι ότι οι διασώστες έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τον εγκλωβισμένο άνδρα, ο οποίος ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές τους. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες ειδικοί του Εθνικού Σώματος Ορεινής και Σπηλαιολογικής Διάσωσης της Ιταλίας, ενώ συνδρομή παρέχουν και πυροσβέστες.