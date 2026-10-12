Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ξεκίνησε τη χρονιά με τους καλύτερους οιωνούς. Μόλις είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχτηκε θερμά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμα και μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, η Σαουδική Αραβία φαινόταν να βρίσκεται σε σχετικά πλεονεκτική θέση, καθώς μπορούσε να εξάγει πετρέλαιο μέσω αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν αποκλειστεί.

Ωστόσο, η κλιμάκωση της σύγκρουσης του Ριάντ με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι στη γειτονική Υεμένη δημιουργεί πλέον νέες προκλήσεις για την ασφάλεια του βασιλείου, αλλά και για τα φιλόδοξα σχέδια του πρίγκιπα διαδόχου να μετασχηματίσει την οικονομία της χώρας, η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Το Σάββατο, τουλάχιστον ένας πύραυλος των Χούθι έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν εκατοντάδες, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά. Πρόκειται για τη φονικότερη μεμονωμένη επίθεση εναντίον των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους στον Κόλπο, στο πλαίσιο των συγκρούσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν. Μια 28χρονη Αιγύπτια αεροσυνοδός πέθανε από αιμορραγία όταν ακρωτηριάστηκε το χέρι της, ενώ αρκετά ακόμα θύματα υπέστησαν αντίστοιχους τραυματισμούς, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Δύο τερματικοί σταθμοί υπέστησαν πλήγματα, με τις οροφές τους να καταρρέουν, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση των ζημιών. Επιβάτες απομακρύνονταν έντρομοι από το αεροδρόμιο σέρνοντας τις βαλίτσες τους, περνώντας δίπλα από ίχνη αίματος στο δάπεδο.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι και την Κυριακή σημειώθηκαν νέες επιθέσεις στο αεροδρόμιο, το οποίο είχε κλείσει, αναφέροντας ότι ένα βλήμα προκάλεσε πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό 4 και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι.

Νέα μέτωπα και αυξανόμενη απειλή για το βασίλειο

Μέχρι και το φετινό καλοκαίρι, Σαουδάραβες αξιωματούχοι διαβεβαίωναν δημοσιογράφους ότι η κατάσταση με τους Χούθι βρισκόταν υπό έλεγχο. Ωστόσο, οι αντάρτες εντείνουν τις επιθέσεις τους, τις οποίες παρουσιάζουν ως αντίποινα για τις ενέργειες της Σαουδικής Αραβίας εναντίον τους. Στο στόχαστρό τους έχουν βρεθεί αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ο βασικός αγωγός μεταφοράς πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της χώρας, καθώς και διυλιστήρια, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη απειλή κατά μήκος των νότιων συνόρων του βασιλείου.

Η σύγκρουση υπονομεύει τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να αναδείξει τα ταξίδια και τον τουρισμό σε βασικούς πυλώνες της οικονομίας της. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που επηρεάζονται είναι ένα εμβληματικό διεθνές επενδυτικό συνέδριο, προγραμματισμένο για το τέλος του μήνα, η πραγματοποίηση του οποίου θεωρείται πλέον ολοένα και πιο αβέβαιη.

Παράλληλα, το κόστος του πολέμου έχει ήδη διευρύνει το δημοσιονομικό έλλειμμα και απειλεί να οδηγήσει την οικονομία σε συρρίκνωση.

Ο τρόπος με τον οποίο ο πρίγκιπας Μοχάμεντ θα διαχειριστεί αυτή τη δοκιμασία θα έχει συνέπειες που θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα σύνορα του βασιλείου. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία και τα έργα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα παρέχει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κρίσιμης σημασίας δικαιώματα χρήσης στρατιωτικών βάσεων και υπερπτήσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επικοινωνία με τους Χούθι, αφήνοντας, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στις σαουδαραβικές επιθέσεις εναντίον της οργάνωσης. «Αυτό που έκαναν ήταν πολύ κακό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος το βράδυ του Σαββάτου.

Την Κυριακή, εκπρόσωπος των Χούθι επανέλαβε την προειδοποίηση της οργάνωσης ότι τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν στόχους. Από την πλευρά τους, Σαουδάραβες αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων, που είναι απαραίτητοι για την απόκρουση νέων επιθέσεων, μειώνονται επικίνδυνα.

Το Ριάντ μετατρέπεται σε πεδίο μάχης

Οι εντεινόμενες επιθέσεις στο Ριάντ, το οποίο απέχει τουλάχιστον 800 χιλιόμετρα από τις περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν οι Χούθι, έχουν μετατρέψει τμήματα της σαουδαραβικής πρωτεύουσας σε εμπόλεμη ζώνη. Οι κάτοικοι αναζητούν καταφύγιο, καθώς εκρήξεις ακούγονται σε διάφορα σημεία της πόλης.

Την Πέμπτη, συντρίμμια από βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε έπεσαν σε νηπιαγωγείο και σε συγκρότημα ιατρικών εγκαταστάσεων. Εργαζόμενοι στην οικονομική συνοικία της πόλης, μαθητές σε ορισμένα διεθνή σχολεία και διπλωμάτες έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν ή να αναζητήσουν καταφύγιο.

Ο 41χρονος πρίγκιπας διάδοχος μετακινείται μεταξύ αυστηρά φυλασσόμενων ανακτόρων, τα οποία διαθέτουν καταφύγια, ενώ προστατεύεται από ομάδα ασφαλείας που έχει επιλέξει προσωπικά ο ίδιος, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις μετακινήσεις του. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του ήταν την Τρίτη, όταν έδωσε αίμα στο πλαίσιο εθνικής εκστρατείας αιμοδοσίας.

Ο Σαουδάραβας ηγέτης έχει ελάχιστες καλές επιλογές, όπως εκτιμά ο Κρίστιαν Κόουτς Ούλριχσεν, ειδικός σε θέματα του Περσικού Κόλπου και ερευνητής στο Ινστιτούτο Μπέικερ του Πανεπιστημίου Ράις.

«Κάθε στρατιωτική αντίδραση ενέχει τον κίνδυνο να εμπλακεί ακόμη βαθύτερα σε μια ασύμμετρη σύγκρουση, στην οποία οι Χούθι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές, τόσο σε πραγματικό επίπεδο όσο και σε συμβολικό», σημείωσε.

Οι εκπρόσωποι Τύπου της Σαουδικής Αραβίας δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Τα φιλόδοξα σχέδια του διαδόχου υπό ασφυκτική πίεση

Την τελευταία δεκαετία, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ έχει διοχετεύσει τεράστια κεφάλαια σε μια σειρά έργων με εξαιρετικά σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις. Στόχος είναι να προβληθεί ο εκσυγχρονισμός του βασιλείου και να προσελκυστούν επενδύσεις και τουρίστες.

Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται η φουτουριστική πόλη Νεόμ, ένα τεράστιο κυβόσχημο κτίριο στο Ριάντ και ένα χιονοδρομικό θέρετρο στην έρημο. Το συνολικό κόστος τους ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια δολάρια, ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα για μια κυβέρνηση με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν, σε συνδυασμό με τις οικονομικές ζημιές που προκαλεί, καθιστά πλέον σχεδόν αδύνατη την εξίσωση της χρηματοδότησης αυτών των σχεδίων, η οποία ήταν ήδη εξαιρετικά δύσκολη.

Οι ξένες επενδύσεις μειώθηκαν κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους και παραμένουν πολύ χαμηλότερες από τον στόχο που έχει θέσει ο πρίγκιπας διάδοχος για το 2030. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών και του κόστους των υποδομών απειλεί να απορροφήσει κεφάλαια που προορίζονταν για τη διαφοροποίηση της οικονομίας, δηλαδή για τη μείωση της εξάρτησής της από το πετρέλαιο.

Ακόμα και η προσπάθεια του βασιλείου να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει πλέον νέους κινδύνους, καθώς τα κέντρα δεδομένων αναδεικνύονται σε πιθανούς στόχους επιθέσεων.

Πολλά από τα γιγαντιαία έργα που προωθεί ο πρίγκιπας Μοχάμεντ έχουν ανασταλεί ή επανεξετάζονται. Τον Ιανουάριο, η Σαουδική Αραβία εγκατέλειψε τα σχέδιά της να φιλοξενήσει τους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες του 2029. Παράλληλα, εξακολουθεί να αναζητά τρόπους χρηματοδότησης της Παγκόσμιας Έκθεσης Expo του 2030 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, τέσσερα χρόνια αργότερα.

Σύμφωνα με την Capital Economics, η μη πετρελαϊκή οικονομία της χώρας ήταν μικρότερη κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το πρώτο. Το υπουργείο Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας εκτιμά πλέον ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 3,6% το 2026.

Από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ στις επιθέσεις κατά των αεροδρομίων

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το βασίλειο κατάφερε να μεταφέρει πετρέλαιο μέσω αγωγού, διασχίζοντας την έρημο έως την Ερυθρά Θάλασσα και παρακάμπτοντας έτσι τον ασφυκτικό κλοιό του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Οι εξαγωγές αυτές, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, έδωσαν σημαντική οικονομική ανάσα στη χώρα.

Τον Ιούλιο, ωστόσο, οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Τον Σεπτέμβριο, επίθεση στον αγωγό Ανατολής-Δύσης έπληξε τη βασική εναλλακτική οδό που διαθέτει το βασίλειο για τη μεταφορά πετρελαίου, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Στη συνέχεια, οι αντάρτες έστρεψαν την προσοχή τους στις αερομεταφορές της Σαουδικής Αραβίας, ασκώντας πιέσεις σε έναν ακόμα σημαντικό πυλώνα της οικονομίας. Το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ έχει δεχτεί τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις από τους Χούθι.

URGENT 💢 Watch a missile live above the heads of innocent citizens at King Khaled International Airport in Riyadh, where several people were killed and injured 💢👇 https://t.co/vnDShqSuCy — USA Report 🇺🇸 (@UsaReport07) October 11, 2026

Η σύγκρουση στην Υεμένη επιστρέφει στο προσκήνιο

Ο πρίγκιπας διάδοχος ενέπλεξε τη Σαουδική Αραβία στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης το 2015, στηρίζοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας απέναντι στους Χούθι.

Η στρατιωτική επέμβαση υπό τη σαουδαραβική ηγεσία περιλάμβανε καταστροφικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι όξυναν τη σύγκρουση και συνέβαλαν στην ενίσχυση της εκστρατείας των Χούθι εναντίον του βασιλείου. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, οι αντάρτες εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και πόλεων, μεταξύ των οποίων και το Ριάντ.

Οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν τελικά σε στρατιωτικό αδιέξοδο, με τις εχθροπραξίες να περιορίζονται μετά την κατάπαυση του πυρός το 2022.

Η νέα έξαρση της βίας εκδηλώθηκε την ώρα που ο πρίγκιπας Μοχάμεντ προσπαθούσε να περιορίσει την αντιπαράθεση με το Ιράν. Οι επιθέσεις της Τεχεράνης στις αρχές του πολέμου ανέδειξαν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι οικονομικές υποδομές σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων.

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία δυσκολευόταν να καλύψει ολόκληρη την επικράτειά της με επαρκή συστήματα αεράμυνας. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διαβουλεύσεις, το βασίλειο μετέφερε συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας από τη μία περιοχή στην άλλη, προσπαθώντας να προστατεύσει τα ανάκτορα και τις ενεργειακές υποδομές.

Παρότι υποστήριζε τη συνέχιση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, ο πρίγκιπας διάδοχος ζητούσε από τους συμβούλους του να διατηρήσουν ανοιχτό τον διπλωματικό δίαυλο με την Τεχεράνη και να καταστήσουν σαφές ότι οι προθέσεις του βασιλείου δεν ήταν επιθετικές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η προέλαση των Χούθι και τα όρια της αμερικανικής στήριξης

Οι Χούθι άρχισαν να υιοθετούν ολοένα πιο επιθετική ρητορική την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των σαουδαραβικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Τεχεράνη ασκούσε ενεργά πιέσεις στους αντάρτες για να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Ορισμένοι Σαουδάραβες αξιωματούχοι, ωστόσο, εκτιμούσαν ότι οι Χούθι είχαν ήδη υποστεί σημαντικές στρατιωτικές απώλειες από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις της προηγούμενης χρονιάς και ότι θα λάμβαναν αποφάσεις με βάση τα δικά τους συμφέροντα και όχι εκείνα του Ιράν.

Οι προθέσεις των ανταρτών έγιναν σαφείς τον Αύγουστο, όταν εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο την κατάληψη εδαφών κατά μήκος των ακτών κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά περάσματα της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.

Ανησυχώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, το βασίλειο δεν παρείχε αεροπορική υποστήριξη στους συμμάχους του στην Υεμένη, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποκρούσουν την επίθεση των Χούθι στη στρατηγικής σημασίας λιμενική πόλη Μόχα.

Η πόλη έπεσε στα χέρια των ανταρτών, όπως και άλλες σημαντικές θέσεις κατά μήκος των ακτών, ενισχύοντας την απειλή για τις σαουδαραβικές εξαγωγές πετρελαίου.

Παρά τις προσπάθειες του πρίγκιπα Μοχάμεντ να ενισχύσει τις σχέσεις του με τον Τραμπ, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμευσης για επενδύσεις ύψους περίπου ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στα αιτήματα του Σαουδάραβα διαδόχου για στρατιωτική βοήθεια με στόχο την αναχαίτιση της προέλασης των Χούθι. Ωστόσο, έχει αποστείλει στρατιωτικούς συμβούλους.

Το βασίλειο έχει ζητήσει τη συνδρομή του Πακιστάν, στρατιωτικού του συμμάχου, ενώ παράλληλα αναζητά συστήματα αεράμυνας από διάφορες χώρες του κόσμου, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές κινήσεις.

Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να στρατολογήσει ξένους στρατιώτες για να ενισχύσει τους συμμάχους του στην Υεμένη.

Την ίδια στιγμή, στρέφεται ολοένα περισσότερο στην αναζήτηση διπλωματικής λύσης, καθώς η σύγκρουση φαίνεται να είναι δύσκολο να περιοριστεί με στρατιωτικά μέσα.