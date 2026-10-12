Η μεγαλύτερη εταιρεία λογιστικών υπηρεσιών στον κόσμο, η Deloitte, φέρεται να συνέβαλε στην παραποίηση εγγράφων με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς και την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με έρευνα της εκπομπής «Πανόραμα» του BBC. Τα έγγραφα που υπέγραψε η Deloitte στην Κύπρο είχαν ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν από τους εταιρικούς λογαριασμούς περιουσιακά στοιχεία αξίας 672 εκατ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων πολυτελή γιοτ, επαύλεις και ιδιωτικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Deloitte φαίνεται να παρείχε συμβουλές για ένα σχέδιο αποφυγής σημαντικών φορολογικών επιβαρύνσεων που αφορούσαν την περιουσία του ολιγάρχη, μέσω της παραποίησης εγγράφων. Ο Άντριου Μίτσελ, δικηγόρος με τον τίτλο KC και ειδικός στο δίκαιο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δήλωσε στο «Πανόραμα» ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν φοροδιαφυγή, προσθέτοντας ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο απροκάλυπτη».

Οι δικηγόροι του Ρομάν Αμπράμοβιτς αρνήθηκαν ότι ο πελάτης τους απέκρυψε την περιουσία του ή προχώρησε σε φοροδιαφυγή. Υποστήριξαν ότι η έρευνα του BBC δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι γνώριζε, ενέκρινε ή έδωσε εντολή για την παραποίηση οποιουδήποτε εγγράφου, ενώ σημείωσαν ότι ήταν απολύτως νόμιμο και θεμιτό να βασίζεται στις συμβουλές επαγγελματιών. Από την πλευρά της, η Deloitte Κύπρου δήλωσε ότι «ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Τα ευρήματα προέκυψαν από κοινή έρευνα του «Πανόραμα» του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας. Η αποκάλυψη βασίζεται σε διαρροή χιλιάδων εγγράφων που αφορούν τα οικονομικά του Ρώσου ολιγάρχη και τη λειτουργία ενός δικτύου υπεράκτιων εταιρειών, τις οποίες διαχειρίζονταν από την Κύπρο την περίοδο 1995-2022. Το νησί αποτελούσε στο παρελθόν δημοφιλή φορολογικό προορισμό για Ρώσους επιχειρηματίες.

Το BBC και οι συνεργαζόμενοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων ο «Guardian», η «Paper Trail Media», το Πρόγραμμα Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά και το Κυπριακό Δίκτυο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, καθώς και το Γραφείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, δημοσιεύουν από το 2023 αποκαλύψεις που βασίζονται στα συγκεκριμένα αρχεία, στο πλαίσιο της έρευνας «Κύπρος Εμπιστευτικό» της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων.

Η διαδρομή του Αμπράμοβιτς από την Τσέλσι στις διεθνείς κυρώσεις

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς ήταν ο πιο γνωστός Ρώσος ολιγάρχης στη Βρετανία. Είχε γίνει δεκτός με ιδιαίτερη προβολή στο Λονδίνο, όπου το 2003 αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα Τσέλσι και χρηματοδότησε την πιο επιτυχημένη περίοδο στην ιστορία του συλλόγου.

Η κατάσταση άλλαξε μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς, θεωρώντας τον συνεργάτη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ανάγκασε να πουλήσει την Τσέλσι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ολιγάρχης ζει στην Τουρκία, η οποία αποτέλεσε ασφαλές καταφύγιο για εκείνον, καθώς δεν εφάρμοσε τις συγκεκριμένες κυρώσεις. Στο Τζέρσεϊ, ένα από τα νησιά της Μάγχης, παραμένουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του αξίας 5,4 δισ. λιρών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερα χρόνια ποινική έρευνα. Οι δικηγόροι του δήλωσαν στο BBC ότι αρνείται τις κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση στο Τζέρσεϊ και υποστηρίζει ότι η έρευνα «διεξήχθη για πολιτικούς σκοπούς».

Η νέα δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Αμπράμοβιτς και εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα ορισμένων επαγγελματιών συμβούλων του.

Το 2022, το «Πανόραμα» είχε δημοσιεύσει επίσης στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο ο Αμπράμοβιτς δημιούργησε την περιουσία του μέσω μιας συμφωνίας που χαρακτηρίστηκε διεφθαρμένη, με την οποία αγόρασε μια ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία τη δεκαετία του 1990 και την πούλησε ξανά στο κράτος περίπου δέκα χρόνια αργότερα, αποκομίζοντας κέρδη δισεκατομμυρίων. Ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι κατηγορίες περί διαφθοράς στη συγκεκριμένη συμφωνία είναι ψευδείς.

Πώς εξαφανίστηκαν από τους λογαριασμούς περιουσιακά στοιχεία 672 εκατ. δολαρίων

Τα κέρδη του Αμπράμοβιτς από τις πετρελαϊκές συμφωνίες στη Ρωσία διοχετεύονταν σε ένα δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών. Τη διαχείρισή τους από την Κύπρο είχε αναλάβει η MeritServus, εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών με έδρα τη Λεμεσό, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού.

Μέχρι το 2005, η Deloitte ήταν ιδιοκτήτρια της MeritServus. Μετά τον διαχωρισμό τους, οι δύο εταιρείες συνέχισαν να συνεργάζονται στενά με συνεργάτες του Αμπράμοβιτς για τη διαχείριση της περιουσίας του σε διεθνές επίπεδο. Τα έγγραφα που διέρρευσαν από τη MeritServus αποκαλύπτουν ορισμένες από τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν.

Η πρώτη περίπτωση εγγράφων με αναδρομικές ημερομηνίες εντοπίζεται το 2006, όταν τέθηκε σε ισχύ νέος κυπριακός νόμος που υποχρέωνε τις εταιρείες να δημοσιοποιούν τους λογαριασμούς τους. Η νέα νομοθεσία περί διαφάνειας απειλούσε να αποκαλύψει τα μυστικά της τεράστιας περιουσίας του Αμπράμοβιτς.

Η Deloitte Κύπρου είχε συντάξει προσχέδια οικονομικών καταστάσεων για το 2003, χωρίς να τα έχει οριστικοποιήσει, για την κυπριακή εταιρεία Amiscan Investments. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονταν πολυτελή περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 672 εκατ. δολαρίων.

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν μια έπαυλη στο Δυτικό Σάσεξ, ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Λονδίνο και ένα κτήμα στη νότια Γαλλία. Στη λίστα περιλαμβάνονταν επίσης ελικόπτερα, ιδιωτικά αεροσκάφη και ένας μικρός στόλος σκαφών που διέθετε τότε ο ολιγάρχης, μεταξύ των οποίων το γιοτ «Pelorus», αξίας 147,5 εκατ. δολαρίων.

Για να παραμείνουν κρυφά τα περιουσιακά στοιχεία, συνεργάτες του Αμπράμοβιτς και η MeritServus αποφάσισαν να αλλάξουν αναδρομικά την εικόνα των συναλλαγών. Κατάρτισαν σχέδιο μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων στη μητρική εταιρεία της Amiscan στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, όπου δεν θα ήταν υποχρεωτικό να δημοσιοποιηθούν οι λογαριασμοί με τον ίδιο τρόπο. Η μεταφορά εμφανίστηκε στα έγγραφα σαν να είχε πραγματοποιηθεί το 2003, δηλαδή τρία χρόνια νωρίτερα.

Η Deloitte Κύπρου εξέτασε τα έγγραφα με τις αναδρομικές ημερομηνίες και έκρινε ότι ήταν «επαρκή» για να αφαιρεθούν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία από τους λογαριασμούς της Amiscan.

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις του 2003 εγκρίθηκαν από τη Deloitte το 2006, οι κατοικίες, τα αεροσκάφη και τα γιοτ εξαφανίστηκαν από τους λογαριασμούς με μία υπογραφή. Από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας παρέμειναν καταγεγραμμένα μόλις 75.000 δολάρια.

Η Deloitte ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, παρότι, σύμφωνα με τα έγγραφα που διέρρευσαν, γνώριζε ότι παρουσίαζαν μια εντελώς παραπλανητική εικόνα.

Ο λόρδος Σίκα, καθηγητής Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, χαρακτήρισε την πρακτική «παραβίαση μιας νόμιμης υποχρέωσης» και πρόσθεσε ότι η παραποίηση των ημερομηνιών των συναλλαγών και η μη δημοσίευση αληθών και δίκαιων οικονομικών καταστάσεων ήταν «αρκετά σκανδαλώδης» πρακτική.

Το σχέδιο για την αποφυγή φόρων εκατομμυρίων

Η έρευνα του BBC εντόπισε επίσης στοιχεία που υποδεικνύουν ότι έγγραφα με αναδρομικές ημερομηνίες χρησιμοποιήθηκαν σε σχέδιο φοροδιαφυγής μέσω μιας ακόμη κυπριακής εταιρείας του Αμπράμοβιτς, της Kravin Investments, η οποία διέθετε σχεδόν 2 δισ. δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς το 2003.

Η εταιρεία εισέπραττε μεγάλα ποσά από τόκους, με αποτέλεσμα να προκύπτει φορολογική υποχρέωση προς τις κυπριακές αρχές. Ωστόσο, οι σύμβουλοι του ολιγάρχη φέρεται να σχεδίασαν έναν τρόπο ώστε να εμφανιστεί διαφορετική η οικονομική πραγματικότητα.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε η MeritServus τον Αύγουστο του 2005 σε συνεργάτες του Αμπράμοβιτς στη Ρωσία, αναφερόταν ότι είχε καταρτιστεί σχέδιο μετά από συνάντηση με τη Deloitte. «Εάν συμφωνείτε, θα χρειαστεί να αλλάξουν αναλόγως οι οικονομικές καταστάσεις και τα λογιστικά αρχεία για το 2003 και το 2004», ανέφερε το μήνυμα.

Η MeritServus ενημέρωσε τους συνεργάτες του ολιγάρχη ότι οι «προσωρινές φορολογικές δηλώσεις για το 2005» της Kravin θα υποβάλλονταν με την εταιρεία να εμφανίζεται ότι δεν είχε κανένα εισόδημα από τα χρήματα που διαχειριζόταν. Έναν μήνα αργότερα, συνεργάτης στη Ρωσία απάντησε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: «Συμφωνώ».

Στη συνέχεια, η MeritServus δημιούργησε σειρά εγγράφων με αναδρομικές ημερομηνίες, τα οποία παρουσίαζαν ψευδώς ότι η Kravin απλώς διακρατούσε και επένδυε τα κεφάλαια για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας της στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνταν η εντύπωση ότι τα χρήματα δεν ανήκαν πραγματικά στην Kravin και, κατά συνέπεια, ότι η εταιρεία δεν όφειλε να καταβάλει φόρους στην Κύπρο.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα του Σεπτεμβρίου του 2005, η Deloitte ανέφερε ότι «θα πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές στους λογαριασμούς (υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, έσοδα από τόκους, λογαριασμός κερδών και ζημιών)», εξαιτίας των αναδρομικών αλλαγών στα περιουσιακά στοιχεία της Kravin.

Τα στοιχεία δείχνουν, επομένως, ότι η Deloitte φέρεται να παρείχε συμβουλές για την παραποίηση οικονομικών αρχείων, επιτρέποντας στην εταιρεία του Αμπράμοβιτς να αποφύγει την καταβολή φόρων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Άντριου Μίτσελ δήλωσε στο «Πανόραμα» ότι το σχέδιο συνιστούσε απροκάλυπτη φοροδιαφυγή. «Εάν αυτό είχε συμβεί στην Αγγλία και αφορούσε εκατομμύρια, η φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας θα εξέταζε το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Κύπριος βουλευτής Χρήστος Χριστοφίδης δήλωσε ότι, εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή, «πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας και πώς, εάν κάποιοι είναι ένοχοι, πρέπει να πληρώσουν το τίμημα σύμφωνα με τον νόμο μας».

Η απόκρυψη επιχειρηματικής περιουσίας άνω των 10 δισ. δολαρίων

Πέρα από τα έγγραφα που, σύμφωνα με την έρευνα, η Deloitte βοήθησε να αποκτήσουν αναδρομικές ημερομηνίες, οι σύμβουλοι του Αμπράμοβιτς στη MeritServus φέρονται να παραποίησαν και ένα τρίτο σύνολο αρχείων. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε την τεράστια επιχειρηματική περιουσία του ολιγάρχη, αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων, η οποία βρισκόταν σε κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Electus Investments.

Η MeritServus τροποποίησε αναδρομικά τα έγγραφα, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Electus δεν ήταν ιδιοκτήτρια της περιουσίας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μια άλλη εταιρεία του Αμπράμοβιτς με ακριβώς την ίδια επωνυμία, Electus Investments, αυτή τη φορά με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, όπου δεν υπήρχε υποχρέωση δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνουν ότι το 2006 η MeritServus αναγνώριζε πως η περιουσία ανήκε στην Electus Κύπρου. Ωστόσο, πρότεινε και πάλι την αναδρομική αλλαγή των στοιχείων, αυτή τη φορά «για να μεταφερθεί η πραγματική κυριότητα στην Electus Investments στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους», δημιουργώντας την εντύπωση ότι η μεταβίβαση είχε γίνει τρία χρόνια νωρίτερα.

Η MeritServus υπέγραψε και χρονολόγησε αναδρομικά έγγραφα που παρουσίαζαν ψευδώς ότι η εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους κατείχε την περιουσία των 10 δισ. δολαρίων από τις 20 Νοεμβρίου 2003. Έτσι, όταν δημοσιοποιήθηκαν οι λογαριασμοί της κυπριακής εταιρείας με την ίδια επωνυμία, εμφανιζόταν να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας μόλις 145.000 δολαρίων.

Ο Άντριου Μίτσελ δήλωσε στο «Πανόραμα» ότι η υπόθεση αναδεικνύει την ύπαρξη επαγγελματιών που είναι διατεθειμένοι να παρακάμπτουν ή να παραβιάζουν τους κανόνες του επαγγέλματός τους και, κατ’ επέκταση, τον νόμο. Όπως ανέφερε, φαίνεται ότι δεν διστάζουν να φτάσουν στα άκρα προκειμένου να δημιουργήσουν έγγραφα που εξυπηρετούν τους σκοπούς τους.

Ο Βλαντίμιρ Μίλοφ, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας την περίοδο που ο Αμπράμοβιτς οικοδομούσε την επιχειρηματική του αυτοκρατορία και σήμερα ασκεί κριτική στη ρωσική κυβέρνηση, δήλωσε: «Για κάθε Ρώσο ολιγάρχη ή διεφθαρμένο ολιγάρχη από τη Μέση Ανατολή ή την Αφρική, υπάρχει ένας στρατός δυτικών παρόχων χρηματοοικονομικών, νομικών και δημοσίων σχέσεων, οι οποίοι δέχονται εύκολα χρήματα για να ξεπλύνουν τη φήμη τους και να τους παρουσιάσουν ως φυσιολογικούς».

Τι απαντούν ο Αμπράμοβιτς, η Deloitte και η MeritServus

Οι δικηγόροι του Ρομάν Αμπράμοβιτς αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια εκ μέρους του πελάτη τους. Τόνισαν ότι δεν συμμετείχε στην καθημερινή λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρειών και υποστήριξαν ότι, όταν οι επαγγελματίες σύμβουλοί του πρότειναν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, η εμπιστοσύνη στις συμβουλές τους ήταν απολύτως ορθή και νόμιμη.

Η Deloitte Κύπρου δήλωσε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες, καθώς τα έγγραφα αφορούν γεγονότα που συνέβησαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

Η MeritServus έκλεισε μετά τη διαρροή των εγγράφων της έρευνας «Κύπρος Εμπιστευτικό», η οποία έφερε στο φως τις πρακτικές διαχείρισης της περιουσίας του Ρώσου ολιγάρχη.