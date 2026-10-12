Η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και μια πυρηνική σύγκρουση αποτελούν τις μεγαλύτερες απειλές για την εξαφάνιση της ανθρωπότητας έως το 2100, προειδοποιούν ειδικοί από όλο τον κόσμο, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet».

Η έκθεση καταγράφει συνολικά 17 αλληλένδετες «καταστροφικές απειλές», οι οποίες εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τις ασθένειες και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες έως τις περιβαλλοντικές αλλαγές, την τεχνολογία και τις ένοπλες συγκρούσεις. Εκτός από τους δύο κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, οι ερευνητές εντοπίζουν άλλες 15 σοβαρές απειλές για την ανθρώπινη υγεία.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, οι πανδημίες που προκαλούνται από φυσικά αίτια, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αντιμετώπιση των μεγαλύτερων κινδύνων για την επιβίωση και την υγεία της ανθρωπότητας απαιτεί συντονισμένη και στοχευμένη δράση, με τις απειλές να αντιμετωπίζονται συνολικά και όχι αποσπασματικά.

Όπως επισημαίνουν, οι αποφάσεις που λαμβάνονται στους τομείς της υγείας, της οικονομίας, του κλίματος, της άμυνας και της ασφάλειας θα καθορίσουν πόσα χρόνια ζωής με καλή υγεία θα κερδίσουν ή θα χάσουν οι επόμενες γενιές εξαιτίας ασθενειών που μπορούν να προληφθούν και πρόωρων θανάτων. Παρά τη σοβαρότητα των κινδύνων, οι συντάκτες της έκθεσης υπογραμμίζουν ότι υπάρχει ένας ρεαλιστικός δρόμος για την ανάληψη ουσιαστικής δράσης.

Η ανθρωπότητα μπορεί ακόμη να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές απειλές

Ο καθηγητής, Κρίστοφερ Τζέι Ελ Μάρεϊ, συμπρόεδρος της επιτροπής και διευθυντής του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας (IHME) στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, τόνισε ότι το σημαντικότερο εύρημα δεν αφορά μόνο την έκταση των απειλών, αλλά και τη δυνατότητα της ανθρωπότητας να παρέμβει για να τις περιορίσει.

«Το εντυπωσιακό εύρημα δεν είναι μόνο η κλίμακα αυτών των απειλών, αλλά και το γεγονός ότι η ανθρωπότητα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να δράσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι αποφάσεις των σημερινών ηγετών θα διαμορφώσουν την υγεία και την ευημερία της επόμενης γενιάς, επισημαίνοντας ότι κάθε καθυστέρηση στην ανάληψη δράσης θα μεταφέρει το κόστος στο μέλλον και θα το αυξήσει.

Η αξιολόγηση των κινδύνων πραγματοποιήθηκε υπό την κοινή προεδρία του δρος Μάρεϊ και της δρος Ναταλίας Κάνεμ, πρώην εκτελεστικής διευθύντριας του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό. Για την εκπόνησή της αξιοποιήθηκε η εμπειρογνωμοσύνη 35 ηγετικών προσωπικοτήτων από τους τομείς της υγείας, της οικονομίας, της ασφάλειας, της διακυβέρνησης και της τεχνολογίας.

Οι συγγραφείς της Επιτροπής του «The Lancet» για τις Παγκόσμιες Απειλές για την Υγεία στον 21ο αιώνα εξέτασαν εκατοντάδες πιθανούς κινδύνους, αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα και νέες αναλύσεις κινδύνου του IHME, οι οποίες καλύπτουν 204 χώρες και εδάφη. Στόχος ήταν να προσδιοριστούν τα δυσμενέστερα πιθανά σενάρια για την ανθρωπότητα.

Οι 17 απειλές και τα κριτήρια αξιολόγησής τους

Για να κατατάξουν τους κινδύνους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μοντέλα που υπολογίζουν πόσα χρόνια ζωής με καλή υγεία θα μπορούσαν να χαθούν εξαιτίας ασθενειών, αναπηρίας ή πρόωρων θανάτων που συνδέονται με κάθε απειλή. Η συγκεκριμένη μέτρηση είναι γνωστή ως έτη ζωής προσαρμοσμένα ως προς την αναπηρία (DALYs).

Μια απειλή χαρακτηρίστηκε καταστροφική εφόσον μπορούσε να προκαλέσει την απώλεια τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου τέτοιων ετών ζωής. Με βάση αυτό το κριτήριο, οι ειδικοί κατέληξαν σε έναν κατάλογο 17 αλληλένδετων κινδύνων, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή των μικροβίων στα αντιμικροβιακά φάρμακα, τον υποσιτισμό των παιδιών, τις συμβατικές ένοπλες συγκρούσεις, τη μείωση της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, την υψηλή αρτηριακή πίεση, την εισοδηματική ανισότητα, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και τη μη υγιή γήρανση.

Οι ερευνητές καλούν τους ηγέτες των χωρών να αντιμετωπίσουν τους συγκεκριμένους κινδύνους ενισχύοντας τα συστήματα υγείας και αυξάνοντας τις επενδύσεις στις τεχνολογικές καινοτομίες.

Έκκληση για άμεση δράση από τις κυβερνήσεις

Η δρ Ναταλία Κάνεμ υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες παγκόσμιες εξελίξεις καταδεικνύουν πόσο γρήγορα η σταθερότητα μπορεί να μετατραπεί σε κρίση, αλλά και πόσο υψηλό είναι το κόστος, όταν οι αντιδράσεις ξεκινούν μόνο αφού εκδηλωθεί μια καταστροφή.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες απειλές για την υγεία ενδέχεται να εντείνουν τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες, με τις πιο ευάλωτες κοινότητες να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος.

«Ωστόσο, το μέλλον δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Η επιτροπή παρουσιάζει ένα πειστικό επιχείρημα υπέρ της αναδιαμόρφωσης του μέλλοντος, ενσωματώνοντας την πρόβλεψη των κινδύνων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», ανέφερε.

Η ίδια κάλεσε τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες να αναλάβουν αποφασιστική δράση από σήμερα, προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία και να οικοδομήσουν ένα δικαιότερο, ειρηνικότερο και ασφαλέστερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Τα ευρήματα της έκθεσης θα παρουσιαστούν στην τριήμερη Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Υγεία, η οποία ξεκινά την Κυριακή στο Βερολίνο της Γερμανίας.