Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το Σαββατοκύριακο τη Νότια Καλιφόρνια λόγω του τυφώνα Ρέιτσελ, με θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν τεράστια κύματα που σάρωσαν τις ακτές και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε παράκτιες περιοχές. Ένας άνδρας σκοτώθηκε, αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες έσπευσαν νωρίς το πρωί στην περιοχή Playa del Rey, έπειτα από αναφορές για άτομο που βρισκόταν σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το περιστατικό δηλώθηκε ως πνιγμός.

Το θύμα ήταν ενήλικος άνδρας, όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι, ενώ οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ναυαγοσώστες της κομητείας του Λος Άντζελες επιχείρησαν να σώσουν τον άνδρα εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Horror as person dies after being pulling out to sea as monster waves sweep California https://t.co/tsNv95PLkQ — New York Post (@nypost) October 11, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε, ενώ έντονα καιρικά φαινόμενα έπλητταν την περιοχή.

Στην πόλη Λονγκ Μπιτς, ισχυρά κύματα διέλυσαν ξύλινα τμήματα στον ιστορικό παραλιακό πεζόδρομο, ενώ το θαλασσινό νερό πέρασε πάνω από τα εναπομείναντα τμήματα της κατασκευής, λίγο πριν από την υψηλή παλίρροια το βράδυ του Σαββάτου.

Construction crews worked to shore up homes and clear away sand and debris in Long Beach after Tropical Storm Rachel churned off the Pacific coast, bringing strong winds, elevated surf and power outages to parts of Southern California https://t.co/5315e1CHhn — Reuters (@Reuters) October 12, 2026

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, ο κατεστραμμένος πεζόδρομος είχε καταστεί απροσπέλαστος. Οι Αρχές τοποθέτησαν πινακίδες με την ένδειξη «Απαγορεύεται η είσοδος», ενώ συνεργεία προσπαθούσαν να ενισχύσουν τα ευάλωτα σημεία πριν φτάσουν νέα, ακόμα πιο καταστροφικά κύματα.

Οκτώ κτίσματα στη χερσόνησο της πόλης χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα για είσοδο λόγω επικινδυνότητας και σημάνθηκαν με κόκκινη ετικέτα, ενώ ένα ακόμα έλαβε κίτρινη σήμανση. Η δεύτερη κατηγορία επιτρέπει στους κατοίκους περιορισμένη πρόσβαση για να ανακτήσουν προσωπικά αντικείμενα, αλλά απαγορεύει τη διαμονή μέχρι να κριθεί ότι το ακίνητο είναι ασφαλές, όπως δήλωσε ο δήμαρχος, Ρεξ Ρίτσαρντσον, σύμφωνα με τη New York Post.