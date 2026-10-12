Χαιρέτισε την ανακοίνωση μιας ενεργειακής εκεχειρίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προσθέτοντας, όμως, ότι θα προτιμούσε μία «που θα περιλαμβάνει (τον όρο) ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι».

«Φυσικά θα χαιρετίσουμε την κατάπαυση του πυρός, μόλις αυτή τηρηθεί», δήλωσε η Κάλας πριν από την έναρξη μιας συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. «Δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι ότι η Ρωσία θα συμμορφωθεί με αυτήν», σημείωσε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ζητάμε από τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν κυρώσεις (σε βάρος της Ρωσίας), ώστε να μπορέσουμε πραγματικά τα τερματίσουμε τον πόλεμο».

Και η Αυστραλία εξέφρασε την υποστήριξή της «στην ενεργειακή εκεχειρία» στον πόλεμο στην Ουκρανία, την οποία ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά χθες Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Καμπέρα κάλεσε, επίσης, τη Μόσχα «να τερματίσει την αδικαιολόγητη εισβολή της».

«Η Αυστραλία υποστηρίζει μια ενεργειακή εκεχειρία που θα τηρείται από τη Ρωσία και θα συμβάλλει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, με όρους που θα θέσει η Ουκρανία», δήλωσε εκπρόσωπος του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών στο AFP.