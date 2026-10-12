Συναγερμός σήμανε από χθες στο Νεπάλ, καθώς υπερχείλισε αιφνιδίως ο ποταμός Μπούντι Γκαντάκι προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, παρασύροντας γέφυρες και σπίτια και αναγκάζοντας κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα.

Η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών διέταξε την εκκένωση χωριών και κάλεσε τους υπόλοιπους κατοίκους να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές, παραμένοντας σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι αγνοούνται μέχρι στιγμής. Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές, κατέστρεψαν τέσσερις γέφυρες, παρέσυραν περίπου 36 κατοικίες και έπληξαν εργοτάξιο ενός υδροηλεκτρικού σταθμού.

Ζημιές υπέστησαν επίσης αρκετοί πυλώνες ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών κατά μήκος του ποταμού.

Ο στρατός του Νεπάλ συνέχισε τις επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις, διασώζοντας 49 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, οι αιφνίδιες πλημμύρες προκλήθηκαν από κατολίσθηση, η οποία αρχικά έφραξε την κοίτη του ποταμού κοντά στο χωριό Τσουμτσούρε. Το φυσικό φράγμα που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση υποχώρησε, προκαλώντας την πλημμύρα.

Ο ποταμός Μπούντι Γκαντάκι εκβάλλει στον ποταμό Τρισούλι και αποτελεί σημαντικό υδάτινο δίκτυο κοντά στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού.

A torrent of water swept away bridges, damaged homes and caused flash flooding in Nepal on Sunday, according to local reports, just weeks after the deadly flash flood disaster that hit the country. https://t.co/dSYzeTJegH https://t.co/y7p1AWYuaH — ABC News (@ABC) October 11, 2026

Σπίτια και βοηθητικά κτίσματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του ποταμού, ο οποίος διασχίζει μια περιοχή με ψηλά βουνά. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσα από τα μικρά χωριά της ορεινής περιοχής έχουν πληγεί.

Η προειδοποίηση των Αρχών οδήγησε στην εκκένωση της Αρουγκάτ, μιας παραποτάμιας κωμόπολης που βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο ο οποίος συνδέει το Κατμαντού με άλλες περιοχές της χώρας.

Το Νεπάλ εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν τον Αύγουστο κατά μήκος των ορεινών συνόρων με την Κίνα, αφήνοντας πίσω τους περισσότερους από 1.400 νεκρούς και χιλιάδες αγνοουμένους.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ, Μπαλεντρά Σαχ, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας τον τερματισμό των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων. Οι Αρχές θα επικεντρωθούν πλέον στην αποκατάσταση των ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής δρόμων και γεφυρών που έχουν καταστεί απροσπέλαστοι εξαιτίας των πλημμυρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι ζημιές στις υποδομές δυσχεραίνουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το κόστος της ανοικοδόμησης θα ανέλθει σε 4,77 δισ. δολάρια. Σχεδόν 33.000 άνθρωποι έχουν πληγεί, ενώ περίπου 7.500 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, σύμφωνα με το ABC News.