Οι μαύρες τρύπες, που συγκαταλέγονται στα πιο μυστηριώδη αντικείμενα του Σύμπαντος, ενδέχεται να κρύβουν στοιχεία για την ύπαρξη μιας πέμπτης διάστασης, πέρα από τις τέσσερις διαστάσεις που γνωρίζουμε. Σύμφωνα με ομάδα φυσικών, οι αρχέγονες μαύρες τρύπες, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήθηκαν λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang), θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για μια αθέατη διάσταση της πραγματικότητας, γνωστή ως «σκοτεινή διάσταση».

Στον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε, τα πάντα περιγράφονται μέσα από τέσσερις διαστάσεις: το ύψος, το πλάτος, το βάθος και τον χρόνο. Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι το Σύμπαν μπορεί να είναι πολύ πιο σύνθετο και να περιλαμβάνει μια επιπλέον διάσταση, η οποία παραμένει κρυμμένη από τις αισθήσεις μας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι αρχέγονες μαύρες τρύπες, λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους και της τεράστιας πυκνότητάς τους, θα μπορούσαν να αλληλεπιδρούν με αυτή την πέμπτη διάσταση μέσω της βαρύτητάς τους. Επομένως, η αναζήτησή τους ενδέχεται να συμβάλει στην αποκάλυψη θεμελιωδών μυστικών του χωροχρόνου.

Πώς λειτουργεί η θεωρία της πέμπτης διάστασης

Για να γίνει κατανοητή η συγκεκριμένη θεωρία, οι επιστήμονες προτείνουν να φανταστούμε έναν άνθρωπο σχεδιασμένο πάνω σε ένα φύλλο χαρτιού. Από τη δική του οπτική, ο κόσμος θα είχε μόνο τρεις διαστάσεις: το μήκος, το πλάτος και τον χρόνο. Καθώς θα ήταν αδύνατο να αποκολληθεί από την επίπεδη επιφάνεια και να παρατηρήσει το περιβάλλον του από μια διαφορετική οπτική γωνία, δεν θα μπορούσε να κινηθεί στην πρόσθετη διάσταση του ύψους. Θα δυσκολευόταν, επίσης, να κατανοήσει πώς θα ήταν δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια διάσταση.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες της φυσικής, το δικό μας Σύμπαν θα μπορούσε να μοιάζει με ένα τετραδιάστατο επίπεδο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύμπαν πέντε διαστάσεων. Οι επιστήμονες ονομάζουν «μεμβράνη» (brane) το τετραδιάστατο Σύμπαν που περιλαμβάνει όλα όσα μπορούμε να παρατηρήσουμε, ενώ το ευρύτερο περιβάλλον πέντε διαστάσεων αποκαλείται «όγκος» (bulk).

Η πέμπτη διάσταση, σύμφωνα με το συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο, θα ήταν εξαιρετικά μικρή, με πλάτος μόλις ενός μικρομέτρου στις τέσσερις διαστάσεις που γνωρίζουμε. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ένα δέκατο του μήκους ενός ερυθρού αιμοσφαιρίου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις ότι το Σύμπαν μας διαθέτει μια τέτοια «σκοτεινή διάσταση». Παρ’ όλα αυτά, αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τον ηλεκτρομαγνητισμό και τη βαρύτητα περιγράφονται αποτελεσματικότερα όταν οι μαθηματικοί υπολογισμοί περιλαμβάνουν μία επιπλέον διάσταση.

Τι είναι οι αρχέγονες μαύρες τρύπες και πώς δημιουργήθηκαν

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν εξετάζεται σε συνδυασμό με τις αρχέγονες μαύρες τρύπες, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από τις συνηθισμένες μαύρες τρύπες. Οι τελευταίες σχηματίζονται όταν τεράστια άστρα, με μάζα δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Ήλιου, εξαντλούν τα καύσιμά τους και καταρρέουν, αφήνοντας πίσω τους έναν εξαιρετικά πυκνό πυρήνα ύλης.

Οι αρχέγονες μαύρες τρύπες, αντίθετα, εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι σχηματίστηκαν απευθείας από την ύλη που υπήρχε στο πρώιμο Σύμπαν, λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όταν αυτή ψυχόταν με ταχύ ρυθμό. Παρότι δεν έχουν παρατηρηθεί άμεσα, υπάρχει η θεωρητική εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος της σκοτεινής ύλης, της αόρατης ουσίας που αντιστοιχεί στο 27% του Σύμπαντος.

Σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Physical Review D», ερευνητές από το Κολέγιο Λίμαν στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέτασαν τι θα μπορούσε να συμβεί στις αρχέγονες μαύρες τρύπες εάν το Σύμπαν διέθετε πέμπτη διάσταση. Το βασικό ερώτημα που επιχείρησαν να απαντήσουν ήταν εάν αυτά τα αντικείμενα θα είχαν τέσσερις ή πέντε διαστάσεις.

Για να διερευνήσουν το ζήτημα, υπολόγισαν το μέγεθος που θα μπορούσαν να αποκτήσουν οι αρχέγονες μαύρες τρύπες, εξετάζοντας δύο διαφορετικά θεωρητικά σενάρια για τον σχηματισμό τους.

Τα δύο σενάρια για τον σχηματισμό των μαύρων τρυπών

Στο πρώτο σενάριο, οι αρχέγονες μαύρες τρύπες δημιουργήθηκαν από περιοχές αυξημένης πυκνότητας ύλης στο πρώιμο Σύμπαν. Οι συγκεκριμένες περιοχές, γνωστές ως «υπερπυκνότητες», κατέρρευσαν υπό την επίδραση της ίδιας τους της βαρύτητας καθώς το Σύμπαν ψυχόταν.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών, οι μαύρες τρύπες που σχηματίστηκαν με αυτόν τον τρόπο αρχικά συμπεριφέρονταν ως τετραδιάστατα αντικείμενα. Ωστόσο, εξαιτίας του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους, αυτή η διαμόρφωση θα γινόταν σύντομα ασταθής, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν σε αντικείμενα πέντε διαστάσεων.

Το δεύτερο σενάριο αφορά τον σχηματισμό αρχέγονων μαύρων τρυπών από υποθετικές δομές που ονομάζονται κοσμικές χορδές. Πρόκειται, σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, για εξαιρετικά λεπτές, μονοδιάστατες «ουλές» στον ιστό του χωροχρόνου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν απομείνει από τη γέννηση του Σύμπαντος.

Οι συγκεκριμένες ατέλειες ενδέχεται να δημιουργήθηκαν όταν ο χωροχρόνος υπέστη απότομες μεταβολές φάσης καθώς ψυχόταν. Η διαδικασία αυτή παρομοιάζεται με τον σχηματισμό ρωγμών στον πάγο, όταν το νερό μετατρέπεται από υγρό σε στερεό.

Εάν βρόχοι κοσμικών χορδών ενώνονταν μεταξύ τους, θα μπορούσαν να καταρρεύσουν απευθείας σε μαύρες τρύπες, πολύ πριν προλάβουν να σχηματιστούν άστρα ή άλλες δομές του Σύμπαντος. Ωστόσο, οι υπολογισμοί της ερευνητικής ομάδας δείχνουν ότι οι αρχέγονες μαύρες τρύπες που θα δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο θα ήταν πενταδιάστατες εξαρχής.

Γιατί οι πενταδιάστατες μαύρες τρύπες μπορεί να υπάρχουν ακόμη

Εάν το Σύμπαν διαθέτει πράγματι μια σκοτεινή διάσταση, οι αρχέγονες μαύρες τρύπες που υπάρχουν σε αυτό θα μπορούσαν, σύμφωνα με τη μελέτη, να είναι τόσο μικρές ώστε να διατηρούν πάντοτε την πενταδιάστατη φύση τους, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η θεωρητική αυτή υπόθεση ενδέχεται να έχει παρατηρήσιμες συνέπειες. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι πενταδιάστατες μαύρες τρύπες θα εξατμίζονταν πιο αργά σε σύγκριση με τις συμβατικές μαύρες τρύπες τεσσάρων διαστάσεων.

Με βάση τους υπολογισμούς τους, οι αρχέγονες μαύρες τρύπες που σχηματίστηκαν από την κατάρρευση κοσμικών χορδών θα μπορούσαν να έχουν διάρκεια ζωής αντίστοιχη με την ηλικία του Σύμπαντος, η οποία υπολογίζεται σε 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, κινούμενες πάνω από τα κεφάλια μας, προτού τελικά εξαφανιστούν απελευθερώνοντας σωματίδια.

Οι επιστήμονες προχωρούν ακόμη περισσότερο, προτείνοντας ότι η συγκεκριμένη θεωρία θα μπορούσε να προσφέρει μια πιθανή εξήγηση για το «σωματίδιο-φάντασμα» που έπληξε το 2023 τον ανιχνευτή ΚΜ3ΝεΤ, ο οποίος βρίσκεται βαθιά κάτω από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η τελική εξάτμιση μιας πενταδιάστατης αρχέγονης μαύρης τρύπας θα μπορούσε να προκαλέσει την απελευθέρωση ενός τόσο ενεργητικού σωματιδίου από μια κατά τα άλλα ήσυχη περιοχή του ουρανού.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη σύνδεση υπερβαίνει κατά πολύ όσα μπορούν να αποδειχθούν σήμερα μέσω άμεσων παρατηρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη προσφέρει μια ενδιαφέρουσα θεωρητική ένδειξη για το τι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν οι μαύρες τρύπες σχετικά με τη φύση του Σύμπαντος, εάν πράγματι υπάρχει μια σκοτεινή διάσταση που παραμένει μέχρι σήμερα πέρα από την αντίληψή μας.