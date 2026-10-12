Η Τουρκία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών Χούθι της Υεμένης εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, λέγοντας ότι αποτελούν «επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα».

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν σε μια νέα επίθεση χθες, Κυριακή, στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ανακοίνωσαν οι σαουδαραβικές αρχές, μία ημέρα αφότου ένα πλήγμα, την ευθύνη για το οποίο ανέλαβαν οι Χούθι, σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300.

The terminal was hit. The number of dead is still moving. Saudi authorities said a projectile struck Terminal 4 at King Khalid International Airport in Riyadh on Sunday. A fire followed. Air defenses reported intercepting a cruise missile in the area. Saturday’s strike on the same airport complex killed 12 and wounded 309, according to the General Authority of Civil Aviation. The dead included four Saudis, two Bangladeshis, and one each from the US, Egypt, Jordan, Syria, Palestine and Sudan. It was the third attack on the airport this week. Operations remain suspended. Hundreds of flights have been cancelled. Houthis have claimed earlier strikes this week. They have not issued a detailed claim for Sunday’s projectile. A direct hit and a fire are confirmed. The exact casualty count for the latest strike is not. What has to appear before this becomes a sustained shutdown rather than a one-day closure: a named loading of the missile type, or only another interception — Dumitrescu Octavian Nicolae (@tavitag203) October 11, 2026

Η ομάδα των περιφερειακών δυνάμεων -αποκαλείται η R4- επανέλαβε την αλληλεγγύη της και την υποστήριξή της προς τη Σαουδική Αραβία, περιλαμβανομένης της πλήρους υποστήριξής της σε κάθε «θεμιτό μέτρο και βήμα» που θα μπορούσε να αναλάβει για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις, να αποτρέψει τις απειλές και να εμποδίσει να συμβούν ξανά.

«Η Ομάδα θεωρεί την πολιτοφυλακή Χούθι πλήρως υπεύθυνη για τα αποτελέσματα αυτών των επιθέσεων και για οποιονδήποτε αντίκτυπο που θα δημιουργήσουν και θα απειλήσει την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ζητούν τον άμεσο και άνευ όρων τερματισμό αυτών των επιθέσεων», αναφέρουν σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν χθες, Κυριακή.

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, και το Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα, υπέγραψαν τον Αύγουστο με τη Σαουδική Αραβία σύμφωνο κοινής άμυνας, βάσει του οποίου μια επίθεση σε ένα μέλος αποτελεί επίθεση εναντίον όλων. Την περασμένη εβδομάδα οι χώρες ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να θέσουν σε εφαρμογή τις δεσμεύσεις τους για συλλογική άμυνα και να εξασφαλίσουν την «ταχεία ανάπτυξη» δυνάμεων και δυνατοτήτων στη Σαουδική Αραβία εν μέσω των επιθέσεων των Χούθι.

Την Πέμπτη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε πως η Τουρκία εξετάζει το πώς μπορεί να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία, όμως απέκλεισε ενδεχόμενη ανάπτυξη στρατευμάτων και συμμετοχή της Τουρκίας σε επιθετικές επιχειρήσεις. Μία ημέρα νωρίτερα, αξιωματούχοι είχαν πει στο Ρόιτερς ότι η Άγκυρα στέλνει στο Ριάντ κυρίως αμυντική και τεχνική υποστήριξη.

Η τουρκική υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής διμερώς, καθώς το κοινοβούλιο της Τουρκίας δεν έχει ακόμα επικυρώσει επισήμως το σύμφωνο κοινής άμυνας. Η συμφωνία αναμένεται να υποβληθεί στο κοινοβούλιο μέσα στις ερχόμενες ημέρες.

Η Τουρκία έχει παράσχει στη Σαουδική Αραβία αμυντικό εξοπλισμό και έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει σε έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.