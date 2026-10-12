Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες επί χρόνια απέφευγαν τις επαφές με τους Ταλιμπάν κυρίως εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλουν σε γυναίκες και κορίτσια στο Αφγανιστάν, προχωρούν πλέον σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνησή τους για την επιστροφή περισσότερων Αφγανών μεταναστών. Υπό την πίεση να εμφανιστούν αυστηρότερες στο μεταναστευτικό, ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αρχίσει να απελαύνουν πρόσφυγες προς το Αφγανιστάν, ενώ τους τελευταίους μήνες επιδιώκουν να διευκολύνουν περαιτέρω τις απελάσεις μέσω απευθείας συνεννοήσεων με τους Ταλιμπάν.

Στα τέλη Ιουνίου, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν με πέντε εκπροσώπους των Ταλιμπάν για να συζητήσουν το ζήτημα των απελάσεων. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε υπέρβαση ενός άτυπου διπλωματικού ταμπού, καθώς ήταν από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπρόσωποι του καθεστώτος έγιναν δεκτοί για συνομιλίες σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τρεις συμμετέχοντες και τρεις ακόμη αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση, οι Ευρωπαίοι δεν αναφέρθηκαν στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν οι Ταλιμπάν.

Οι λεπτομέρειες της συνάντησης αποκαλύπτονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο οποίο βασίζεται το παρόν ρεπορτάζ. Οι πληροφορίες προέρχονται από το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και από συνεντεύξεις με επτά ακόμη διπλωμάτες, μεταξύ των οποίων πέντε εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών, και δύο Αφγανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Όλοι ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, επικαλούμενοι την ευαισθησία των διαπραγματεύσεων.

Το Αφγανιστάν αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις βασικές χώρες προέλευσης μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που συνομιλούν με τους Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι οι επαφές έχουν αποκλειστικά τεχνικό χαρακτήρα και περιορίζονται στις απελάσεις, όπως αναφέρουν οι New York Times. Ωστόσο, πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η προσπάθεια επιστροφής Αφγανών παραβλέπει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι επιστρέφουν στη χώρα τους.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καταδικάζει αξιόπιστα τη συστηματική καταστολή των Ταλιμπάν, ενώ συνεργάζεται μαζί τους για να απελαύνει Αφγανούς προς τις ίδιες τις καταχρήσεις που υποστηρίζει ότι αντιτίθεται», δήλωσε η Φερέστα Αμπάσι, ερευνήτρια για το Αφγανιστάν στην οργάνωση Human Rights Watch.

Η πλήρης διπλωματική αναγνώριση των Ταλιμπάν εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού, με τη Ρωσία να είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει αναγνωρίσει επίσημα την οργάνωση. Ωστόσο, οι Ταλιμπάν αντιμετωπίζουν τη διαρκή συνεργασία για τις απελάσεις ως ένα βήμα προς την αποδοχή της εξουσίας τους, πέντε χρόνια μετά την επιστροφή τους στην εξουσία. Ορισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες παραδέχονται ότι αυτή η εκτίμηση είναι βάσιμη.

Η Γερμανία έχει επιτρέψει σε αξιωματούχους των Ταλιμπάν να δραστηριοποιούνται στις αφγανικές διπλωματικές αποστολές στο Βερολίνο και τη Βόννη. Γερμανοί αξιωματούχοι περιγράφουν την εξέλιξη αυτή ως μια μορφή ουσιαστικής αναγνώρισης των Ταλιμπάν ως νόμιμης κυβέρνησης της χώρας. Η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει την ίδια πρακτική στο Παρίσι, ενώ εκπρόσωποι άλλων 15 ευρωπαϊκών χωρών συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο.

Οι Ταλιμπάν επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη νέα αυτή πραγματικότητα, ζητώντας από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ευρύτερη πρόσβαση στις αφγανικές διπλωματικές αποστολές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και οικονομική στήριξη για την επανένταξη των Αφγανών που απελαύνονται. Ζητούν επίσης ευρύτερη οικονομική βοήθεια, κάτι που αποτελεί κόκκινη γραμμή για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν περιορίσει τη συνδρομή τους στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας θα μπορούσε να καταλήξει στη χρηματοδότηση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, ενισχύοντας περαιτέρω την εξουσία της, ενώ ενδέχεται να ωφελήσει αξιωματούχους που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις.

«Οι Ταλιμπάν διαθέτουν πραγματική διαπραγματευτική ισχύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ανίσχυρη», δήλωσε ο Κόνραντ Σέτερ, διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Συγκρούσεων της Βόννης στη Γερμανία. Όπως πρόσθεσε, οι ευρωπαϊκές χώρες δέχονται τόσο μεγάλη πίεση ώστε είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σχεδόν σε οποιαδήποτε συμφωνία για να απομακρύνουν μετανάστες με ποινικό παρελθόν.

Η Γερμανία ανοίγει τον δρόμο για τις απελάσεις

Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την απέλαση Αφγανών, καθώς η κυβέρνηση του κεντροδεξιού καγκελαρίου προσπαθεί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για πιο επιθετική απομάκρυνση μεταναστών με ποινικό μητρώο. Ο ρυθμός των απελάσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο καταγράφει την πρωτιά στις εθνικές δημοσκοπήσεις και έχει δεσμευτεί να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες.

Στα τέλη του περασμένου έτους, Γερμανοί αξιωματούχοι κατέληξαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία επιτρέπει την απευθείας απέλαση Αφγανών μεταναστών που βρίσκονται χωρίς την απαιτούμενη άδεια στη Γερμανία, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρονται πρώτα μέσω τρίτων χωρών.

Περισσότεροι από 500.000 Αφγανοί ζουν στη Γερμανία, στη συντριπτική πλειονότητά τους νόμιμα. Οι Αφγανοί αντιστοιχούν στο 20% των αιτούντων άσυλο στη χώρα. Τον Φεβρουάριο, ναυλωμένη πτήση με 20 Αφγανούς άνδρες, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα από γερμανικά δικαστήρια, αναχώρησε από τη Λειψία με προορισμό την Καμπούλ. Ήταν η πρώτη απέλαση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας.

Η συμφωνία με τους Ταλιμπάν «δημιουργεί μια αξιόπιστη βάση για άμεσες και μόνιμες απελάσεις προς το Αφγανιστάν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η Γερμανία έχει απελάσει 263 Αφγανούς από τον Μάιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών. Οι κρατιδιακές και ομοσπονδιακές αρχές πιέζουν για την επιτάχυνση της διαδικασίας, έχοντας αρχίσει να απελαύνουν και Αφγανούς άνδρες μετανάστες που δεν έχουν ποινικό μητρώο.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό από αυτή την προσπάθεια. Κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 95% των Αφγανών γυναικών που υπέβαλαν αίτηση ασύλου στη Γερμανία έλαβαν καθεστώς προστασίας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Από τον Μάιο του περασμένου έτους, ένας μικρός αριθμός διπλωματών των Ταλιμπάν δραστηριοποιείται στη Γερμανία, διευκολύνοντας τις απελάσεις. Όταν η γερμανική κυβέρνηση άρχισε να σχεδιάζει την εντατικοποίηση των επιστροφών, οι Ταλιμπάν έστειλαν τρεις επιπλέον αξιωματούχους για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Οι τρεις βρίσκονται στο Βερολίνο και τη Βόννη για αποστολή διάρκειας ενός μήνα, όπως ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών τον περασμένο μήνα.

Η Γαλλία, η οποία επί χρόνια συγκαταλεγόταν στις πιο απρόθυμες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν με τους Ταλιμπάν, εξετάζει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ανάλογη πορεία, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους και Αφγανούς διπλωμάτες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ, δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Πέμπτη ότι οι συζητήσεις αποσκοπούν στη «διευκόλυνση της απομάκρυνσης Αφγανών υπηκόων που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και συνιστούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Η Βρετανία, αξιωματούχοι της οποίας επισκέπτονται τακτικά την Καμπούλ, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες. Παράλληλα, αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνάψουν απευθείας συμφωνίες με τους Ταλιμπάν, όπως ανέφεραν οι ίδιοι και δύο διπλωμάτες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απελαύνουν Αφγανούς πολίτες προς τρίτες χώρες και έχουν ασκήσει πιέσεις σε ορισμένους Αφγανούς, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πρώην αμερικανικό στρατιωτικό στρατόπεδο στο Κατάρ, να επιστρέψουν οικειοθελώς στο Αφγανιστάν. Ωστόσο, δεν έχουν προχωρήσει δημοσίως σε απευθείας επιστροφές Αφγανών στη χώρα τους.

Ο Σουχάιλ Σαχίν, πρεσβευτής των Ταλιμπάν στο Κατάρ, δήλωσε ότι προτρέπει τους Ευρωπαίους διπλωμάτες να συνεργαστούν πιο ανοιχτά με το καθεστώς και να προσφέρουν οικονομική βοήθεια στο Αφγανιστάν. Όπως υποστήριξε, εάν αυτό δεν συμβεί, ο αριθμός των Αφγανών που μεταναστεύουν στην Ευρώπη θα αυξηθεί. «Εάν υπάρχει ανεργία και οικονομική κρίση στο Αφγανιστάν, οι Αφγανοί θα κατευθυνθούν σαν πλημμύρα προς την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση με τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες

Ευρωπαίοι διπλωμάτες συναντώνται τακτικά με αξιωματούχους των Ταλιμπάν στην Ντόχα και την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, το άτυπο ταμπού που απέτρεπε τη διεξαγωγή συνομιλιών με τους Ταλιμπάν σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έσπασε στις 23 Ιουνίου.

Πέντε αξιωματούχοι των Ταλιμπάν ταξίδεψαν από την Κωνσταντινούπολη στις Βρυξέλλες και συνοδεύτηκαν από Βέλγους αστυνομικούς με πολιτικά, οι οποίοι επέβαιναν σε μαύρα βαν, μέχρι ξενοδοχείο Νοβοτέλ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί τους περίμεναν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους συνεργασίας για την επιστροφή Αφγανών, ενώ οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν ζήτησαν οικονομική βοήθεια και ενισχυμένη διπλωματική παρουσία στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση της επίσκεψης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ευρωπαίους πολιτικούς. Ως αποτέλεσμα, η τοποθεσία της συνάντησης παρέμεινε μυστική μέχρι λίγες ώρες πριν από την έναρξή της.

Τη συνάντηση συνδιοργάνωσαν η Σουηδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής της αφγανικής αντιπροσωπείας ήταν ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν, Αμπντούλ Καχάρ Μπαλκί, ο οποίος συνοδευόταν από τέσσερις αξιωματούχους των υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών.

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναφέρει ότι η Ένωση συνέβαλε στην οργάνωση της συνάντησης του Ιουνίου έπειτα από αίτημα κρατών-μελών. Όπως διευκρίνισαν, το επίκεντρο των συνομιλιών ήταν η απέλαση ατόμων που έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα ή θεωρούνται απειλή για την ασφάλεια.

Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν 15 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Αυστρία, η Πολωνία και η Νορβηγία. Μετά την ολοκλήρωση της κεντρικής συνάντησης, η αφγανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε διμερείς συνομιλίες με τουλάχιστον τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Σουηδία, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες.

Η εκπρόσωπος της Σουηδής υπουργού Μετανάστευσης, Αναστάσια Σόφλα, δήλωσε ότι οι κρατικές υπηρεσίες της χώρας συνεργάζονται με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν για την απέλαση 200 Αφγανών πολιτών που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα στη Σουηδία. Όπως διευκρίνισε, η σχέση αυτή βρίσκεται «σε τεχνικό επίπεδο».

Παρά τις επαφές, οι σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της αφγανικής κυβέρνησης εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αμοιβαία δυσπιστία. Πριν από τη συνάντηση στις Βρυξέλλες, οι πέντε Αφγανοί εκπρόσωποι αισθάνθηκαν ότι δεν αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό, καθώς η βελγική κυβέρνηση χρειάστηκε μήνες για να εκδώσει τις βίζες τους. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι Ταλιμπάν μποϊκόταραν το γεύμα με τους Ευρωπαίους διπλωμάτες στις 23 Ιουνίου.

Οι Αφγανοί αξιωματούχοι είχαν λάβει βίζα μόνο για μία ημέρα και αναχώρησαν το ίδιο απόγευμα, αφού είχαν συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους για λίγο περισσότερο από πέντε ώρες.

Οι απόψεις υπέρ της συνεργασίας με τους Ταλιμπάν

Ορισμένες γνωστές ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και ειδικοί υποστηρίζουν ότι απαιτείται στενότερη συνεργασία με τους Ταλιμπάν. Ο γενικός γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Γιαν Έγκελαντ, έχει καλέσει τις κυβερνήσεις να στείλουν ξανά διπλωμάτες στο Αφγανιστάν. Παράλληλα, η Νορβηγική Επιτροπή για το Αφγανιστάν, ανθρωπιστική οργάνωση με εκτεταμένη παρουσία στη χώρα, έχει ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τη βοήθεια προς τον αφγανικό πληθυσμό και τους θεσμούς.

Στη Νορβηγία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διπλωμάτες των Ταλιμπάν δραστηριοποιούνται διακριτικά εδώ και χρόνια. Προς το παρόν, οι εκπρόσωποι του καθεστώτος στη Νορβηγία και τη Γερμανία έχουν σεβαστεί την αμηχανία που προκαλεί στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις η παρουσία τους. Έτσι, έξω από τις πρεσβείες στο Όσλο και το Βερολίνο δεν υπάρχει σημαία των Ταλιμπάν ούτε πινακίδα με την επίσημη ονομασία της κυβέρνησής τους, «Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν».

Ευρωπαίος διπλωμάτης εκτίμησε ότι οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε πορεία παραχώρησης ακόμη περισσότερων ανταλλαγμάτων στους Ταλιμπάν. Όπως ανέφερε, το καθεστώς διαθέτει ήδη το πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις, την ώρα που η δημόσια πίεση για την απέλαση μεταναστών αυξάνεται.