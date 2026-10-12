Η τίγρη που σκότωσε έναν επισκέπτη σε πάρκο άγριας ζωής στη Βρετανία, αφού ο ίδιος μπήκε στον χώρο της, δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι αρμόδιες αρχές.

Ο Αλτάι, μια νεαρή αρσενική τίγρη της Σιβηρίας, καταγράφηκε σε βίντεο να επιτίθεται στον επισκέπτη, δαγκώνοντάς τον και γρατζουνώντας τον στην πλάτη, όταν εκείνος εισήλθε παράνομα στον χώρο φιλοξενίας του άγριου ζώου στο Yorkshire Wildlife Park στη Βόρεια Αγγλία το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, αγνοώντας τις προειδοποιητικές σημάνσεις.

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να πήδηξε τον φράχτη, ενώ προηγουμένως ζήτησε από έναν άγνωστο να τον φωτογραφίσει μαζί με την τίγρη, η οποία ζυγίζει περίπου 190 κιλά.

Ο Αλτάι έσυρε τον άνδρα μακριά, προτού οι φύλακες πυροβολήσουν δύο φορές στον αέρα με κυνηγετικό όπλο, σε μια προσπάθεια να τρομάξουν την τίγρη και να την κάνουν να επιστρέψει στον περιφραγμένο χώρο της.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά το χθεσινό τραγικό περιστατικό. Οι σκέψεις μας και η ειλικρινής συμπαράστασή μας παραμένουν στην οικογένεια και στους οικείους του άνδρα που έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή το Yorkshire Wildlife Park.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί μας για τον Αλτάι, την τίγρη. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία του και ότι δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία εξαιτίας αυτού του περιστατικού», ανέφερε το πάρκο άγριας ζωής.

Το πάρκο παρέμεινε κλειστό την Κυριακή, μετά τον θάνατο του επισκέπτη.

Ο Αλτάι είναι μία από τις δύο τίγρεις της Σιβηρίας που φιλοξενούνται στο πάρκο. Μεταφέρθηκε εκεί με σκοπό να ζευγαρώσει με μια θηλυκή τίγρη του ίδιου είδους, την Τσούνα.

Τα δύο μεγάλα άγρια ζώα ζουν σε έναν περιφραγμένο χώρο έκτασης περίπου οκτώ στρεμμάτων, ο οποίος διαθέτει δασική βλάστηση και μια λίμνη με καταρράκτη. Ο χώρος περιβάλλεται από φράχτη ύψους περίπου 4,9 μέτρων.

Σε μια γωνία του φράχτη υπάρχει εξέδρα θέασης, η οποία προστατεύεται από έναν πρόσθετο φράχτη ύψους περίπου 90 εκατοστών, τον οποίο φέρεται να σκαρφάλωσε ο άνδρας.

Άλλοι επισκέπτες ανέφεραν ότι, λίγο πριν σκαρφαλώσει στον φράχτη και εισέλθει στον χώρο της τίγρης, ο άνδρας φαινόταν να χορεύει φορώντας τα AirPods του, σαν να προσπαθούσε να «πάρει θάρρος» για να το τολμήσει.

«Προσπάθησα να τον σταματήσω», ακούγεται να λέει μια γυναίκα στο βάθος, σε βίντεο που καταγράφηκε λίγες στιγμές προτού η τίγρη σκοτώσει τον άνδρα. Άλλος μάρτυρας υποστήριξε ότι ο άνδρας πόζαρε και φωτογράφιζε τις τίγρεις λίγο πριν σημειωθεί η τραγωδία.

Retard Jumps Into A Tiger Enclosure At Yorkshire Wildlife Park I hope the Tiger is ok https://t.co/KeNDoxeQIU — James Goddard (@JamesPGoddard90) October 10, 2026

Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να κάνει μια χειρονομία προς την τίγρη, σαν να προσπαθεί να την επιπλήξει, ενώ το ζώο κινείται απειλητικά προς το μέρος του. Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκτίμησαν ότι η χειρονομία του παρέπεμπε στο «κακό» στη μέθοδο επικοινωνίας Makaton, ένα σύστημα που χρησιμοποιεί χειρονομίες και σύμβολα για να διευκολύνει την επικοινωνία, ιδιαίτερα για άτομα με δυσκολίες στον λόγο και την επικοινωνία.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός επιτόπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της το Σάββατο η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.

Γύρω από τη διαδρομή των επισκεπτών τοποθετήθηκαν μαύρα παραπετάσματα, προκειμένου να μην μπορούν να δουν τη σκηνή που εκτυλισσόταν μέσα στον περίβολο, ενώ ελικόπτερο αεροδιακομιδής εθεάθη να πετά πάνω από την περιοχή, προτού προσγειωθεί σε κοντινό σημείο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση, με την Κάρολ Μπάσκιν, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη σειρά του Netflix «Tiger King» και τη δράση της για την προστασία των μεγάλων αιλουροειδών, να παίρνει θέση για όσα συνέβησαν. Η ίδια υποστήριξε ότι «η τίγρη δεν έκανε τίποτα λάθος, ήταν στο σπίτι της», παρά το γεγονός ότι η επίθεσή της αποδείχτηκε μοιραία για τον άνδρα, όπως μεταδίδει η New York Post.