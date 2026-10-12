Ο παγκόσμιος δείκτης πολυδιάστατης φτώχειας κατέγραψε την πρώτη άνοδό του από το 2010 που δημιουργήθηκε, καθώς αυξήθηκε σε 1,2 δισεκατομμύρια ο αριθμός των ανθρώπων στους οποίους αφορά, ανακοίνωσε σήμερα το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP, PNUD).

Στην έκδοση της ετήσιας έκθεσής τους για το 2026, η υπηρεσία του ΟΗΕ και το ερευνητικό κέντρο Πρωτοβουλία της Οξφόρδης για τη φτώχεια και την ανθρώπινη ανάπτυξη (OPHI) καταγράφουν επιπλέον 51,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση «οξείας» φτώχειας, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Είναι η πρώτη αύξηση που καταγράφεται μέσα σε 16 χρόνια, σύμφωνα με τους οργανισμούς αυτούς.

«Η αύξηση της φτώχειας πρέπει να χρησιμεύσει ως σήμα συναγερμού για ολόκληρο τον κόσμο», εκτιμά ο διευθυντής του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη, Αλεξάντερ ντε Κρο, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Πίσω από τους αριθμούς αυτούς κρύβονται 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι οποίες δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο: την πείνα, την αποσχολειοποίηση και την έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό ή σε ηλεκτρικό», συνεχίζει.

Σύμφωνα με τους UNDP και OPHI, περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους που πλήττονται (51,5%) είναι ανήλικοι.

Οι οργανισμοί αναφέρουν, ωστόσο, ότι η δημογραφική ανάπτυξη αποτελεί μείζονα παράγοντα σ’ αυτή την αύξηση και ότι νέα δεδομένα δεν ήταν διαθέσιμα παρά μόνο για 13 από τα 108 κράτη τα οποία καλύπτει η έκθεση.

Μολονότι ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια αυξήθηκε, η έκθεση παρουσιάζει μικτή εικόνα. Στη διάρκεια των 15 τελευταίων ετών, 33 χώρες μείωσαν στο μισό την αναλογία του πληθυσμού τους που ζει στη φτώχεια όπως αυτή καθορίζεται από τον εν λόγω δείκτη.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται έξι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Σύμφωνα με το UNDP, οι πιο γρήγορες πρόοδοι καταγράφηκαν στην Ασία, κυρίως στην Κίνα και το Βιετνάμ.

Η ακραία φτώχεια εξακολουθεί να πλήττει περισσότερο τις αγροτικές απ’ ό,τι τις αστικές περιοχές, με σχεδόν 83,3% των φτωχών στον κόσμο να ζουν στην ύπαιθρο.

Όπως και πέρυσι, η πλειονότητα των πιο φτωχών ζει στην υποσαχάρια Αφρική και στη Νότια Ασία, δηλαδή στην ινδική υποήπειρο, την πιο πολυάνθρωπη περιφέρεια του πλανήτη.

«Ξέρουμε ότι η πρόοδος είναι δυνατή», επιμένει ο Αλεξάντερ ντε Κρο. «Οι χώρες που αντιμετώπισαν μαζί αυτές τις προκλήσεις, αντί καθεμιά από την πλευρά της, έδειξαν πως μια αποφασιστική δράση μπορεί να φέρει αποτελέσματα».

Η πολυδιάστατη φτώχεια περιλαμβάνει δείκτες όπως η έλλειψη κατάλληλης στέγης, υγειονομικών συστημάτων, ηλεκτρικού, καυσίμων για την κουζίνα, τροφίμων και πρόσβασης στην εκπαίδευση.