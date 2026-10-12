Μια υπόθεση που θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο δυστοπικού μυθιστορήματος βρίσκεται στο επίκεντρο του βιβλίου του ερευνητή δημοσιογράφου, Άντι Νγκο, με τίτλο «Οι Ζιζιανοί: Μέσα σε μια τρανς αίρεση θανάτου». Πρόκειται για μια ομάδα ριζοσπαστικών τρανς βίγκαν, τα μέλη της οποίας φέρονται να πίστευαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταλάμβανε τον κόσμο και συνδέθηκαν με μια σειρά δολοφονιών που άφησαν πίσω τους οκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους έναν πράκτορα της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ και έναν βασικό μάρτυρα σε δίκη για φόνο.

Στο βιβλίο του, ο Άντι Νγκο επιχειρεί να εξηγήσει την ιδεολογία που διαμόρφωσε την ομάδα, αλλά και τη σχέση της με ορισμένες από τις τάσεις σκέψης που έχουν αποκτήσει δημοτικότητα στη Σίλικον Βάλεϊ. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται ο Τζακ ΛαΣότα, ένας επίδοξος επιχειρηματίας της τεχνολογίας από την Αλάσκα, ο οποίος ξεκίνησε με φιλοδοξίες να συμβάλει στη διάσωση του κόσμου, αλλά σταδιακά υιοθέτησε ακραίες πεποιθήσεις.

Από τις τεχνολογικές φιλοδοξίες στην υιοθέτηση του ονόματος Ζιζ

Τον Ιανουάριο του 2016, ο 23χρονος τότε Τζακ ΛαΣότα έφτασε στη Σίλικον Βάλεϊ, επιδιώκοντας να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του στον χώρο της τεχνολογίας, όπως αναφέρει η nypost. Προηγουμένως, σπούδαζε μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι στην Ουρμπάνα-Σαμπέιν, όπου ασχολούνταν με την έρευνα για φαινόμενα διαστημικού καιρού. Ωστόσο, τα ενδιαφέροντά του είχαν στραφεί και σε άλλους τομείς, όπως ο σχεδιασμός βιντεοπαιχνιδιών, ο ορθολογισμός και ο αποτελεσματικός αλτρουισμός.

Ένα από τα παιχνίδια που δημιούργησε ονομαζόταν «Δυσθεϊσμός», όρος που προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και σημαίνει «κακός θεός». Επρόκειτο για ένα παιχνίδι γρίφων στο οποίο οι παίκτες καθοδηγούσαν τις ψυχές νεκρών ανθρώπων, οι οποίες απεικονίζονταν ως ανθρωπόμορφα, ακέφαλα και μονόκερα όντα, με μαυρισμένο δέρμα που έμοιαζε καμένο και ραγισμένο. Στόχος τους ήταν να οδηγήσουν τις χαμένες ψυχές μέσα από τοπία της μεταθανάτιας ζωής, σχεδιασμένα με τη μορφή γρίφων από τουβλάκια. Ο ίδιος περιέγραφε την ιδέα του με τη φράση: «Αυτό το παιχνίδι θα ωθήσει τον εγκέφαλό σου στα όριά του, όπως ακριβώς και η ψυχή του χαρακτήρα σου».

Ο Τζακ ΛαΣότα

Οι εικόνες του παιχνιδιού θα αποκτούσαν αργότερα, σύμφωνα με την αφήγηση, έναν προφητικό χαρακτήρα. Λίγο μετά την έναρξη της ανάπτυξής του, η εξωτερική εμφάνιση του ΛαΣότα άρχισε να αλλάζει. Εμφανιζόταν στην πανεπιστημιούπολη φορώντας έναν μακρύ, μαύρο μανδύα με κουκούλα, τον οποίο αποκαλούσε «χιτώνα Σιθ», παραπέμποντας στους πολεμιστές της σκοτεινής πλευράς του σύμπαντος του «Πολέμου των Άστρων». Όταν τραβούσε την κουκούλα προς τα εμπρός, η εμφάνισή του γινόταν ακόμη πιο δυσοίωνη.

Κατά τη διάρκεια του 2015, αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στη βελτίωση του παιχνιδιού και στην αναζήτηση εργασίας στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Στο ιστολόγιό του, με την ονομασία «Sinceriously», κατέγραφε εκείνη την περίοδο της ζωής του, χρησιμοποιώντας ως εικόνα προφίλ ένα μοβ, φανταστικό, γυναικείο ανθρωπόμορφο πνεύμα. «Μετακόμισα στην περιοχή του Κόλπου για να βρίσκομαι κοντά στη βιομηχανία της τεχνολογίας, την οποία θεωρούσα κατά κάποιον τρόπο πεπρωμένο μου», έγραφε. Πίστευε ότι θα μπορούσε να «συμβάλει περισσότερο στη διάσωση του κόσμου» προσφέροντας το εισόδημά του σε διάφορους σκοπούς.

Σε δικαστική δήλωση του 2022, ανέπτυξε περαιτέρω τις απόψεις του, σημειώνοντας: «Όλοι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι που γνώριζα έλεγαν ότι υπήρχε μια παγκόσμια έκτακτη ανάγκη λόγω της παραμέλησης της ηθικής, αλλά και της φροντίδας για το μέλλον, από τους ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης».

Ωστόσο, η ζωή του στην περιοχή του Κόλπου αποδείχθηκε δύσκολη και απογοητευτική. Ο ΛαΣότα άλλαζε διαρκώς δουλειές, καθώς απολυόταν ή δεν ανανεώνονταν οι συμβάσεις του. Εκείνη την περίοδο άρχισε να υιοθετεί ιδέες που είχαν αρχίσει να γίνονται δημοφιλείς μεταξύ των νεαρών εργαζομένων στον τεχνολογικό κλάδο, τις οποίες, σύμφωνα με το βιβλίο, θα διαστρέβλωνε σταδιακά, ενσωματώνοντάς τες στην ακραία ιδεολογία της ομάδας του.

Ο ΛαΣότα υιοθέτησε το ψευδώνυμο «Ζιζ», εμπνευσμένο από τη διαδικτυακή σειρά φαντασίας «Worm» του Τζον ΜακΚρέι. Αντιλαμβανόταν τον εαυτό του ως σωτήρα, γράφοντας ότι ήταν «πρόθυμος να πάει στην Κόλαση για να σώσει όλους τους υπόλοιπους». Στη συγκεκριμένη ιστορία, ωστόσο, ο Ζιζ είναι ένα φτερωτό θηλυκό τέρας που παρουσιάζεται ως καλοπροαίρετο, ενώ στην πραγματικότητα σχεδιάζει την καταστροφή της ανθρωπότητας. Το ον χρησιμοποιεί μαζική ψυχολογική χειραγώγηση για να μετατρέψει ανθρώπους σε δολοφόνους ή σε κινούμενες ωρολογιακές βόμβες, οι οποίες αργότερα προκαλούν καταστροφές.

Ο ορθολογισμός και ο αποτελεσματικός αλτρουισμός στη Σίλικον Βάλεϊ

Καθώς η ζωή του ΛαΣότα εξελισσόταν με ολοένα πιο δύσκολο τρόπο, αναζήτησε αποδοχή στις συναντήσεις ορθολογιστών στην περιοχή του Κόλπου. Σε αυτές συμμετείχαν επαγγελματίες της τεχνολογίας με υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού, και οι οποίοι ασχολούνταν εντατικά με αφηρημένα ερωτήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της ανθρωπότητας.

Ο ορθολογισμός, που περιγράφεται ως η πεποίθηση ότι η λογική, οι πιθανότητες και τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση του κόσμου και τη βελτιστοποίηση των αποφάσεων, λειτουργούσε στη Σίλικον Βάλεϊ σχεδόν σαν μια κοσμική μεγαλοεκκλησία. Το κίνημα διέθετε συνέδρια, εργαστήρια, κοινωνικές εκδηλώσεις, εσωτερικές αντιπαραθέσεις, αλλά και αφηγήσεις περί επικείμενης καταστροφής. Όσοι βρίσκονταν έξω από αυτό δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τη νοοτροπία του, ενώ οι συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι εργάζονταν για την επίλυση των πιο επείγοντων προβλημάτων της ανθρωπότητας.

Πολλοί νέοι ορθολογιστές ήρθαν σε επαφή με το κίνημα μέσω του φόρουμ και ιστολογίου «LessWrong», το οποίο ιδρύθηκε το 2009 από τον φιλόσοφο του ορθολογισμού, Ελίεζερ Γιουντκόφσκι. Μέχρι το 2022, η διαδικτυακή κοινότητα είχε συγκεντρώσει χιλιάδες μέλη, τα οποία αποκαλούσαν τον εαυτό τους «κοινότητα των rat».

Ο Γιουντκόφσκι, που γεννήθηκε το 1979, θεωρείται ευρέως ένας από τους πρωτεργάτες του σύγχρονου ορθολογισμού. Μεγάλωσε στο Σικάγο σε ορθόδοξη εβραϊκή οικογένεια, εγκατέλειψε το σχολείο πριν ξεκινήσει το λύκειο και συνέχισε να εκπαιδεύεται μόνος του. Τα κείμενά του για τη θεωρία της γνώσης, την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, γνωστή και ως «ευθυγράμμιση της τεχνητής νοημοσύνης» και τον μετανθρωπισμό έχουν ασκήσει μεγάλη επιρροή. Οι επικριτές του, μάλιστα, περιγράφουν ορισμένες φορές την κοινότητα των ακολούθων του ως κάτι που προσεγγίζει τη νοοτροπία αίρεσης ή μια οιονεί θρησκευτική ομάδα. Για τους υποστηρικτές του, ορισμένοι από τους οποίους χαρακτηρίζονται περιστασιακά ως φανατικοί θαυμαστές του, είναι γνωστός απλώς ως «Γιουντ».

Η κοινότητα των ορθολογιστών στην περιοχή του Κόλπου αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από ιδιαίτερα ικανούς ανθρώπους στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, όπως καθηγητές, μηχανικούς και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων. Στις συζητήσεις τους για την τεχνητή νοημοσύνη και την αποτροπή της αυτοκαταστροφής της ανθρωπότητας, μπορούσαν μέσα σε λίγες προτάσεις να περάσουν από τον μπεϊζιανό συλλογισμό και τη θεωρία πιθανοτήτων στη διαχρονική θεωρία αποφάσεων, τη συμπεριφορική οικονομία, την εξελικτική ψυχολογία, τον ωφελιμισμό, ακόμα και τη διαδικτυακή λογοτεχνία θαυμαστών του «Χάρι Πότερ».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειχναν για το πώς μπορούν να ανακαλύπτουν αλήθειες και να επιδιώκουν συστηματικά στόχους που απορρέουν από αυτές. Για ορισμένους, αυτό σήμαινε την απόκτηση χρημάτων. Για άλλους, η προσπάθεια επικεντρωνόταν στην αντιμετώπιση δυσεπίλυτων προβλημάτων, όπως η φτώχεια, η ρύπανση, ο πόλεμος, ακόμη και ο θάνατος. Πολλοί αφιέρωναν εξαιρετικά μεγάλη ενέργεια στην εφαρμογή μαθηματικών και πιθανολογικών συλλογισμών σε αφηρημένα ή φαινομενικά ασήμαντα ζητήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «EffectiveAltruism.org», το μεγαλύτερο φόρουμ του κινήματος, όπου υπάρχουν περισσότερες από 3.600 αναρτήσεις σχετικά με την «ευημερία των γαρίδων». Σε μία από αυτές αναφέρεται: «350 δισεκατομμύρια γαρίδες εκτρέφονται κάθε χρόνο. Αυτός είναι πενταπλάσιος αριθμός από το σύνολο των εκτρεφόμενων χερσαίων ζώων. Πολλές γαρίδες που εκτρέφονται σε υδατοκαλλιέργειες υποφέρουν από συνθήκες που μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Ορισμένοι ορθολογιστές, μεταξύ των οποίων και προβεβλημένα στελέχη της τεχνολογίας που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, στράφηκαν στον «αποτελεσματικό αλτρουισμό». Πρόκειται για την πεποίθηση ότι η ορθολογική σκέψη πρέπει να αξιοποιείται με στόχο τη μεγιστοποίηση του καλού, αν και ο ορισμός του τι θεωρείται καλό αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης.

Ο μετανθρωπισμός και η αλλαγή της ανθρώπινης φύσης

Σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου, στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο η τεχνολογία και το χρήμα συνδυάστηκαν, δημιουργώντας μια κουλτούρα που δεν αναγνώριζε όρια και στην οποία οι ακραίες ιδέες μπορούσαν συχνά να επιβραβεύονται. Ο ΛαΣότα απορρόφησε αντιλήψεις γύρω από αποστολές σωτηρίας του κόσμου και τη λογική ότι ο σκοπός δικαιολογεί τα μέσα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έννοιες που μέχρι πρότινος ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας άρχισαν να μοιάζουν πιθανές ή ακόμα και αναπόφευκτες. Μία από αυτές ήταν ο μετανθρωπισμός.

Ο μετανθρωπισμός αποτελεί φιλοσοφική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει ριζικά τον άνθρωπο και ενδεχομένως, να υπερβεί τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Αυτή η υπέρβαση θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της γενετικής μηχανικής, των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων, των «έξυπνων» προσθετικών μελών ή της ιατρικής που σχετίζεται με την τρανς ταυτότητα και μεταβάλλει το ενδοκρινικό σύστημα.

Ο μετανθρωπισμός και η τρανς ιδεολογία αποτελούν διαφορετικά, αλλά εν μέρει αλληλεπικαλυπτόμενα κινήματα. Σύμφωνα με την περιγραφή του κειμένου, τρανς ακτιβιστές απορρίπτουν τη βιολογική πραγματικότητα του φύλου και υποστηρίζουν ότι οι αναστολείς της εφηβείας, οι ορμόνες του αντίθετου φύλου και οι χειρουργικές επεμβάσεις επιτρέπουν στους ανθρώπους να υπερβούν τους περιορισμούς της γενετικής που σχετίζεται με το φύλο.

Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του μετανθρωπισμού, η οποία περιγράφεται ως μία από τις ιδρύτριες του κινήματος για τα δικαιώματα των τρανς, είναι η Αμερικανίδα δισεκατομμυριούχος, Μαρτίν Ρόθμπλατ. Προηγουμένως γνωστή ως Μάρτιν, η επιχειρηματίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας συνέβαλε στη σύνταξη του πρώτου υποδείγματος «Διεθνούς Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Φύλου» στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η Ρόθμπλατ διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος της δορυφορικής εταιρείας GEOStar, συνίδρυσε τη δορυφορική ραδιοφωνική υπηρεσία SiriusXM και ίδρυσε την United Therapeutics. Σε διάφορες χρονικές στιγμές κατά τη δεκαετία του 2010 συγκαταλεγόταν μεταξύ των υψηλότερα αμειβόμενων στελεχών στις ΗΠΑ, ενώ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα πρόσωπα της χώρας.

Παράλληλα, ίδρυσε και ηγείται του ιδρύματος Terasem Movement Foundation, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με δραστηριότητα στον μετανθρωπισμό και χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος διαθέτει και τμήμα φιλανθρωπικών δωρεών. Το 2011 έγραψε το έργο «Από το τρανς στον μετανθρωπισμό: Ένα μανιφέστο για την ελευθερία της μορφής». Χρηματοδότησε επίσης την ανάπτυξη ενός ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Μπίνα48, ελπίζοντας ότι η σύζυγός της, Μπίνα, θα μπορούσε να ζήσει για πάντα.

Η επιρροή της Ρόθμπλατ, η οποία συχνά ασκείται παρασκηνιακά, έχει συμβάλει, σύμφωνα με το κείμενο, στην προώθηση της τρανς ιδεολογίας και του μετανθρωπισμού στους τομείς της νομοθεσίας, των μέσων ενημέρωσης, της ιατρικής και της τεχνολογίας.

Η συγγραφέας και δημοσιογράφος Τζένιφερ Μπάιλεκ, η οποία ερευνά τις πηγές χρηματοδότησης της βιομηχανίας που σχετίζεται με το φύλο, υποστηρίζει: «Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η επέκταση του ακρωνυμίου LGB (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι) ώστε να περιλαμβάνει τα “TQIA+” (τρανς, κουίρ, ίντερσεξ, ασέξουαλ και άλλες ταυτότητες) έχει μετατοπίσει την πολιτισμική αφήγηση από τον σεξουαλικό προσανατολισμό στην αποδόμηση του βιολογικού δυαδικού φύλου.

«Αυτή η μετατόπιση, η οποία παρουσιάζεται ως κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, ιδίως από ολιγάρχες που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, την ανθρώπινη ενίσχυση και το μέλλον της αναπαραγωγής. Τα παιδιά καλλιεργούν την ιδέα ότι τα αναπαραγωγικά τους συστήματα είναι ρευστά, εναλλάξιμα και μπορούν να τροποποιηθούν τεχνολογικά, ανοίγοντας τον δρόμο για την εμπορευματοποίησή τους».

Ο ίδιος ο ΛαΣότα είχε γράψει ότι η σκέψη να προσδιοριστεί ως τρανς «εμφανίστηκε» στο μυαλό του γύρω στο 2015, αλλά αρχικά την απέρριψε, επειδή θεωρούσε ότι «θα παρεμπόδιζε την ικανότητά μου να βγάζω χρήματα λόγω των διακρίσεων και θα κατέστρεφε ένα υπερβολικά μεγάλο μέρος της ελάχιστης πιθανότητάς μου να σώσω τον κόσμο».

Μέχρι το 2016, ωστόσο, είχε αλλάξει γνώμη. «Λοιπόν, τώρα είμαι ένας Σιθ. Θα κάνω αυτό που πραγματικά θέλω, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο», έγραφε. «Πραγματικά θεωρούσα τον εαυτό μου γυναίκα. Παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν έκανα καμία προσπάθεια μετάβασης και δεν έμοιαζα καθόλου με γυναίκα».

Στη συνέχεια άρχισε να λαμβάνει αναστολείς τεστοστερόνης και οιστρογόνα, αναφέροντας αργότερα ότι παρατήρησε «γνωστικά οφέλη». Με την πάροδο του χρόνου, η μετάβασή του συνδέθηκε όλο και περισσότερο με το ιδεολογικό του σύστημα, καθώς κατέληξε να πιστεύει ότι η ίδια η τρανς ταυτότητα θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του κόσμου.

Ο φόβος της τεχνητής νοημοσύνης και η «μοναδικότητα»

Στη βάση όλων αυτών των συστημάτων πεποιθήσεων βρίσκεται μια βαθύτερη ανησυχία, γνωστή από την επιστημονική φαντασία: η «μοναδικότητα» (singularity), δηλαδή η πρόβλεψη ότι οι υπολογιστές θα ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Ορισμένοι ορθολογιστές φοβούνται ότι τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μια οντότητα που αποκαλείται «Singleton», δηλαδή μια κυρίαρχη υπερνοημοσύνη που θα ελέγχει το μέλλον της ανθρωπότητας. Δεν αντιμετωπίζουν, ωστόσο, όλοι οι ορθολογιστές αυτή την προοπτική με φόβο. Πολλοί θεωρούν ότι η μοναδικότητα θα μπορούσε να αποτελέσει μια περίοδο τεράστιων δυνατοτήτων, κατά την οποία θα γίνονταν εφικτές φιλοδοξίες που μέχρι τότε θεωρούνταν ανέφικτες.

Οι μετανθρωπιστές ορθολογιστές, όπως ο ΛαΣότα, υποστηρίζουν ότι, εάν η τεχνητή νοημοσύνη ευθυγραμμιστεί με τις ανθρώπινες αξίες, θα μπορούσε τελικά να ανοίξει τον δρόμο για τεχνολογίες που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να μεταβάλουν ριζικά τη βιολογία τους, φτάνοντας ακόμη και στη μετάβαση σε νέες μορφές ζωής.

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων, ο Γιουντκόφσκι ίδρυσε το 2000 το Ινστιτούτο Έρευνας Μηχανικής Νοημοσύνης (MIRI), με έδρα το Μπέρκλεϊ, και το 2012 το Κέντρο Εφαρμοσμένου Ορθολογισμού (CFAR). Ο προκάτοχος του MIRI, το Ινστιτούτο Μοναδικότητας, είχε λάβει χρηματοδότηση από τον συνιδρυτή της PayPal, Πίτερ Τιλ.

Το 2023, ο Γιουντκόφσκι δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή στο περιοδικό «Time», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας καταστροφής που θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της ανθρωπότητας εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν είμαστε έτοιμοι», έγραφε. «Δεν βρισκόμαστε σε πορεία που θα μας καταστήσει σημαντικά πιο έτοιμους στο ορατό μέλλον. Αν προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, όλοι θα πεθάνουν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που δεν το επέλεξαν και δεν έκαναν τίποτα κακό».

Οι Ζιζιανοί και η ριζοσπαστικοποίηση των οπαδών τους

Το «LessWrong», το MIRI και το CFAR αποτέλεσαν τη διανοητική υποδομή του κινήματος των ορθολογιστών στην περιοχή του Κόλπου. Παράλληλα, χώροι συνάντησης, όπως το Berkeley REACH, Κέντρο Κοινότητας για τον Ορθολογισμό και τον Αποτελεσματικό Αλτρουισμό, έφερναν τα μέλη σε άμεση επαφή.

Τα διαδικτυακά αυτά δίκτυα προσέλκυαν νέους ανθρώπους με υψηλές ικανότητες και έντονη προσήλωση στα ενδιαφέροντά τους. Ωστόσο, ακόμη και μέσα σε αυτό το πειραματικό, εσωστρεφές και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο Ζιζ ξεχώριζε από τους υπόλοιπους.

Δύο από τα θύματα της αίρεσης

Για τον ΛαΣότα, οι συζητήσεις δεν αρκούσαν. Απαιτούσε από όλους να γίνουν βίγκαν και να απορρίψουν την κατανάλωση ή την πρόκληση βλάβης σε οποιοδήποτε ζώο, θεωρώντας διαφορετικά ότι ήταν «κακοί». Πίστευε επίσης ότι τα τρανς άτομα και όσοι δεν προσδιορίζονταν ως άνδρες ή γυναίκες ήταν πιο εξελιγμένοι και είχαν περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσουν την πρωτοπορία της αλλαγής. Κατά την αντίληψή του, οι ορθολογιστές έπρεπε να δράσουν άμεσα για να διαμορφώσουν την τεχνητή νοημοσύνη πριν από τη μοναδικότητα, καθώς διαφορετικά ο κόσμος θα καταστρεφόταν.

Τα κείμενά του προσέλκυσαν τελικά περίπου δύο δωδεκάδες ακολούθους σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ. Επρόκειτο για ιδιαίτερα ευφυή άτομα, στην πλειονότητά τους τρανς και πολλά από τα οποία βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού. Όλοι απέρριπταν τον κυρίαρχο ορθολογισμό, προτιμώντας τη δική τους ριζοσπαστική ιδεολογία.

Σε αντίθεση με τον ορθολογισμό και τον αποτελεσματικό αλτρουισμό, που συχνά υπερέβαιναν τις παραδοσιακές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς να τοποθετούνται ξεκάθαρα στην Αριστερά ή στη Δεξιά και προσελκύοντας συχνά άτομα χωρίς πολιτική ταυτότητα ή με ελευθεριακές απόψεις, οι Ζιζιανοί δεν μπορούσαν να αποδεχτούν αυτή την ουδετερότητα. Αντίθετα, υιοθέτησαν τη γλώσσα της κοινωνικής δικαιοσύνης, στοιχεία της αναρχικής σκέψης και μια ολοένα εντονότερη επιθυμία για εκδίκηση.

Με την πάροδο του χρόνου, η ομάδα συνδέθηκε με οκτώ θανάτους. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας ιδιοκτήτης ακινήτου, τον οποίο τα μέλη φέρεται να εκμεταλλεύονταν, οι γονείς ενός από τα μέλη της ομάδας, καθώς και ένας πράκτορας της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ, ο οποίος βρέθηκε στον δρόμο τους.

Τον Αύγουστο, η ποινική υπόθεση στο Μέριλαντ εναντίον τριών μελών της ομάδας, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της, Τζακ «Ζιζ» ΛαΣότα, ανεστάλη αιφνιδίως επ’ αόριστον, για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Ο ΛαΣότα μεταφέρθηκε, ωστόσο, σε ομοσπονδιακή κράτηση στη Φιλαδέλφεια, όπου αναμένει τον ορισμό της δίκης του για ορισμένες από τις πράξεις που αποδίδονται στην ομάδα.

Σύμφωνα με την αφήγηση του βιβλίου, η ακραία ιδεολογία του εξακολουθεί να υπάρχει, όχι μόνο μεταξύ των μελών που παραμένουν ελεύθερα, αλλά και μεταξύ όσων συνεχίζουν να ριζοσπαστικοποιούνται μέσα από τα γραπτά του στο διαδίκτυο.