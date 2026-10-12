Κυρώσεις στον υπουργό Επικοινωνιών της Παραγουάης, όπως επίσης και στον υπουργό Εξωτερικών του Μπελίζ, επέβαλε σήμερα η Κίνα, για τις σχέσεις τους με την Ταϊβάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επικαλέστηκε την εθνική κυριαρχία της και την ασφάλεια ως τους βασικούς λόγους για την επιβολή των κυρώσεων, τονίζοντας ότι μερικοί από τους πολιτικούς του Μπελίζ και της Παραγουάης έχουν «αντικινεζική» συμπεριφορά, πιέζοντας τις χώρες τους για τη διατήρηση διπλωματικών σχέσεων με την Ταϊβάν.

Στα μέτρα που έλαβε το Πεκίνο, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιλαμβάνεται η απαγόρευση έκδοσης βίζας εισόδου στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, αλλά και η απαγόρευση προς κινεζικούς οργανισμούς και πρόσωπα να εμπλέκονται σε συναλλαγές, συνεργασίες ή άλλες δραστηριότητες, ανέφερε το ίδιο υπουργείο σε δύο ανακοινώσεις.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν, που έχει δημοκρατική διακυβέρνηση, ως κινεζικό έδαφος, μία διεκδίκηση που απορρίπτει σθεναρά η κυβέρνηση στην Ταϊπέι.