Η υπόθεση του τουρκικού F-16D που κατέπεσε στο Αιγαίο στις 8 Οκτωβρίου 1996 επανέρχεται στον τουρκικό Τύπο, με το αμυντικό μέσο SSBülten να ανακινεί το θέμα για τις συνθήκες του περιστατικού και την ευθύνη για την απώλεια του αεροσκάφους.

Το δημοσίευμα, που εμφανίστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το συμβάν, κάνει λόγο περί κατάρριψης από ελληνικό Mirage 2000, μια θέση που η Αθήνα έχει διαψεύσει ήδη από εκείνη την εποχή.

Στο διθέσιο μαχητικό επέβαιναν ο Τούρκος σμηναγός Ναΐλ Ερντογάν και ο αντισμήναρχος Οσμάν Τσιτσέκλι. Ο δεύτερος εγκατέλειψε το αεροσκάφος και διασώθηκε από ελληνικές δυνάμεις.

Το τουρκικό δημοσίευμα δεν περιορίζεται στην αναδρομή στο περιστατικό, αλλά εντάσσει την υπόθεση σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, διατυπώνοντας κρίσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Τι υποστηρίζει η Τουρκία και τι απαντούσε η Αθήνα

Η τουρκική εκδοχή σύμφωνα με το δημοσίευμα θέλει το F-16D να έχει καταρριφθεί από ελληνικό Mirage 2000, με πύραυλο Magic II, κατά τη διάρκεια αεροπορικής εμπλοκής στο Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά, αντίθετα, δεν έχει αποδεχθεί ότι το μαχητικό καταρρίφθηκε από ελληνικά πυρά και έχει υποστηρίξει ότι η απώλειά του συνδεόταν με μηχανική βλάβη.

Μία από τις σαφέστερες δημόσιες τοποθετήσεις της ελληνικής κυβέρνησης έγινε τον Μάιο του 2003. Ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Πρωτόπαπας ανέφερε ότι η διερεύνηση που είχε διαταχθεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν επιβεβαίωσε ότι το τουρκικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε.

Τι είχε πει ο Άκης Τσοχατζόπουλος στη Βουλή

Το περιστατικό είχε απασχολήσει και την ελληνική Βουλή. Στις 14 Μαρτίου 1997, ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος αναφέρθηκε στην πτώση του τουρκικού F-16 νοτιοδυτικά της Χίου, δίνοντας έμφαση στη διάσωση του επιζώντος χειριστή από τις ελληνικές δυνάμεις, στην παροχή πρώτων βοηθειών και στη μεταφορά του.

Η δικαστική κίνηση της Άγκυρας το 2016

Η υπόθεση επανήλθε έντονα το 2016, όταν οι τουρκικές αρχές επιχείρησαν να κινήσουν δικαστική διαδικασία σε βάρος Έλληνα πιλότου Mirage 2000, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για την απώλεια του F-16 και τον θάνατο του Ναΐλ Ερντογάν.

Στις 18 Μαΐου 2016, το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε το αίτημα δικαστικής συνδρομής που είχε υποβάλει η τουρκική πλευρά.

Τριάντα χρόνια μετά, τα ερωτήματα παραμένουν

Η νέα αναφορά του SSBülten επαναφέρει την τουρκική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία το μαχητικό χτυπήθηκε από ελληνικό πύραυλο. Το δημοσίευμα επιχειρεί παράλληλα να συνδέσει το περιστατικό με το σημερινό πολιτικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υιοθετώντας συγκεκριμένη ερμηνεία των γεγονότων.