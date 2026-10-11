Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους υποστηρικτές του ότι θα μπορούσε να λέει «τις μεγαλύτερες ανοησίες» και εκείνοι θα εξακολουθούσαν να τον χειροκροτούν. Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου έγινε σε συγκέντρωση στο Κλάρκσβιλ του Τενεσί, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, και ακολούθησε μια αντίδραση του κοινού που έκανε τη δήλωσή του ακόμη πιο χαρακτηριστική: οι παρευρισκόμενοι γέλασαν και χειροκρότησαν.

«Θα μπορούσα να πω τις μεγαλύτερες ανοησίες και θα με χειροκροτούσατε», είπε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Αμέσως μετά μιμήθηκε έναν υποστηρικτή του να του λέει «Ω, σας αγαπώ τόσο πολύ», προτού προσθέσει ότι αυτό που περιέγραφε συνέβαινε πράγματι στις συγκεντρώσεις του.

Η αναφορά του Αμερικανού προέδρου αφορούσε την έντονη εκδήλωση υποστήριξης που συναντά στις δημόσιες εμφανίσεις του. Ο ίδιος περιέγραψε την ατμόσφαιρα στις συγκεντρώσεις του ως έκφραση αγάπης από το κοινό, συνδέοντάς την με την ευκολία που, όπως είπε, αισθάνεται όταν μιλά μπροστά σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων.

Η διευκρίνιση του Τραμπ μετά το σχόλιο για τις «ανοησίες»

Ο Τραμπ δεν σταμάτησε στη συγκεκριμένη φράση. Αμέσως μετά επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι, κατά τη δική του άποψη, οι πολιτικές θέσεις που παρουσιάζει στους υποστηρικτές του δεν είναι ανοησίες, αλλά εκφράζουν την κοινή λογική.

«Αλλά εμείς δεν λέμε τις μεγαλύτερες ανοησίες. Λέμε πράγματα κοινής λογικής», ανέφερε, παραπέμποντας σε θέματα που αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της πολιτικής του ατζέντας.

Ως παραδείγματα ανέφερε την ασφάλεια των συνόρων, τους χαμηλότερους φόρους και έναν ισχυρό στρατό. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να συνδέσει την αποδοχή που συναντά από το ακροατήριό του με τις πολιτικές επιλογές που προωθεί.

Η συγκέντρωση στο Κλάρκσβιλ είχε στόχο την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο πλευρό του γερουσιαστή Μπιλ Χάγκερτι, ο οποίος διεκδικεί επανεκλογή, και της Μάρσα Μπλάκμπερν, υποψήφιας των Ρεπουμπλικανών για τη θέση του κυβερνήτη του Τενεσί.

Παρότι ο ίδιος δεν είναι υποψήφιος στις συγκεκριμένες εκλογές, η παρουσία του στις προεκλογικές συγκεντρώσεις εντάσσεται στην προσπάθεια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του και να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.