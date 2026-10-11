Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ, στην Ανατολική Επαρχία της χώρας, δέχθηκε και σήμερα (11.10.2026) επίθεση, λίγη ώρα αφού οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο.

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες της Υεμένης, Χούθι, ανέλαβαν νωρίτερα την ευθύνη για μία σειρά επιθέσεων κατά των αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ και κατά σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, μία ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

The terminal was hit. The number of dead is still moving. Saudi authorities said a projectile struck Terminal 4 at King Khalid International Airport in Riyadh on Sunday. A fire followed. Air defenses reported intercepting a cruise missile in the area. Saturday’s strike on the same airport complex killed 12 and wounded 309, according to the General Authority of Civil Aviation. The dead included four Saudis, two Bangladeshis, and one each from the US, Egypt, Jordan, Syria, Palestine and Sudan. It was the third attack on the airport this week. Operations remain suspended. Hundreds of flights have been cancelled. Houthis have claimed earlier strikes this week. They have not issued a detailed claim for Sunday’s projectile. A direct hit and a fire are confirmed. The exact casualty count for the latest strike is not. What has to appear before this becomes a sustained shutdown rather than a one-day closure: a named loading of the missile type, or only another interception — Dumitrescu Octavian Nicolae (@tavitag203) October 11, 2026

Επίθεση σε τρεις φάσεις

Οι δυνάμεις των Χούθι «έπληξαν σε τρεις φάσεις το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, καθώς και μονάδα φυσικού αερίου και διυλιστήριο πετρελαίου που ανήκουν στην Aramco, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ», δήλωσε ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σάρι σε ανακοίνωση.

Μετά τη χθεσινή επίθεση, με 13 νεκρούς και τουλάχιστον 300 τραυματίες, το αεροδρόμιο του Ριάντ δέχθηκε και σήμερα επίθεση από την οποία υπάρχουν τραυματίες και προκλήθηκε πυρκαγιά, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας, διευκρινίζοντας ότι η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην ανακοίνωσή τους οι Χούθι προειδοποιούν «τις αεροπορικές εταιρείες, τους ειδικούς, τους εργαζόμενους, τους εργάτες και τους ταξιδιώτες» να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας «διότι είναι ευάλωτα σε επιθέσεις και έχουν γίνει θέατρο επιχειρήσεων των δυνάμεών μας, με εξαίρεση τα αεροδρόμια (των ιερών πόλεων) της Μέκκας και της Μεδίνας».

Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας (GACA) δήλωσε ότι οι εκτιμήσεις ζημιών και οι επιθεωρήσεις ασφαλείας βρίσκονται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

Σε τηλεοπτική δήλωση, ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, Γιαχία Σάρι, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Φαχντ, λέγοντας ότι έπληξε άμεσα τον στόχο του και διέκοψε την εναέρια κυκλοφορία.

Η Σάρι ανέλαβε επίσης την ευθύνη για τις επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίντ στο Ριάντ, στο εργοστάσιο φυσικού αερίου Σεντγκούμ του σαουδαραβικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco και στις εγκαταστάσεις πετρελαίου Τανατζίμπ στην Ανατολική Επαρχία.

Είπε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη και απείλησε με περαιτέρω επιθέσεις στο βασίλειο.