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Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ, στην Ανατολική Επαρχία της χώρας, δέχθηκε και σήμερα (11.10.2026) επίθεση, λίγη ώρα αφού οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο.

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες της Υεμένης, Χούθι, ανέλαβαν νωρίτερα την ευθύνη για μία σειρά επιθέσεων κατά των αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ και κατά σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, μία ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Επίθεση σε τρεις φάσεις

Οι δυνάμεις των Χούθι «έπληξαν σε τρεις φάσεις το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, καθώς και μονάδα φυσικού αερίου και διυλιστήριο πετρελαίου που ανήκουν στην Aramco, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ», δήλωσε ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σάρι σε ανακοίνωση.

Μετά τη χθεσινή επίθεση, με 13 νεκρούς και τουλάχιστον 300 τραυματίες, το αεροδρόμιο του Ριάντ δέχθηκε και σήμερα επίθεση από την οποία υπάρχουν τραυματίες και προκλήθηκε πυρκαγιά, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας, διευκρινίζοντας ότι η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην ανακοίνωσή τους οι Χούθι προειδοποιούν «τις αεροπορικές εταιρείες, τους ειδικούς, τους εργαζόμενους, τους εργάτες και τους ταξιδιώτες» να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας «διότι είναι ευάλωτα σε επιθέσεις και έχουν γίνει θέατρο επιχειρήσεων των δυνάμεών μας, με εξαίρεση τα αεροδρόμια (των ιερών πόλεων) της Μέκκας και της Μεδίνας».

Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας (GACA) δήλωσε ότι οι εκτιμήσεις ζημιών και οι επιθεωρήσεις ασφαλείας βρίσκονται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

Σε τηλεοπτική δήλωση, ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, Γιαχία Σάρι, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Φαχντ, λέγοντας ότι έπληξε άμεσα τον στόχο του και διέκοψε την εναέρια κυκλοφορία.

Η Σάρι ανέλαβε επίσης την ευθύνη για τις επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίντ στο Ριάντ, στο εργοστάσιο φυσικού αερίου Σεντγκούμ του σαουδαραβικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco και στις εγκαταστάσεις πετρελαίου Τανατζίμπ στην Ανατολική Επαρχία.

Είπε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη και απείλησε με περαιτέρω επιθέσεις στο βασίλειο.