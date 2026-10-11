Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της IndiGo την Κυριακή 11/10, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το Δελχί της Ινδίας προς την πόλη Τσενάι, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Μία εξωτερική μπαταρία (powerbank) φέρεται να πήρε φωτιά μέσα στον επάνω χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Μόλις παρατήρησαν τους καπνούς, ανέλαβαν αμέσως δράση για να απομακρύνουν τις αποσκευές, ενώ ειδοποίησαν το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Με τη χρήση πυροσβεστήρα, οι αεροσυνοδοί κατάφεραν να σβήσουν τις φωτιές και να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Ωστόσο, λόγω του περιστατικού, το αεροσκάφος άλλαξε δρομολόγιο και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Rajiv Gandhi του Χαϊντεραμπάντ, που βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με την εφημερίδα Hindustan Times.

Η πολιτική της IndiGo απαιτεί οι φορτιστές φορητών συσκευών να μεταφέρονται στις χειραποσκευές και να παραμένουν σε άμεση πρόσβαση των επιβατών, αντί να αποθηκεύονται στους χώρους αποσκευών πάνω από τα καθίσματα.

POWER BANK FIRE FORCES INDIGO FLIGHT TO DIVERT TO HYDERABAD An IndiGo flight operating from Delhi to Chennai was diverted to Hyderabad on October 11, 2026, after smoke was detected from a passenger’s personal electronic device, reportedly a power bank, onboard. ✈️ Flight Details: – Flight: IndiGo 6E6115 – Aircraft: Airbus A321neo – Registration: VT-NOE – Route: Delhi (DEL) – Chennai (MAA) – Diversion: Hyderabad (HYD) – Departure: Approximately 1:30 PM IST – Scheduled Arrival: 4:00 PM IST 🔥 What Happened? The power bank reportedly caught fire inside the aircraft’s overhead luggage compartment, triggering alarm among passengers. The cabin crew responded promptly and used a fire extinguisher to bring the situation under control. Following established safety protocols, the pilots diverted the aircraft to Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad, where it landed safely. IndiGo subsequently arranged an alternative aircraft to transport passengers to Chennai. ⚠️ Aviation Safety Reminder: Power banks contain lithium-ion batteries that can overheat and ignite. IndiGo’s policy requires power banks to be carried in hand baggage and kept within passengers’ personal reach, rather than stored in overhead compartments. The incident once again highlights the importance of lithium-battery safety and the critical role of cabin crew training in managing onboard emergencies. 📌 The airline confirmed that smoke was detected from a passenger’s personal electronic device; the identification of the device as a power bank has been reported by multiple media outlets._ #FlightDiversion #AviationSafety #AirbusA321neo #LithiumBatterySafety