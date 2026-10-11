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Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της IndiGo την Κυριακή 11/10, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το Δελχί της Ινδίας προς την πόλη Τσενάι, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Μία εξωτερική μπαταρία (powerbank) φέρεται να πήρε φωτιά μέσα στον επάνω χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Μόλις παρατήρησαν τους καπνούς, ανέλαβαν αμέσως δράση για να απομακρύνουν τις αποσκευές, ενώ ειδοποίησαν το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Με τη χρήση πυροσβεστήρα, οι αεροσυνοδοί κατάφεραν να σβήσουν τις φωτιές και να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Το αεροπλάνο άλλαξε δρομολόγιο

Ωστόσο, λόγω του περιστατικού, το αεροσκάφος άλλαξε δρομολόγιο και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Rajiv Gandhi του Χαϊντεραμπάντ, που βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με την εφημερίδα Hindustan Times.

Η πολιτική της IndiGo απαιτεί οι φορτιστές φορητών συσκευών να μεταφέρονται στις χειραποσκευές και να παραμένουν σε άμεση πρόσβαση των επιβατών, αντί να αποθηκεύονται στους χώρους αποσκευών πάνω από τα καθίσματα.

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός κατά τη διάρκεια του περιστατικού.