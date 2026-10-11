Η Τουρκία έχει ξεκινήσει την κατασκευή καταφυγίων σε όλες τις 81 επαρχίες, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενέκρινε το έργο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου τον Ιούνιο του 2025, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι διαδικασίες έχουν επιταχυνθεί.

Σύμφωνα με αναφορές ΜΜΕ της Τουρκίας, η κατασκευή και οργάνωση καταφυγίων και χώρων προστασίας εγκρίθηκε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο σχεδιασμού για την αντιμετώπιση πιθανών πολεμικών συγκρούσεων, περιφερειακών κρίσεων και μεγάλης κλίμακας φυσικών καταστροφών.

Εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, τα έργα που είχαν ξεκινήσει πέρσι πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, κυρίως στις νότιες επαρχίες, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, επισημαίνουν οι αναλυτές.

Την εκτέλεση των έργων έχει αναλάβει η Τουρκική Διοίκηση Οικιστικής Ανάπτυξης (TOKI), με υποδομές τεράστιων καταφυγίων για προστασία από χημικές, βιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Η κατασκευή υποδομών εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία Ερντογάν το 2023, καθιστώντας υποχρεωτική τη δημιουργία χώρων προστασίας σε δημόσια κτίρια, δημοτικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, γήπεδα, χώρους στάθμευσης και δημόσια πάρκα.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα καταφύγια θα είναι ανθεκτικές κατασκευές, σχεδιασμένες για γρήγορη πρόσβαση κατά τη διάρκεια κρίσεων, ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών σε όλη τη χώρα.

Το έργο βασίστηκε επίσης σε διεθνή παραδείγματα, με έμφαση στο Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Ελβετία, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένες υποδομές πολιτικής άμυνας.

Οι απαιτήσεις για στέγαση στην Τουρκία δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Σύμφωνα με έναν κανονισμό που θεσπίστηκε το 1987, τα μεγάλα κτίρια υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στέγαστρα για τους ενοίκους τους. Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί, με πολλές καθορισμένες περιοχές να χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης ή αποθήκες.