Το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης με το Ιράν βρίσκεται στην ατζέντα της σύσκεψης ασφαλείας που πραγματοποιεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο στρατιωτικό αρχηγείο Κίρια, στο Τελ Αβίβ. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ και ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας, με τις εξελίξεις στο Ιράν, τη Γάζα και τον Λίβανο να αποτελούν τα βασικά θέματα συζήτησης.\n\n\n\nΗ σύσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την πορεία της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παράλληλα, οι πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αστάθειας στην περιοχή.\n\n\n\nΗ κινητοποίηση της ισραηλινής ηγεσίας έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των εχθροπραξιών και σε άλλα μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν, ο Λίβανος και η Γάζα αποτελούν ταυτόχρονα κρίσιμα πεδία για την ισραηλινή ασφάλεια, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα την περιοχή.\n\n\n\n