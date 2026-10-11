Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να απειλούν με μπλοκάρισμα του μηχανισμού μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους, Αμερικανοί εκπρόσωποι πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο σειρά επαφών με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και Ουκρανούς αξιωματούχους, ζητώντας τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Απειλές για διακοπή πληροφοριών και «πάγωμα» του PURL

Όπως αναφέρουν οι FT, η αμερικανική πλευρά προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο να μπλοκάρει τον μηχανισμό PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό για λογαριασμό του Κιέβου.

«Τηλεφωνούν στο Κίεβο… Τηλεφωνούν σε όλους στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά αξιωματούχος που φέρεται να δέχθηκε κλήση από στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Η προειδοποίηση Τραμπ προς τον Ζελένσκι

Η κόντρα ανάμεσα στις δύο πλευρές κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε δημοσίως τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει χάσει σημαντικές ευκαιρίες για συμφωνία με τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει τη διεξαγωγή νέων εκλογών στην Ουκρανία, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να αντικατασταθεί η σημερινή ηγεσία.

Αιφνιδιαστική ανακοίνωση για εκεχειρία στις ενεργειακές υποδομές

Με ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε εκεχειρία όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τη συμφωνία ή τον τρόπο εφαρμογής της.

Η ανακοίνωση ήρθε σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς τόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία όσο και η σύγκρουση στο Ιράν έχουν επηρεάσει σημαντικά τις τιμές των καυσίμων.

Ζελένσκι: «Υποστηρίζουμε την εκεχειρία, αλλά πρέπει να την τηρήσει και η Ρωσία»

Απαντώντας στις εξελίξεις, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι συζήτησε την ανακοίνωση Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία. Αναμένουμε λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να προχωρήσει μονομερώς σε παύση των επιθέσεων κατά ρωσικών ενεργειακών στόχων, εάν προηγουμένως η Μόσχα δεν σταματήσει τα πλήγματα εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.