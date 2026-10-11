Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας».

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκιβ. Και όλα αυτά έγιναν αφού ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση στο Facebook, έπειτα από επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μόλις πριν λίγες ώρες είχε ανακοινωθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία για άμεση ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Με άμεση ισχύ, κηρύσσεται «ενεργειακή εκεχειρία» στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής (11/10/26) ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Έκπληξη Ζελένσκι από την ανακοίνωση Τραμπ

Μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία.

«Η ανακοίνωση για εκεχειρία είναι κάτι καινούργιο για μένα. Αλλά αν οι Ρώσοι αποδεχθούν την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συμφωνήσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, που δημοσιεύει τις δηλώσεις του στο Χ.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ την διαπραγματεύθηκε με τον Πούτιν, πείτε μας πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχθούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Μόσχα δεν είχε επιβεβαιώσει τις δηλώσεις Τραμπ περί εκεχειρίας…