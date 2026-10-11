Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας».

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκιβ. Και όλα αυτά έγιναν αφού ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση στο Facebook, έπειτα από επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Today, there was a statement from the President of the United States that an energy ceasefire has been secured. This is good news for everyone – and it is important that it become reality. Unfortunately, Ukrainian skies have been infested with Russian “shaheds” all day today. There have been glide bomb strikes and strikes on our energy infrastructure too. A power plant in Kharkiv was attacked this evening. Overall, this past week alone, the Russians have carried out more than 200 strikes on our electricity generation and transmission facilities in Ukraine, and another 17 strikes this week targeted gas and oil facilities. They have killed more than 150 of our people, and more than 700 people have been wounded. Ukraine has proposed many de-escalatory steps. Putin had one answer to all of them – “nyet.” We do hope that he will finally say something to America, Ukraine, and the entire world that will lead to a real and dignified peace. Ukraine wants peace. The question is whether Russia does. The Armed Forces of Ukraine have received all the appropriate orders. We are awaiting clear details of the dialogue between America and Russia – and we expect Putin to follow through on what President Trump said. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

Μόλις πριν λίγες ώρες είχε ανακοινωθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία για άμεση ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Με άμεση ισχύ, κηρύσσεται «ενεργειακή εκεχειρία» στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής (11/10/26) ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Έκπληξη Ζελένσκι από την ανακοίνωση Τραμπ

Μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία.

«Η ανακοίνωση για εκεχειρία είναι κάτι καινούργιο για μένα. Αλλά αν οι Ρώσοι αποδεχθούν την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συμφωνήσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, που δημοσιεύει τις δηλώσεις του στο Χ.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ την διαπραγματεύθηκε με τον Πούτιν, πείτε μας πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχθούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Μόσχα δεν είχε επιβεβαιώσει τις δηλώσεις Τραμπ περί εκεχειρίας…