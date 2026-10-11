Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστήριξε πλήρως την έκκληση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δήλωσή της την Κυριακή.

Η ΕΕ θα συζητήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας στην επόμενη συνεδρίασή της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης για drones και πυραύλους για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, αναφέρεται στη δήλωση.

Η δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υποστήριξα πλήρως την έκκληση του Προέδρου Ζελένσκι για εκεχειρία που θα προστάτευε τις παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων και την ενεργειακή υποδομή στην Ουκρανία και τη Ρωσία

Ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο σκοτεινή φάση.

Η Ρωσία καθυστερεί στο πεδίο της μάχης και χτυπά άμαχους πολίτες μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

Μετέδωσα την αλληλεγγύη μας προς τον ουκρανικό λαό.

Και την πλήρη υποστήριξή μου προς τον Πρόεδρο Ζελένσκι καθώς ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του.

Η Ουκρανία θα είναι στο επίκεντρο στο σημερινό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα συζητήσουμε τις ανάγκες χρηματοδότησής της για το έτος που έρχεται και πώς να κινητοποιήσουμε νέα παγκόσμια υποστήριξη.

Αυτή την εβδομάδα, η ΕΕ θα παρέχει επίσης περαιτέρω χρηματοδότηση για drones και πυραύλους.

Για να ενισχύσει τις άμυνες της Ουκρανίας και να προστατεύσει τους ουρανούς της.

Επίσης, αναμένεται να ανοίξουμε δύο νέα πακέτα κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις.

Η δυναμική είναι πραγματική.

Good call with @ZelenskyyUa today. Fully supported the call of President Zelenskyy for a ceasefire that would protect global food supplies and energy infrastructure in Ukraine and Russia The war has entered a new, grimmer phase. Russia is stalling on the battlefield and striking civilians far behind the front lines. I conveyed our solidarity with the Ukrainian people. And my full support for President Zelenskyy as he leads the fight for his people’s freedom. Ukraine will be front and centre at this week’s European Council. We will discuss its funding needs for the year ahead and how to mobilise fresh global support. This week, the EU will also provide further funding for drones and missiles. To strengthen Ukraine’s defences and protect its skies. We are also due to open two further clusters of chapters in the negotiations. The momentum is real. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2026

Μακρόν: «Η Γαλλία στο πλευρό της Ουκρανίας και του Ζελένσκι»

Η Γαλλία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση για μία πραγματική ενεργειακή εκεχειρία για την εφαρμογή της οποίας είναι διατεθειμένη η Ουκρανία, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά τη σχετική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Στη φάση αυτή, η Ρωσία συνεχίζει να την αρνείται κλιμακώνοντας τις τελευταίες ακόμη ώρες τις επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών», σημείωσε πάντως ο Γάλλος πρόεδρος.

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του προέδρου Ζελένσκι», δήλωσε επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας.

La France soutient sans réserve l’appel à une vraie trêve énergétique, à laquelle l’Ukraine est disposée. À ce stade la Russie continue de la refuser en intensifiant ces dernières heures encore ses frappes contre les infrastructures ukrainiennes. La France continuera de se tenir aux côtés de l’Ukraine et du Président Zelensky. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 11, 2026

Μήνυμα στήριξης από το Λονδίνο: «Ο επιτιθέμενος είναι ο Πούτιν»

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο επιτιθέμενος εδώ ήταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι εκείνος που επέλεξε να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο. Είναι εκείνος που θα μπορούσε να τον τελειώσει αύριο και επιλέγει να μην το κάνει. Επομένως, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Στεκόμαστε στο πλευρό του προέδρου Ζελένσκι» αναφέρει ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να αποκτήσει νέα ηγεσία.