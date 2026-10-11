Ύποπτος συνελήφθη στην Πολωνία σε σχέση με σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του Υπουργού Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.
«Ο άνδρας που απειλούσε με επίθεση συνελήφθη», έγραψε στο Χ ο Πολωνός πρωθυπουργός ευχαριστώντας την αστυνομία για την ταχεία και αποφασιστική της επέμβαση.
Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2026
Νωρίτερα, το Υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας είχε αποκαλύψει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν λάβει πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας.