«Η ανακοίνωση της εκεχειρίας ήταν είδηση για μένα», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση ενεργειακή εκεχειρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δύο χώρες θα σταματήσουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, χωρίς να παρουσιάσει λεπτομέρειες για τους όρους εφαρμογής της συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Με άμεση ισχύ, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!».

Η ανακοίνωση ήρθε ενώ η Ουκρανία δεχόταν πιέσεις από την Ουάσινγκτον να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Ο Ζελένσκι, μιλώντας στο Axios, ανέφερε ότι δεν είχε προηγηθεί ενημέρωση για τη συμφωνία που περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πείτε πότε ξεκινά η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα τη δεχτούμε», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μάλιστα, ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί μια τέτοια εκεχειρία, εφόσον συμφωνήσει και η Μόσχα. Μέχρι τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, δεν υπήρχε επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας από τις δύο κυβερνήσεις.

Η πρόταση Ζελένσκι για 60 ημέρες χωρίς επιθέσεις

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επαναλάβει ότι η Ουκρανία μπορεί να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα διακόψει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγκεκριμένες εγγυήσεις για την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας. «Είναι δυνατό να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές ακόμη και σήμερα, αλλά ο Πούτιν δεν θέλει να το κάνει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία φέρει την ευθύνη για τον πόλεμο.

Η ενεργειακή εκεχειρία δεν ήταν η μόνη πρόταση που κατέθεσε ο Ζελένσκι. Μετά τις νέες πιέσεις του Τραμπ για την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές, εφόσον η Μόσχα δεχθεί πλήρη κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες.

«Παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους εκεχειρίας, 60 ημέρες, και θα οργανώσουμε εκλογές», ανέφερε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC.

Η ουκρανική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή εκλογών όσο βρίσκεται σε ισχύ στρατιωτικός νόμος, λόγω των συνθηκών ασφαλείας που επικρατούν στη χώρα. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η επιλογή της ηγεσίας ανήκει στους Ουκρανούς πολίτες, αλλά προϋποθέτει να σταματήσουν πρώτα οι εχθροπραξίες.

Η συμφωνία Τραμπ με τον Πούτιν για εκατομμύρια τόνους ντίζελ

Η ανακοίνωση για την ενεργειακή εκεχειρία ακολουθεί τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, η Ρωσία θα διαθέσει αρχικά περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ άλλοι 500.000 τόνοι προβλέπεται να ακολουθήσουν τον Νοέμβριο και ένα ακόμη εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, ανάλογα με τις δυνατότητες των ρωσικών διυλιστηρίων, θα παραδοθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα επιπλέον τρία εκατομμύρια τόνοι. Το συνολικό μέγεθος των ποσοτήτων που ανακοίνωσε φτάνει έτσι περίπου τα 4,8 εκατομμύρια τόνους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η αύξηση της προσφοράς ντίζελ θα οδηγήσει σε γρήγορη πτώση των τιμών καυσίμων στις ΗΠΑ και διεθνώς. Η συμφωνία, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία, καθώς ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η διευκόλυνση των ρωσικών εξαγωγών ενέργειας μπορεί να ενισχύσει οικονομικά τη Μόσχα ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος.

Η ανακοίνωση για το ντίζελ συνοδεύτηκε από προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τον ρωσικό ενεργειακό τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των συγκεκριμένων ποσοτήτων στην αγορά.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ είχε καλέσει δημόσια την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και είχε ζητήσει να εξεταστεί η ανάδειξη νέας ηγεσίας στη χώρα. Ο Ζελένσκι απάντησε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για αποκλιμάκωση, εφόσον υπάρξουν αμοιβαίες δεσμεύσεις και εγγυήσεις από τη Ρωσία.