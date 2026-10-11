Νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, φέρεται να είναι σε εξέλιξη με το πρακτορείο Reuters να μεταδίδει ότι επλήγησαν οι τερματικοί σταθμοί 3 και 4 που εξυπηρετούν εσωτερικές πτήσεις.

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό και στη συνέχεια ανέφερε ότι η επίθεση αναχαιτίστηκε από τις δυνάμεις αεράμυνας και «πύραυλος κρουζ καταρρίφθηκε» κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καπνό να υψώνεται από το αεροδρόμιο, το οποίο παραμένει εκτός λειτουργίας λόγω της χθεσινής πυραυλικής επίθεσης.

Footage shows a plume of smoke rising from the Terminal 4 at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, following the Houthi ballistic missile impact. However, unlike what many people are claiming, the airport was completely closed today, meaning there are likely zero casualties. — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) October 11, 2026

Την ίδια ώρα το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah TV που ελέγχεται από τους Χούθι στην Υεμένη μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σαναά.

Απειλές Χούθι κατά αεροπορικών εταιρειών

Νωρίτερα, οι Χούθι υποστήριξαν ότι το αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους στη Σαναά δέχτηκε ξανά επίθεση, μια ημέρα αφότου ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας επέρριψε ευθύνες για νέα φονική πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία άφησε 12 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά.

Another view of #Houthis attack King Khalid Airport in #Riyadh, the capital of #SaudiArabia, with missiles carrying "stones of Sijjeel," reducing it to "devoured straw. https://t.co/0VwiMLfRuL — i (@Miksiddiqui) October 11, 2026

Οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει προς το παρόν την ευθύνη, ωστόσο στρατιωτικός εκπρόσωπος της ομάδας προειδοποίησε «όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους ειδικούς, τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους και τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς είναι ευάλωτα σε επιθέσεις και έχουν γίνει θέατρο επιχειρήσεων για τις δυνάμεις μας». Έγραψε στο X ότι τα αεροδρόμια στις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας εξαιρούνται.

Καταδίκη και από Νετανιάχου

Ακόμη και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδικάζει την «φρικτή» επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ η Τουρκία και αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ, του Λιβάνου και της Συρίας, συμπληρώνουν τη διεθνή κατακραυγή. Μετά τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι «οι επιθέσεις από τους πληρεξούσιους του Ιράν ωθούν την περιοχή σε φαύλο κύκλο βίας και αποσταθεροποιούν κρίσιμους παγκόσμιους κόμβους μεταφορών και ενέργειας».

Το Ριάντ ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τέσσερις Σαουδάραβες πολίτες, δύο υπήκοοι Μπαγκλαντές, ένας Παλαιστίνιος, ένας Αμερικανός πολίτης, και υπήκοοι της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας και του Σουδάν.

At least 12 killed, more than 300 hurt in Houthi attack on Riyadh airport. Saudi civil aviation authorities earlier Saturday said airport operations were suspended. Read the latest on The Times of Israel. https://t.co/CLr1yymQnN — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 11, 2026

Η Αιγύπτια αεροσυνοδός που σκοτώθηκε αναγνωρίστηκε ως η 28χρονη Άζζα Ράμζι, η οποία εργαζόταν για τη σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία Flynas, σύμφωνα με την αιγυπτιακή κρατική τηλεόραση.

Χήρα μητέρα τεσσάρων παιδιών από τη Συρία που ζούσε στη Σαουδική Αραβία εδώ και πέντε χρόνια φέρεται να συγκαταλέγεται στους νεκρούς.