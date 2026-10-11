Τουλάχιστον 139 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους και 15 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν σκάφος με 305 επιβαίνοντες ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών του Τζιμπουτί στην ανατολική Αφρική, δήλωσε την Κυριακή ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Το σκάφος ταξίδευε από το Τζιμπουτί προς την Υεμένη όταν ανατράπηκε το βράδυ της Πέμπτης ή το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τον ΔΟΜ. Έχασαν τη ζωή τους 52 άνδρες, 42 γυναίκες και 15 παιδιά. Περισσότεροι από 80 άνθρωποι επιβίωσαν από το δυστύχημα, ενώ τουλάχιστον άλλοι 116 παραμένουν αγνοούμενοι.

At least 139 migrants dead, including some children, after boat from Djibouti to Yemen capsizes, UN agency says https://t.co/X37ZVTAQl3 — The Straits Times (@straits_times) October 11, 2026

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες από το Κέρας της Αφρικής ταξιδεύουν μέσω του Τζιμπουτί και διασχίζουν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ με κατεύθυνση τις χώρες του Κόλπου, αναζητώντας ασφάλεια και οικονομικές ευκαιρίες, ανέφερε ο ΔΟΜ στη δήλωσή του. Αυτή η μετακίνηση συνεχίζεται παρά τη βία στην Υεμένη.

«Πρόκειται για μια καταστροφική απώλεια ανθρώπινων ζωών», δήλωσε ο Αλεξάντρ Κουασάκ (Alexandre Coissac), αρχηγός της Αποστολής του ΔΟΜ στο Τζιμπουτί. «Αυτή η τραγωδία αποτελεί μια ζοφερή υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά μήκος αυτού του μεταναστευτικού διαδρόμου, καθώς αναζητούν οικονομικές ευκαιρίες».