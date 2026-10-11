Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τίθεται άμεσα σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τις ενεργειακές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις. Η ανακοίνωση έγινε με ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από ανεξάρτητες δηλώσεις της Μόσχας και του Κιέβου ότι υπάρχει κοινή συμφωνία με αυτούς τους όρους.

«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε! Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η διατύπωση του Αμερικανού προέδρου παραπέμπει σε άμεση παύση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, οι οποίοι έχουν αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο επιθέσεων στη διάρκεια του πολέμου. Ωστόσο, η ανάρτηση από μόνη της δεν διευκρινίζει τους όρους εφαρμογής της εκεχειρίας, τη διάρκειά της ή τον μηχανισμό με τον οποίο θα ελέγχεται η τήρησή της.

Η θέση του Ζελένσκι και το ερώτημα για τη στάση της Ρωσίας

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ η ενεργειακή εκεχειρία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την αποκλιμάκωση του πολέμου. Νωρίτερα την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

«Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, εάν η Ρωσία σταματήσει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές μας υποδομές», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Kyiv Independent και το Reuters.

Η θέση του Κιέβου ήταν επομένως σαφής ως προς την αμοιβαιότητα των δεσμεύσεων. Η ουκρανική πλευρά δεν είχε παρουσιάσει την εκεχειρία ως συμφωνία που είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή, αλλά ως μέτρο που θα μπορούσε να υιοθετηθεί εφόσον η Μόσχα σταματούσε αντίστοιχα τις επιθέσεις της.

Το ερώτημα πλέον είναι αν θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις από τη ρωσική και την ουκρανική πλευρά, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν τη συμφωνία που περιγράφει ο Τραμπ και θα αποσαφηνίζουν πότε και με ποιους όρους αρχίζει η εφαρμογή της.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις επηρεάζουν την ηλεκτροδότηση, τις υποδομές και την τροφοδοσία των δύο χωρών. Μέχρι να υπάρξουν περισσότερες διευκρινίσεις, η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου αποτελεί την επίσημη θέση που έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος, ενώ η επιβεβαίωση της συμφωνίας από τη Μόσχα και το Κίεβο παραμένει κρίσιμο ζητούμενο.