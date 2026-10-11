Η Συμμαχία της Μέκκας δοκιμάζεται προτού ακόμη συγκροτηθεί ως οργανισμός και η Τουρκία βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα: Πώς θα στηρίξει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χωρίς να εμπλακεί στον πόλεμο της Υεμένης;

Η Άγκυρα δηλώνει πρόθυμη να συνδράμει το Ριάντ, αλλά απρόθυμη να αναλάβει το κόστος μιας νέας πολεμικής εμπλοκής. Βλέπει, ωστόσο, την επιτυχία της Συμμαχίας ως ένα στοίχημα που, αν το κερδίσει, θα έχει κάνει ένα καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση των στρατηγικών της φιλοδοξιών στην ευρύτερη περιοχή, με θετικό για την ίδια αντίκτυπο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι έχει μεταφέρει τη σύγκρουση βαθιά στο σαουδαραβικό έδαφος. Στις 8 Οκτωβρίου, δύο επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στοίχισαν τη ζωή σε τρεις Σαουδάραβες και προκάλεσαν σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη, ενώ οι απειλές τους κατά ενεργειακών και άλλων κρίσιμων υποδομών διευρύνουν το μέτωπο της σύγκρουσης.

Στην Υεμένη, οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, με τη στήριξη του Ριάντ, έχουν εξαπολύσει αντεπίθεση κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τη θαλάσσια δίοδο που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν. Οι επιχειρήσεις αγγίζουν την ασφάλεια του διεθνούς εμπορίου και των ενεργειακών μεταφορών.

Υπό αυτή την πίεση, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν αποφάσισαν στις 5 Οκτωβρίου, σε έκτακτη συνεδρίαση στο Ριάντ, να θέσουν άμεσα σε εφαρμογή τις δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας. Το κοινό ανακοινωθέν προβλέπει μέτρα για την ταχεία ανάπτυξη στη Σαουδική Αραβία συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των τριών κρατών. Δεν προσδιορίζει, ωστόσο, αριθμό στρατιωτών, αποστολή, διάρκεια ή διοικητική υπαγωγή.

Η Συμφωνία της Μέκκας, που υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου, προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η ρήτρα θυμίζει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά δεν συνεπάγεται αυτομάτως είσοδο και των τριών χωρών στον πόλεμο. Η πραγματική δοκιμασία της νέας συμμαχίας βρίσκεται στη μετάβαση από την πολιτική δέσμευση στη στρατιωτική εμπλοκή στο πεδίο –και στα όρια που κάθε κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να θέσει.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, έσπευσε να χαράξει τη γραμμή της Άγκυρας. Απέκλεισε τη συμμετοχή τουρκικών δυνάμεων σε επιθετικές επιχειρήσεις. «Πρόκειται για αμυντική συμφωνία. Όταν μια χώρα που συμμετέχει δέχεται επίθεση, στέκεσαι στο πλευρό της για την άμυνά της. […] Η Τουρκία δεν θα στείλει στρατεύματα σε άλλη χώρα για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο έδαφός της», δήλωσε. Ανέφερε ως πιθανά πεδία συνδρομής την αεράμυνα, τον ηλεκτρονικό πόλεμο και την τεχνική υποστήριξη.

Σύμφωνα με το Reuters, η Τουρκία παρέχει ήδη αμυντική και τεχνική βοήθεια σε διμερές επίπεδο, από εξοπλισμό και ανταλλαγή πληροφοριών έως υποστήριξη στον σχεδιασμό και στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τούρκος αξιωματούχος, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί άλλη ανάπτυξη δυνάμεων στο πλαίσιο της συμμαχίας. Άλλο η ενίσχυση της σαουδαραβικής άμυνας και άλλο η ανάληψη πολεμικής αποστολής στην Υεμένη.

«Μοντέλο Λιβύης» στην Υεμένη

Στον φιλοκυβερνητικό τουρκικό Τύπο, πάντως, η προοπτική αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Η εφημερίδα Türkiye προβάλλει ένα «μοντέλο Λιβύης» στην Υεμένη, με αξιοποίηση τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εξοπλισμού και επιχειρησιακής τεχνογνωσίας. Αναφέρει, επίσης, ότι περισσότεροι από 200 στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και πύραυλοι έχουν ήδη μεταφερθεί στη Σαουδική Αραβία, ενώ τουρκικά συστήματα αεράμυνας προορίζονται για την προστασία τεσσάρων κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι εξετάζεται η δημιουργία τουρκικής στρατιωτικής βάσης στο βασίλειο, επιστρατεύοντας τον συμβολισμό της επιστροφής Τούρκων στρατιωτών στην προστασία της Μέκκας «έπειτα από 110 χρόνια». Η αναφορά παραπέμπει στην απώλεια της περιοχής του Χετζάζ, που περικλείει και την ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη, από τους Οθωμανούς το 1916, κατά την Αραβική Εξέγερση στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί εγκατάσταση στρατευμάτων στην ίδια τη Μέκκα. Άλλωστε, η Τουρκία διατηρεί ήδη στρατιωτική παρουσία στην Αραβική Χερσόνησο, στο Κατάρ.

Η φιλοκυβερνητική Sabah παρουσιάζει την ενεργοποίηση της συμφωνίας ως πέρασμα από την πολιτική αλληλεγγύη στην έμπρακτη αποτροπή, ενώ η Milliyet κάνει λόγο για επιτυχημένη πρώτη δοκιμασία.

Οι πανηγυρικοί τόνοι, ωστόσο, απέχουν από την προσεκτική γραμμή Φιντάν. Η Άγκυρα μπορεί να συνυπογράφει μια ρήτρα συλλογικής άμυνας, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα τηρήσει τη δέσμευσή της παραμένει πολιτική και στρατιωτική επιλογή.

Επικύρωση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση

Ανάμεσα στα σενάρια και στην υλοποίησή τους παρεμβάλλεται η τουρκική Εθνοσυνέλευση. Η συμφωνία δεν έχει ακόμη επικυρωθεί. Τα άρθρα 90 και 92 του Συντάγματος ρυθμίζουν την επικύρωση διεθνών συμφωνιών και την αποστολή στρατευμάτων στο εξωτερικό. Η διμερής τεχνική συνεργασία δεν ταυτίζεται νομικά με ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων στο εξωτερικό. Ο βουλευτής του Νέου Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έμπειρος πρώην διπλωμάτης, Ναμίκ Ταν, αμφισβήτησε τη νομική βάση των αποφάσεων.

Ο Τουρχάν Τσομέζ, αντιπρόεδρος του εθνικιστικού Καλού Κόμματος (ΙΥΙ), προειδοποίησε κατά της αποστολής Τούρκων στρατιωτών «στις ερήμους της Υεμένης». Η αναφορά του έχει να κάνει με ένα τραύμα στο συλλογικό θυμικό του τουρκικού λαού: Στην Υεμένη γράφτηκε στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου μία από τις πλέον τραγικές στιγμές στην στρατιωτική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μέχρι σήμερα θυμούνται οι Τούρκοι ότι όσοι στρατιώτες πήγαν σε εκείνη τη μοιραία και άσκοπη εκστρατεία δεν επέστρεψαν ποτέ.

Το Πακιστάν στέλνει 8.000 στρατιώτες

Το Πακιστάν κινείται από την πλευρά του πιο αποφασιστικά. Σύμφωνα με το Reuters, το Ισλαμαμπάντ συμφώνησε να στείλει πρόσθετες δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία χωρίς προηγούμενη κοινοβουλευτική ψηφοφορία, ενώ περίπου 8.000 Πακιστανοί στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στο βασίλειο έως τον Μάιο, βάσει προγενέστερης συμφωνίας. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν οι νέες δυνάμεις θα εμπλακούν σε επιχειρήσεις κατά των Χούθι. Τη θέση του Πακιστάν ενισχύει και ο διορισμός του απόστρατου αντιστράτηγου Ναουμάν Μαχμούντ ως πρώτου γενικού γραμματέα της Συμμαχίας.

Για τον Ερντογάν, η στενότερη στρατιωτική συνεργασία με το Ριάντ υπόσχεται μεγαλύτερη επιρροή στον Κόλπο, νέες δυνατότητες για την τουρκική αμυντική βιομηχανία και ενίσχυση του περιφερειακού ρόλου της Άγκυρας. Η άμεση εμπλοκή, αντιθέτως, θα μπορούσε να μετατρέψει τουρκικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία σε στόχους των Χούθι, με συνέπειες ακόμη και για τα τουρκικά συμφέροντα στη Σομαλία και στον Κόλπο του Άντεν, όπως προειδοποιεί ο απόστρατος υποναύαρχος και πρώην τομεάρχης Άμυνας του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Γιανκί Μπαγτζίογλου. Η τουρκική οικονομία, εξάλλου, δύσκολα θα απορροφούσε χωρίς συνέπειες το κόστος ενός νέου, ανοιχτού και απρόβλεπτου πολεμικού μετώπου.

Η Άγκυρα θέλει να αποδείξει ότι η Συμμαχία της Μέκκας δεν υπάρχει μόνο στα χαρτιά, διστάζει, όμως, να πληρώσει το κόστος μιας νέας πολεμικής εμπλοκής. Το δίλημμα είναι αν μπορεί να εγγυηθεί την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας παραμένοντας εκτός του πολέμου της Υεμένης. Όσο εντείνονται οι επιθέσεις των Χούθι, τόσο στενεύει το περιθώριο ανάμεσα στις δύο επιλογές.